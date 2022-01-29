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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нардеп от ОПЗЖ Кива назвал возможное вторжение РФ в Украину "освобождением"

Нардеп от ОПЗЖ Кива назвал возможное вторжение РФ в Украину

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал возможное вторжение России в Украину "освобождением".

Соответствующий пост появился в телеграмме депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему же сразу нападут? Освободят!" – заявил Кива.

Читайте также: "Мы должны быть в союзе – в нашем славянском союзе", – нардеп ОПЗЖ Кива выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов. ВИДЕО

Нардеп от ОПЗЖ Кива назвал возможное вторжение РФ в Украину освобождением 01

Илья Кива – известен своей пророссийской позицией. Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине.

Читайте также: "Если ты сидишь в обосранных штанах, то нетрудно понять, что ты обосрался", - Кива о реакции Зеленского на плакат "Нет – политическим репрессиям!". ВИДЕО

Недавно Кива в очередной раз выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов, назвав Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом". Кроме того, он заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".

россия (96107) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+96
В мене одне запитання. Чого ця істота, ще досі не за гратами.
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29.01.2022 13:46 Ответить
+85
Цього рукоблуда вже давно пора почепити на київському каштані .
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29.01.2022 13:46 Ответить
+50
Пора бы уже товарища в тюрячку определить, - выпросил.
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29.01.2022 13:46 Ответить
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Контуженный "на колчаковских фронтах" до проведенной операции на головном мозге.., нет мозга там никогда и не было, в черепной коробке ( скажем так). Реальное подтверждение знаменитого произведения Михаила Булгакова " Собачье сердце"
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29.01.2022 16:27 Ответить
Не обижай шарика, эта тварь, (оно же анонист ) не заслужил ,что бы сравнивать с собакой
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24.02.2022 12:35 Ответить
Все забыли каким великим " патриЕтом" он был.. правая рука революционного майданного министра МВД Авакова, кричал что нужно расстреливать мариупольских ватников и т.д. Хотя у этого гоблина еще тогда на лице все было написано. ИдиЕт Теперь в составе ОПЗЖопа исполняет роль клоуна, пытаясь использовать тактику российского Жириновского. И он не один такой, курсирующий от одного полит проекта в другой ( зачастую прямо противоположный) где нужны клоуны с врожденным дибилизмом на лице. Каждый ищет свою " нишу" что бы пристроиться ( если в предыдущей в его услугах больше не нуждаются) Вражае "всеядность" наших " партий"( не зависимо от политической направленности).
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29.01.2022 16:22 Ответить
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29.01.2022 16:24 Ответить
Видите, два провокатора всегда находят общий язык.
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29.01.2022 18:59 Ответить
Браття і сестри)))
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30.01.2022 11:39 Ответить
Ще Люсі Арестович не вистачає. Теж подружка Корча.
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30.01.2022 14:32 Ответить
за бабки и не так расарячишься прогнешься..
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29.01.2022 16:28 Ответить
Тупо як агент намагався бути своїм для правих кіл задля збору даних з середини патріотичних рухів та в одночас працював на образ неадекватного нациста-правосека. Доречі доволі вдало це все робив.
Зараз йому в Кремлі дали інше завдання.
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29.01.2022 16:38 Ответить
Брат "по матери" Надюхи минометчице " Герою Украины"
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29.01.2022 16:42 Ответить
Ну успіху Гаді вже наврядчи хтось досягне...
Москалям так просто вже таке фуфло не впарити....
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29.01.2022 17:49 Ответить
Да я тогда еще удивлялся нашим лохам которые принимали за чистую монету трансляции и з Раши из зала суда.. и "героичную" Надюху. А наши болваны лепили из этой "засланной казачки" Жанну,Арк. Там подставой за версту несло. Как говорится " простота хуже воровства", а у нас партии в очередь выстроились кто будет встречать " босую" Надю.
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29.01.2022 18:18 Ответить
У кого есть 2 литра водки.
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29.01.2022 19:00 Ответить
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29.01.2022 16:27 Ответить
Потрібно негайно звільнити Україну від таких Ківи та йому подібних щуфричей, бойків та їм подібним ...
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29.01.2022 16:29 Ответить
Україна - країна для українофобів.
І хто це зробив РАЗОМ???!
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29.01.2022 16:29 Ответить
пора этого психа отправить на пару метров ниже земли.
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29.01.2022 16:31 Ответить
Да пристрелите уже этого гоблина "при попытке открыть рот"!
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29.01.2022 16:38 Ответить
Хіба можна коментувати вислови психічнохворого, який помилково поміщений не до того профільного закладу!
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29.01.2022 17:03 Ответить
Освободите киву от обязанностей депутата немедленно
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29.01.2022 17:11 Ответить
А Україну від своєї зловонної персони він не хоче звільнити? Це ж так просто: зібрав чемодан і на московію. І сам звільниться миттєво.
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29.01.2022 17:12 Ответить
Чому ця потвора ще не прикопана десь за містом у канаві?
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29.01.2022 17:12 Ответить
Этого ****** опзжопского нужно лишить гражданства, и вытурить в парашу нах!
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29.01.2022 17:37 Ответить

Давно настав той час, щоб цьому кремлівському опричнику
виродку киві , міцно набити його тупу продажну пику.
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29.01.2022 17:54 Ответить
У него есть жомовая яма в собственности. Ведь может же он оступится, упасть и захлебнуться в этой массе? Случайно, конечно...
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29.01.2022 17:58 Ответить
СБУ аауу!!! доколє?
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29.01.2022 18:20 Ответить
некогда, за Порохом бегают.
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29.01.2022 22:01 Ответить
Був такий «бузина» може рукоблуд вже забув про такого.
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29.01.2022 18:45 Ответить
Поки він не конкурент *******, нічого йому не буде.
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29.01.2022 18:49 Ответить
О, балалайка пришла)))
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29.01.2022 21:20 Ответить
А где наше СБУ?
Или только Порошенко виноват во всём?
Блазни зелёные, Вы на кого работаете?
Всему есть предел и терпение!
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29.01.2022 18:57 Ответить
Кива - Бузина-2.
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29.01.2022 19:02 Ответить
Так а кто против славянского союза??
Просто вопрос что это значит и кто там управляет. Пожалуйста, пусть будет вам союз с управлением в Киеве.
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29.01.2022 19:07 Ответить
скажу так, все проукраинские юристы полные мудаки. можно уже было давно вынудить возбудить уголовное дело против этого товарища. но наши юристы умеют только одевать вышиванки и петь гимн с рукой на сердце))))) на этом патриотизм заканчивается )))
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29.01.2022 19:07 Ответить
цє Петрушене, він і тільки він...
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30.01.2022 12:59 Ответить
нулевое недоразумение, переведи свой бред на нормальный язык
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30.01.2022 15:05 Ответить
Такі Еиви можливі лише в нас. Тому ми і не можемо перемогти.
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29.01.2022 19:28 Ответить
Скільки ще наше їбанько- ********** буде гратись з опзж !? Чому він досі не за гратами !? Чи цьому уйобку тільки Порох ворог ?
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29.01.2022 19:31 Ответить
Петруша на крови пришел, все думали...щас погонит рыгов...када там, нет стал обилечивать....хватку комерса не пропьешь...)))
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30.01.2022 13:01 Ответить
При Петруше рыги сидели ниже травы,пискнуть боялись !
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30.01.2022 14:46 Ответить
Не в тюрьму, в психушку
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29.01.2022 19:33 Ответить
в тюремную психушку.))
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29.01.2022 20:04 Ответить
ну вот ничего же с кивопитеком сделать нельзя, т.к. законодательства у нас соответствующего нет, только привлекать дядюшку Линча, причем оставлять только покоцанным, как Шуфрича, тоже не правильно ... прям когнитивный диссонанс получается
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29.01.2022 19:36 Ответить
Там бузина здалеку махає цьому покидьку.
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29.01.2022 19:38 Ответить
причому все активніше та активніше. і там ще хтось з Бузиною махає, забув...
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29.01.2022 20:32 Ответить
"...Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине." Источник:
Вот как то хреновато "неонацисты" неонациствуют, раз оно по масквам бегает.
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29.01.2022 19:57 Ответить
Проблема москалів в Україні в тому, що їх підтримують якщо не дебіли то кончені ублюдки.
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29.01.2022 20:36 Ответить
Урод!
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29.01.2022 20:44 Ответить
Да дайте йому вже вільну гілляку😡
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29.01.2022 20:58 Ответить
А давайте, звільнемо Іллю, для початку від депутатського мандату за пропаганду ворога, а потім і від України...
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29.01.2022 21:04 Ответить
У нас є СБУ?
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29.01.2022 21:14 Ответить
В 1993 году Кива стал отцом в 16 лет, у него родилась дочь Екатерина. Сын Георгий родился в 2012 году от другой женщины https://uk-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] . В декабре 2019-го родился третий ребенок - дочь Мария https://uk-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc#cite_note-114 [114] .

В 2018 году встречался с Екатериной Мазур
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29.01.2022 21:43 Ответить
он не встречался, у него был спильный секс
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29.01.2022 22:19 Ответить
Чем это не предательство по УК?
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29.01.2022 23:03 Ответить
В ДУРКУ ИДИОТА!!!
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30.01.2022 00:04 Ответить
такой талантливый, и до сих пор на свободе?! спасибо нашым самым судам, самым гуманным в мире...
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30.01.2022 01:10 Ответить
депутат? а з вигляду гребінь пропіда.рососійський
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30.01.2022 09:45 Ответить
Очкастый Задрот, билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств баканов Аууу, может хорош крышевать спирт, таможню и наркоту, может пора ватных Дегенератов егорову, киву и т.д садить на кичу, перед тем как сам там окажишся с малоПид...роским, бениным Нарко-Чмошником???
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30.01.2022 10:57 Ответить
СБУ некогда отлавливать Мураевых и Кив так как они заняты охотой за активами Порошенко и прикрытием активов Каломойского и другой зелени.
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30.01.2022 14:41 Ответить
ага. а государственную измену лепят Пороху.
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31.01.2022 08:54 Ответить
шо за жаба з Залісся?
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05.02.2022 11:28 Ответить
И никто эту скотину не привлекает за за зраду. Вопрос, почему? Этот полудурок уже наговорил лет на 15, но видно сидит авше нашего правосудия
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13.02.2022 14:43 Ответить
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