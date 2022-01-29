Нардеп от ОПЗЖ Кива назвал возможное вторжение РФ в Украину "освобождением"

Нардеп от ОПЗЖ Илья Кива назвал возможное вторжение России в Украину "освобождением".

Соответствующий пост появился в телеграмме депутата, сообщает Цензор.НЕТ.

"Почему же сразу нападут? Освободят!" – заявил Кива.

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Илья Кива – известен своей пророссийской позицией. Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине.

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Недавно Кива в очередной раз выступил с пророссийским заявлением на шоу кремлевских пропагандистов, назвав Революцию Достоинства "гражданским государственным переворотом". Кроме того, он заявил о том, что Украина должна стать частью "славянского союза".