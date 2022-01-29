Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну "звільненням"
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав можливе вторгнення Росії в Україну "звільненням".
Відповідний пост з’явився у телеграмі депутата, інформує Цензор.НЕТ.
"Чому ж одразу нападуть? Звільнять!" - заявив Кива.
Ілля Кива – відомий своєю проросійською позицією. Він постійно відвідує ефіри кремлівських пропагандистів, розповідаючи про "неонацистів" в Україні.
Нещодавно Кива вчергове виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів, назвавши Революцію Гідності "громадянським державним переворотом". Окрім того він заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".
Топ коментарі
+96 Николай Петров #500125
показати весь коментар29.01.2022 13:46 Відповісти Посилання
+85 Marko Lukash
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+50 Rhodesian
показати весь коментар29.01.2022 13:46 Відповісти Посилання
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Зараз йому в Кремлі дали інше завдання.
Москалям так просто вже таке фуфло не впарити....
І хто це зробив РАЗОМ???!
Давно настав той час, щоб цьому кремлівському опричнику
виродку киві , міцно набити його тупу продажну пику.
Или только Порошенко виноват во всём?
Блазни зелёные, Вы на кого работаете?
Всему есть предел и терпение!
Просто вопрос что это значит и кто там управляет. Пожалуйста, пусть будет вам союз с управлением в Киеве.
Вот как то хреновато "неонацисты" неонациствуют, раз оно по масквам бегает.
В 2018 году встречался с Екатериной Мазур