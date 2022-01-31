Відзавтра в Україні подорожчають пластикові пакети

20 грудня 2021 року Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Це рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику", - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, що у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

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Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.