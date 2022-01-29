Нардеп от ОПЗЖ Кива назвал возможное вторжение РФ в Украину "освобождением"
Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал возможное вторжение России в Украину "освобождением".
Соответствующий пост появился в телеграмме депутата, сообщает Цензор.НЕТ.
"Почему же сразу нападут? Освободят!" – заявил Кива.
Илья Кива – известен своей пророссийской позицией. Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине.
Недавно Кива в очередной раз выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов, назвав Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом". Кроме того, он заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".
Топ комментарии
+96 Николай Петров #500125
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+85 Marko Lukash
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+50 Rhodesian
показать весь комментарий29.01.2022 13:46 Ответить Ссылка
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Зараз йому в Кремлі дали інше завдання.
Москалям так просто вже таке фуфло не впарити....
І хто це зробив РАЗОМ???!
Давно настав той час, щоб цьому кремлівському опричнику
виродку киві , міцно набити його тупу продажну пику.
Или только Порошенко виноват во всём?
Блазни зелёные, Вы на кого работаете?
Всему есть предел и терпение!
Просто вопрос что это значит и кто там управляет. Пожалуйста, пусть будет вам союз с управлением в Киеве.
Вот как то хреновато "неонацисты" неонациствуют, раз оно по масквам бегает.
В 2018 году встречался с Екатериной Мазур