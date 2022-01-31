С завтрашнего дня в Украине подорожают пластиковые пакеты
20 декабря 2021 года правительство установило минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Данное решение вступает в действие с 1 февраля 2022 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Украины.
"Каждый украинец в среднем использует 500 пластиковых пакетов ежегодно. Они служат всего несколько минут, а затем разлагаются более века, загрязняя окружающую среду. Утверждение минимальных розничных цен на пластиковые пакеты будет стимулировать граждан использовать многоразовые экологические сумки и позволит защитить окружающую среду и здоровье людей от вредного влияния микропластика", - отметил первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин.
Так, минимальные розничные цены на пакеты со стенками толщиной более 50 микрометров, предназначенные для упаковки и транспортировки товаров и продуктов в точках розничной торговли, общественного питания и сферы услуг:
- 2,00 грн – пакет без ручек и боковых складок;
- 2,50 грн – пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;
- 3,00 грн – пакет с ручками и боковыми складками.
Напомним, что в июне 2021 года вступил в силу Закон № 2051-1 "Об ограничении обращения пластиковых пакетов на территории Украины". Законом, в частности, запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов в розничной торговле и общепитах с 10 декабря 2021 года.
В то же время, эти требования не распространяются на биоразлагаемые и сверхтонкие пластиковые пакеты, предназначенные для упаковки и транспортировки свежей рыбы, мяса, сыпучих продуктов, льда и используются как первичная упаковка до 1 января 2023 года.
Кроме того, с 10 марта 2022 г. запрещается распространение в магазинах и заведениях общественного питания сверхтонких (со стенками толщиной менее 15 микрометров), тонких (со стенками толщиной от 15 до 50 микрометров) и оксоразлагаемых пластиковых пакетов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для простого человека без ручек и без складок... Обидно...
Из личного опыта взял. Тк ни разу не видел, чтобы кто-то приходил в супермаркет со своим набором бу пакетиков.
"А вот сетку я выбрасываю и каждый раз беру новую."
Ага, то есть одноразовые пакетики вы сберегаете и идете с ними в супермаркет снова, а многоразовые сетки - выбрасываете и покупаете каждый раз новые...очевидно, когда забываете бу пакетики?
"Вот так вот. Так что сетки тоже нужно запретить"
Основываясь на вашем вранье?
"И я наведу тысячу примеров где люди и власть загрязняют гораздо больше окружающую среду чем целофановые пакеты."
Я вам больше скажу - одноразовыми пакетиками окружающую среду загрязняют именно люди.
"власть посчитала что пакеты ето еще один способ как обирать население."
Вы правда думаете, что у нас власть занимается изготовлением и продажей пакетиков?
Взагалі - цей F T F T - просто неадекватний брехун.
Блин... Теряюсь в выборе...
Что лучше? Посоветуйте.
"зЕумники", а кто платить то будет??? Очередное повышение цен, на всё...
Зараз це наслідки розумної політики попередників...аналогічно, як і брати всіх жінок на військовий облік.
Контракти на багато років вперед хто підписав?
Це те саме, коли попередники примають дикі закони, бо виконувати їх явно не збираються.
Приміром зараз Зеленський підпише закон, що з 2025 р мінімальна зарплата буде 1000 євро.
Такой маржи нет даже у самых сильных наркотиков.
И кому пойдет сверх прибыль?!!
А считать по погонным дециметрам... 1 дм - 1 грн. и т.д...
Если взять воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов как некую условную величину, назовем ее P, то многоразовым сумкам, которые тяжелее и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет. И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.
Допустим P - воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза. Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена. Плотные сумки из PET-пластика - 54 раза.
А теперь, - барабанная дробь - «экосумки» из хлопка. Это контринтуитивно, так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями - 7100 раз! 7100! Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве придется регулярно использовать сумку около 50 лет. Значение становится еще более высоким если использовать «экосумку из органического хлопка» (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!
https://ibigdan.livejournal.com/26822904.html
А якщо то горішкі кешью, чі не дай боже кєдрач... то ви вже пакетика купуєте щонайменьше по 600 грн за кіло..
А потім ще й на касі за нього з вас здеруть гроші.
Да здравствуєт зєлєнский і його сYч@ тічка слуги народу. най би вони повиздихали разом зі своїми виводками.
ГДЕ они, млять, видели БЕСПЛАТНЫЕ пакеты для покупок?
2 пакета = 1 кг. скумбрии.
Либо перестать их делать, либо делать и не врать. Лучше бы обязали каждого, при рождении ребенка, посадить дерево (дуб желательно). Тогда бы не пришлось искать решение с климатом.