УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12124 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
42 473 363

Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну "звільненням"

Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива назвав можливе вторгнення Росії в Україну "звільненням".

Відповідний пост з’явився у телеграмі депутата, інформує Цензор.НЕТ.

"Чому ж одразу нападуть? Звільнять!" - заявив Кива.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми маємо бути в союзі - в нашому слов'янському союзі", - нардеп ОПЗЖ Кива виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів. ВIДЕО

Нардеп від ОПЗЖ Кива назвав можливе вторгнення РФ в Україну звільненням 01

Ілля Кива – відомий своєю проросійською позицією. Він постійно відвідує ефіри кремлівських пропагандистів, розповідаючи про "неонацистів" в Україні. 

Також дивіться: "Війни не існує. Про неї зручно згадувати, коли у нас все х#йово", - нардеп ОПЗЖ Кива пояснив чому привітав Путіна з днем народження. ВIДЕО

Нещодавно Кива вчергове виступив з проросійською заявою на шоу кремлівських пропагандистів, назвавши Революцію Гідності "громадянським державним переворотом". Окрім того він заявив про те, що Україна має стати частиною "слов'янського союзу".

росія (65949) Кива Ілля (377) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+96
В мене одне запитання. Чого ця істота, ще досі не за гратами.
показати весь коментар
29.01.2022 13:46 Відповісти
+85
Цього рукоблуда вже давно пора почепити на київському каштані .
показати весь коментар
29.01.2022 13:46 Відповісти
+50
Пора бы уже товарища в тюрячку определить, - выпросил.
показати весь коментар
29.01.2022 13:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Контуженный "на колчаковских фронтах" до проведенной операции на головном мозге.., нет мозга там никогда и не было, в черепной коробке ( скажем так). Реальное подтверждение знаменитого произведения Михаила Булгакова " Собачье сердце"
показати весь коментар
29.01.2022 16:27 Відповісти
Не обижай шарика, эта тварь, (оно же анонист ) не заслужил ,что бы сравнивать с собакой
показати весь коментар
24.02.2022 12:35 Відповісти
Все забыли каким великим " патриЕтом" он был.. правая рука революционного майданного министра МВД Авакова, кричал что нужно расстреливать мариупольских ватников и т.д. Хотя у этого гоблина еще тогда на лице все было написано. ИдиЕт Теперь в составе ОПЗЖопа исполняет роль клоуна, пытаясь использовать тактику российского Жириновского. И он не один такой, курсирующий от одного полит проекта в другой ( зачастую прямо противоположный) где нужны клоуны с врожденным дибилизмом на лице. Каждый ищет свою " нишу" что бы пристроиться ( если в предыдущей в его услугах больше не нуждаются) Вражае "всеядность" наших " партий"( не зависимо от политической направленности).
показати весь коментар
29.01.2022 16:22 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 16:24 Відповісти
Видите, два провокатора всегда находят общий язык.
показати весь коментар
29.01.2022 18:59 Відповісти
Браття і сестри)))
показати весь коментар
30.01.2022 11:39 Відповісти
Ще Люсі Арестович не вистачає. Теж подружка Корча.
показати весь коментар
30.01.2022 14:32 Відповісти
за бабки и не так расарячишься прогнешься..
показати весь коментар
29.01.2022 16:28 Відповісти
Тупо як агент намагався бути своїм для правих кіл задля збору даних з середини патріотичних рухів та в одночас працював на образ неадекватного нациста-правосека. Доречі доволі вдало це все робив.
Зараз йому в Кремлі дали інше завдання.
показати весь коментар
29.01.2022 16:38 Відповісти
Брат "по матери" Надюхи минометчице " Герою Украины"
показати весь коментар
29.01.2022 16:42 Відповісти
Ну успіху Гаді вже наврядчи хтось досягне...
Москалям так просто вже таке фуфло не впарити....
показати весь коментар
29.01.2022 17:49 Відповісти
Да я тогда еще удивлялся нашим лохам которые принимали за чистую монету трансляции и з Раши из зала суда.. и "героичную" Надюху. А наши болваны лепили из этой "засланной казачки" Жанну,Арк. Там подставой за версту несло. Как говорится " простота хуже воровства", а у нас партии в очередь выстроились кто будет встречать " босую" Надю.
показати весь коментар
29.01.2022 18:18 Відповісти
У кого есть 2 литра водки.
показати весь коментар
29.01.2022 19:00 Відповісти
показати весь коментар
29.01.2022 16:27 Відповісти
Потрібно негайно звільнити Україну від таких Ківи та йому подібних щуфричей, бойків та їм подібним ...
показати весь коментар
29.01.2022 16:29 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
І хто це зробив РАЗОМ???!
показати весь коментар
29.01.2022 16:29 Відповісти
пора этого психа отправить на пару метров ниже земли.
показати весь коментар
29.01.2022 16:31 Відповісти
Да пристрелите уже этого гоблина "при попытке открыть рот"!
показати весь коментар
29.01.2022 16:38 Відповісти
Хіба можна коментувати вислови психічнохворого, який помилково поміщений не до того профільного закладу!
показати весь коментар
29.01.2022 17:03 Відповісти
Освободите киву от обязанностей депутата немедленно
показати весь коментар
29.01.2022 17:11 Відповісти
А Україну від своєї зловонної персони він не хоче звільнити? Це ж так просто: зібрав чемодан і на московію. І сам звільниться миттєво.
показати весь коментар
29.01.2022 17:12 Відповісти
Чому ця потвора ще не прикопана десь за містом у канаві?
показати весь коментар
29.01.2022 17:12 Відповісти
Этого ****** опзжопского нужно лишить гражданства, и вытурить в парашу нах!
показати весь коментар
29.01.2022 17:37 Відповісти

Давно настав той час, щоб цьому кремлівському опричнику
виродку киві , міцно набити його тупу продажну пику.
показати весь коментар
29.01.2022 17:54 Відповісти
У него есть жомовая яма в собственности. Ведь может же он оступится, упасть и захлебнуться в этой массе? Случайно, конечно...
показати весь коментар
29.01.2022 17:58 Відповісти
СБУ аауу!!! доколє?
показати весь коментар
29.01.2022 18:20 Відповісти
некогда, за Порохом бегают.
показати весь коментар
29.01.2022 22:01 Відповісти
Був такий «бузина» може рукоблуд вже забув про такого.
показати весь коментар
29.01.2022 18:45 Відповісти
Поки він не конкурент *******, нічого йому не буде.
показати весь коментар
29.01.2022 18:49 Відповісти
О, балалайка пришла)))
показати весь коментар
29.01.2022 21:20 Відповісти
А где наше СБУ?
Или только Порошенко виноват во всём?
Блазни зелёные, Вы на кого работаете?
Всему есть предел и терпение!
показати весь коментар
29.01.2022 18:57 Відповісти
Кива - Бузина-2.
показати весь коментар
29.01.2022 19:02 Відповісти
Так а кто против славянского союза??
Просто вопрос что это значит и кто там управляет. Пожалуйста, пусть будет вам союз с управлением в Киеве.
показати весь коментар
29.01.2022 19:07 Відповісти
скажу так, все проукраинские юристы полные мудаки. можно уже было давно вынудить возбудить уголовное дело против этого товарища. но наши юристы умеют только одевать вышиванки и петь гимн с рукой на сердце))))) на этом патриотизм заканчивается )))
показати весь коментар
29.01.2022 19:07 Відповісти
цє Петрушене, він і тільки він...
показати весь коментар
30.01.2022 12:59 Відповісти
нулевое недоразумение, переведи свой бред на нормальный язык
показати весь коментар
30.01.2022 15:05 Відповісти
Такі Еиви можливі лише в нас. Тому ми і не можемо перемогти.
показати весь коментар
29.01.2022 19:28 Відповісти
Скільки ще наше їбанько- ********** буде гратись з опзж !? Чому він досі не за гратами !? Чи цьому уйобку тільки Порох ворог ?
показати весь коментар
29.01.2022 19:31 Відповісти
Петруша на крови пришел, все думали...щас погонит рыгов...када там, нет стал обилечивать....хватку комерса не пропьешь...)))
показати весь коментар
30.01.2022 13:01 Відповісти
При Петруше рыги сидели ниже травы,пискнуть боялись !
показати весь коментар
30.01.2022 14:46 Відповісти
Не в тюрьму, в психушку
показати весь коментар
29.01.2022 19:33 Відповісти
в тюремную психушку.))
показати весь коментар
29.01.2022 20:04 Відповісти
ну вот ничего же с кивопитеком сделать нельзя, т.к. законодательства у нас соответствующего нет, только привлекать дядюшку Линча, причем оставлять только покоцанным, как Шуфрича, тоже не правильно ... прям когнитивный диссонанс получается
показати весь коментар
29.01.2022 19:36 Відповісти
Там бузина здалеку махає цьому покидьку.
показати весь коментар
29.01.2022 19:38 Відповісти
причому все активніше та активніше. і там ще хтось з Бузиною махає, забув...
показати весь коментар
29.01.2022 20:32 Відповісти
"...Он постоянно посещает эфиры кремлевских пропагандистов, рассказывая о "неонацистах" в Украине." Источник:
Вот как то хреновато "неонацисты" неонациствуют, раз оно по масквам бегает.
показати весь коментар
29.01.2022 19:57 Відповісти
Проблема москалів в Україні в тому, що їх підтримують якщо не дебіли то кончені ублюдки.
показати весь коментар
29.01.2022 20:36 Відповісти
Урод!
показати весь коментар
29.01.2022 20:44 Відповісти
Да дайте йому вже вільну гілляку😡
показати весь коментар
29.01.2022 20:58 Відповісти
А давайте, звільнемо Іллю, для початку від депутатського мандату за пропаганду ворога, а потім і від України...
показати весь коментар
29.01.2022 21:04 Відповісти
У нас є СБУ?
показати весь коментар
29.01.2022 21:14 Відповісти
В 1993 году Кива стал отцом в 16 лет, у него родилась дочь Екатерина. Сын Георгий родился в 2012 году от другой женщины https://uk-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc#cite_note-FOOTNOTE%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE2019-11 [11] . В декабре 2019-го родился третий ребенок - дочь Мария https://uk-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B2%D0%B0_%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87?_x_tr_sl=uk&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc#cite_note-114 [114] .

В 2018 году встречался с Екатериной Мазур
показати весь коментар
29.01.2022 21:43 Відповісти
он не встречался, у него был спильный секс
показати весь коментар
29.01.2022 22:19 Відповісти
Чем это не предательство по УК?
показати весь коментар
29.01.2022 23:03 Відповісти
В ДУРКУ ИДИОТА!!!
показати весь коментар
30.01.2022 00:04 Відповісти
такой талантливый, и до сих пор на свободе?! спасибо нашым самым судам, самым гуманным в мире...
показати весь коментар
30.01.2022 01:10 Відповісти
депутат? а з вигляду гребінь пропіда.рососійський
показати весь коментар
30.01.2022 09:45 Відповісти
Очкастый Задрот, билетер 95 квартала с липовым званием и фигурант нескольких уголовных производств баканов Аууу, может хорош крышевать спирт, таможню и наркоту, может пора ватных Дегенератов егорову, киву и т.д садить на кичу, перед тем как сам там окажишся с малоПид...роским, бениным Нарко-Чмошником???
показати весь коментар
30.01.2022 10:57 Відповісти
СБУ некогда отлавливать Мураевых и Кив так как они заняты охотой за активами Порошенко и прикрытием активов Каломойского и другой зелени.
показати весь коментар
30.01.2022 14:41 Відповісти
ага. а государственную измену лепят Пороху.
показати весь коментар
31.01.2022 08:54 Відповісти
шо за жаба з Залісся?
показати весь коментар
05.02.2022 11:28 Відповісти
И никто эту скотину не привлекает за за зраду. Вопрос, почему? Этот полудурок уже наговорил лет на 15, но видно сидит авше нашего правосудия
показати весь коментар
13.02.2022 14:43 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 