Відзавтра в Україні подорожчають пластикові пакети
20 грудня 2021 року Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Це рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.
"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику", - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.
Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:
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2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;
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2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;
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3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.
Нагадаємо, що у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.
Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.
Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.
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Для простого человека без ручек и без складок... Обидно...
Из личного опыта взял. Тк ни разу не видел, чтобы кто-то приходил в супермаркет со своим набором бу пакетиков.
"А вот сетку я выбрасываю и каждый раз беру новую."
Ага, то есть одноразовые пакетики вы сберегаете и идете с ними в супермаркет снова, а многоразовые сетки - выбрасываете и покупаете каждый раз новые...очевидно, когда забываете бу пакетики?
"Вот так вот. Так что сетки тоже нужно запретить"
Основываясь на вашем вранье?
"И я наведу тысячу примеров где люди и власть загрязняют гораздо больше окружающую среду чем целофановые пакеты."
Я вам больше скажу - одноразовыми пакетиками окружающую среду загрязняют именно люди.
"власть посчитала что пакеты ето еще один способ как обирать население."
Вы правда думаете, что у нас власть занимается изготовлением и продажей пакетиков?
Взагалі - цей F T F T - просто неадекватний брехун.
Блин... Теряюсь в выборе...
Что лучше? Посоветуйте.
"зЕумники", а кто платить то будет??? Очередное повышение цен, на всё...
Зараз це наслідки розумної політики попередників...аналогічно, як і брати всіх жінок на військовий облік.
Контракти на багато років вперед хто підписав?
Це те саме, коли попередники примають дикі закони, бо виконувати їх явно не збираються.
Приміром зараз Зеленський підпише закон, що з 2025 р мінімальна зарплата буде 1000 євро.
Такой маржи нет даже у самых сильных наркотиков.
И кому пойдет сверх прибыль?!!
А считать по погонным дециметрам... 1 дм - 1 грн. и т.д...
Если взять воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов как некую условную величину, назовем ее P, то многоразовым сумкам, которые тяжелее и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет. И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.
Допустим P - воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза. Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена. Плотные сумки из PET-пластика - 54 раза.
А теперь, - барабанная дробь - «экосумки» из хлопка. Это контринтуитивно, так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями - 7100 раз! 7100! Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве придется регулярно использовать сумку около 50 лет. Значение становится еще более высоким если использовать «экосумку из органического хлопка» (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!
https://ibigdan.livejournal.com/26822904.html
А якщо то горішкі кешью, чі не дай боже кєдрач... то ви вже пакетика купуєте щонайменьше по 600 грн за кіло..
А потім ще й на касі за нього з вас здеруть гроші.
Да здравствуєт зєлєнский і його сYч@ тічка слуги народу. най би вони повиздихали разом зі своїми виводками.
ГДЕ они, млять, видели БЕСПЛАТНЫЕ пакеты для покупок?
2 пакета = 1 кг. скумбрии.
Либо перестать их делать, либо делать и не врать. Лучше бы обязали каждого, при рождении ребенка, посадить дерево (дуб желательно). Тогда бы не пришлось искать решение с климатом.