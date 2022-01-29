Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну "звільненням"

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав можливе вторгнення Росії в Україну "звільненням".

Відповідний пост з’явився у телеграмі депутата, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому ж одразу нападуть? Звільнять!" - заявив Кива.

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Ілля Кива – відомий своєю проросійською позицією. Він постійно відвідує ефіри кремлівських пропагандистів, розповідаючи про "неонацистів" в Україні.

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Нещодавно Кива вчергове виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів, назвавши Революцію Гідності "громадянським державним переворотом". Окрім того він заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".