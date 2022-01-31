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Новини
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Відзавтра в Україні подорожчають пластикові пакети

Відзавтра в Україні подорожчають пластикові пакети

20 грудня 2021 року Уряд встановив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети. Це рішення вступає в дію з 1 лютого 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

"Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику", - зазначив Перший заступник Міністра економіки України Денис Кудін.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування та транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг становитимуть:

  • 2,00 грн – пакет без ручок і бокових складок;

  • 2,50 грн – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

  • 3,00 грн – пакет з ручками і боковими складками.

Нагадаємо, що у червні 2021 року набув чинності Закон № 2051−1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Законом, зокрема, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі та закладах громадського харчування з 10 грудня 2021 року.

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Водночас ці вимоги не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

Крім того, з 10 березня 2022 року забороняється розповсюдження в магазинах та закладах громадського харчування надтонких (із стінками товщиноюменше 15 мікрометрів), тонких (із стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) та оксорозкладних пластикових пакетів.

ціни (4029) екологія (1357) Мінекономрозвитку (2370) пластик (12)


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Топ коментарі
+52
Скоро пакет будет дороже килограмма скумбрии....
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31.01.2022 09:59 Відповісти
+41
Коли ж цікаво в нашій країні подорожчає вирубка лісів і промисел бурштину.....
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31.01.2022 09:56 Відповісти
+37
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31.01.2022 09:59 Відповісти
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Коли ж цікаво в нашій країні подорожчає вирубка лісів і промисел бурштину.....
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31.01.2022 09:56 Відповісти
Сраная зелень уже барыши подсчитала и потирает потные ручки.
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31.01.2022 09:58 Відповісти
та ну самe та зeлeнь яка обрала зeлeнь вжe наполовину позакривала своi фопи. ну так тi шо зосталися - потирають руки
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31.01.2022 13:13 Відповісти
А так же автомобили. Спасибо с***ки. Хоть что то в етой стране для народа власть сделала?
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31.01.2022 09:59 Відповісти
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31.01.2022 10:12 Відповісти
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31.01.2022 09:59 Відповісти
Скоро пакет будет дороже килограмма скумбрии....
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31.01.2022 09:59 Відповісти
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31.01.2022 10:53 Відповісти
Ну да это часть тела Скумбрии
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31.01.2022 10:56 Відповісти
За 3 грн. - элитный вариант.
Для простого человека без ручек и без складок... Обидно...
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31.01.2022 10:01 Відповісти
Зеленський таки вперто затягує зашморг на своїй шиї. Ну просто конче необхидно зараз розібратися з пакетами. До того ж так, щоб боляче стало саме соціально незахищеним. Ну-ну...
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31.01.2022 10:01 Відповісти
Вот свезло нам, вот свезло... Эпохе бедности - фсьо! Разве могут столько стоить пакеты в бедной стране?!
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31.01.2022 10:02 Відповісти
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31.01.2022 10:28 Відповісти
Если подорожают - это для многих будет стимулом пользоваться многоразовыми сетками для овощей.
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31.01.2022 10:07 Відповісти
Сетки для овощей тоже из того же искуственного материала что и пакеты. Так что скоро их запретят. Как и свободу слова. Как и мой коментарий выше уже вытерли
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31.01.2022 10:16 Відповісти
Верно, из искуственного. Но! Пакет вы берете каждый раз новый, а сетку можно использовать и 10, и 20, и 50 раз - как вам вариант - в 20-50 раз уменьшить количество синтетической упаковки для овощей?
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31.01.2022 10:25 Відповісти
А кто сказал что я каждый раз беру новый пакет? Сами придумали? А вот сетку я выбрасываю и каждый раз беру новую. Вот так вот. Так что сетки тоже нужно запретить. И одежду запретить. И ходить прикриваться лопухами. И я наведу тысячу примеров где люди и власть загрязняют гораздо больше окружающую среду чем целофановые пакеты. Просто власть посчитала что пакеты ето еще один способ как обирать население.
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31.01.2022 10:36 Відповісти
"А кто сказал что я каждый раз беру новый пакет? Сами придумали? "

Из личного опыта взял. Тк ни разу не видел, чтобы кто-то приходил в супермаркет со своим набором бу пакетиков.

"А вот сетку я выбрасываю и каждый раз беру новую."
Ага, то есть одноразовые пакетики вы сберегаете и идете с ними в супермаркет снова, а многоразовые сетки - выбрасываете и покупаете каждый раз новые...очевидно, когда забываете бу пакетики?

"Вот так вот. Так что сетки тоже нужно запретить"
Основываясь на вашем вранье?

"И я наведу тысячу примеров где люди и власть загрязняют гораздо больше окружающую среду чем целофановые пакеты."
Я вам больше скажу - одноразовыми пакетиками окружающую среду загрязняют именно люди.

"власть посчитала что пакеты ето еще один способ как обирать население."
Вы правда думаете, что у нас власть занимается изготовлением и продажей пакетиков?
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31.01.2022 11:05 Відповісти
Так может тыиз личного опыта и жопу не моешь чтобы не загрязнять воду. Чего ты свой личный опыт на всех лепишь.
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31.01.2022 13:26 Відповісти
Я "леплю на всех" здравый смысл и адекватность, которых лично вам, очевидно, не хватает по жизни.
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31.01.2022 19:56 Відповісти
ловіть божевільного - він багаторазову річ використовує один раз і викидає.
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31.01.2022 14:40 Відповісти
І навпаки - одноразові пакетикі він нібито використовує багато разів.
Взагалі - цей F T F T - просто неадекватний брехун.
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31.01.2022 19:57 Відповісти
ну хоть на щось підвищити ціну - влада паталогічно залежна, їй потрібно до лікарні!
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31.01.2022 10:03 Відповісти
Гробы хоть подешевеют у этой ******** власти?
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31.01.2022 10:03 Відповісти
Какие гробы? на переработку их на мясокостную муку и на корм животным, чтобы не загрязняли окружающую среду.
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31.01.2022 10:11 Відповісти
Знов у магазин з дипломатом ходити??
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31.01.2022 10:03 Відповісти
...и в темных очках...и в шляпе...
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31.01.2022 10:09 Відповісти
Ищите у бабушек авоськи "а-ля СССР"
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31.01.2022 14:16 Відповісти
Добро пожаловать обратно в советский союз. Наверное все уже и забыли как стирать и сушить целофановые пакеты? Вот возьму и нарошно пойду с мешком в супермаркет за продуктами и напишу на нем большими буквами *какая страна такая и тара*. Когда уже синтетическую одежду запретите уроды? Она тоже загрязняет екологию.
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31.01.2022 10:08 Відповісти
"2,50 грн - пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;"
Блин... Теряюсь в выборе...
Что лучше? Посоветуйте.
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31.01.2022 10:09 Відповісти
Мішок з полотна. Але спробуй знайти.
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31.01.2022 10:14 Відповісти
Авоська
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31.01.2022 10:17 Відповісти
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31.01.2022 10:26 Відповісти
-- Дождь с грозой, 200 лир! --
"зЕумники", а кто платить то будет??? Очередное повышение цен, на всё...

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31.01.2022 10:10 Відповісти
Зобовязання по пластику Україна взяла вперше в 2010, а в 2016 це підтвердила на ділі.

Зараз це наслідки розумної політики попередників...аналогічно, як і брати всіх жінок на військовий облік.
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31.01.2022 10:11 Відповісти
А что разве не для того мы ходим на выборы каждые 4 года чтобы новый президент менял жизнь для лучшей жизни народа? Я вообще теперь боюсь ходить на выборы. Потому что чем дальше тем хуже, и тем сильнее закручивают петлю на шее.
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31.01.2022 10:42 Відповісти
Зелену енергетику думаєте придумав Зеленський?
Контракти на багато років вперед хто підписав?

Це те саме, коли попередники примають дикі закони, бо виконувати їх явно не збираються.

Приміром зараз Зеленський підпише закон, що з 2025 р мінімальна зарплата буде 1000 євро.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Варварские и антинародные законы можно отменять. Не знали? Или еще раз спрошу, зачем мы ходим на выборы?
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31.01.2022 10:54 Відповісти
Вы перерабатывать отходы лучше начните
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31.01.2022 10:14 Відповісти
Пусть лучше пункты приёма организовывают, что бы мы могли сдавать эти пакеты по 2 гр.! Стали стеклотару принимать, детвора меньше ноги режут о разбитые бутылки, на "ссср"е, была просто беда с этим...
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31.01.2022 10:25 Відповісти
При сесесері у кожному селі працював прийом склотари. Здавав спочатку по 12-16 коп., а з початку 80-х по 20 коп. за пляшку 0,5 л.. Це була головна стаття доходів моїх кишенькових.
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31.01.2022 14:31 Відповісти
Всё равно будет засырать окружающую среду, но уже дороже
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31.01.2022 10:14 Відповісти
Хорошие пакеты. Надо брать.

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31.01.2022 10:16 Відповісти
Уряяяяяя бацилам на хлебе
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31.01.2022 10:16 Відповісти
Вам жалко 15 копеек говорили они мне)) То ли еще будет. говорил я им) Что интересно я ни разу в жизни не видел кучу пластиковых пакетиков ростом с человека. Зато подобные кучи пластиковых бутылок и прочего мусора наблюдаю как каждый день вывозят со двора машинами.
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31.01.2022 10:18 Відповісти
Допросишься
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31.01.2022 10:24 Відповісти
Ну вот и наладилась у нас жизнь. Теперь бизнесмена и богатого человека можно будет узнать по элитному пакету из супермаркета. А нищеброды будут ходить с пакетами без складок и с торбами
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31.01.2022 10:19 Відповісти
Пакеты себестоимостью 10 коп. будут продавать по 3 грн.
Такой маржи нет даже у самых сильных наркотиков.
И кому пойдет сверх прибыль?!!
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31.01.2022 10:20 Відповісти
А и не надо наркотики - достаточно с помощью зебаранов прийти к власти, а потом грабить этих самых зебаранов. На пакетах настригут бабла, придумают что-то еще, например, объявят злом гвозди.
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31.01.2022 10:39 Відповісти
Чтобы сохранить лес и меньше кушать, необходимо увеличить цену на туалетную бумагу.
А считать по погонным дециметрам... 1 дм - 1 грн. и т.д...
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31.01.2022 10:25 Відповісти
Я тоже говорю что мыться чаще чем раз в год ето загрязнять окружающую среду. Пресной воды в мире все меньше и меньше а мы ее тратим на душ.
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31.01.2022 10:45 Відповісти
Вот это навар, и это еще минимальные цены а в магазинах добавят свою накрутку, так что придется вспоминать совковые авоськи и сумки.
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31.01.2022 10:26 Відповісти
Теоретично, можна взяти рулон сміттєвих мішків і пакувати в них. Ще й ************ згодом. І дешевше...
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31.01.2022 10:27 Відповісти
Бумажные пакованы и картонные коробки,остальное туфта особенно пластик...
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31.01.2022 10:29 Відповісти
Вопрос в том куда пойдут эти деньги, если на утилизацию свалок то я согласен платить за пакеты, но ведь все пойдет по карманам ворюг во власти.
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31.01.2022 10:30 Відповісти
Колумбийские наркокортели рыдают, они в ах...е от маржи.
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31.01.2022 10:33 Відповісти
зебилы, ау! готовы стирать пакетики из под еды по талонам?
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31.01.2022 10:38 Відповісти
нашли время...
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31.01.2022 10:39 Відповісти
А зробити обов'язковою виробництво єко пакетів і дати дешеві кредити підприємцям на переобладнання не варіант? Ці дурні зовсім подуріли, проблему не вирішують а створюють. Пакети не стають скоріше розпадатися від ціни - ідіоти!
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31.01.2022 10:42 Відповісти
Звичайно, з тими пакетиками робити щось треба, але ж про збір, переробку чи утилізацію мова не йде, взагалі. Ото ціну піднять- наше все.
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31.01.2022 21:00 Відповісти
По 2 гривны, пакеты начнут сгнивать за полторы две недели, правильно менделемозговые? А деньги кому? ₴1000 с человека в год, бородатой бабушке бене, или зЕпутанам? зЕлбойобы, какая альтернатива???
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31.01.2022 10:48 Відповісти
Представляю как надо мной будут завтра смеяться мои дети. Я им когда то рассказывал что раньше мы не выбрасывали а стирали целофановые пакеты. Скоро походу и обратно на лошадей будем переходить. Власть опять подняла в несколько раз цену за растаможку.
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31.01.2022 10:52 Відповісти
По такой логике нужно поднять цену на воду в 10 раз, чтоб люди меньше мылись и сливали в унитаз, этим можно добиться уменьшения сточных вод.))
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31.01.2022 10:54 Відповісти
Я могу и со своим пакетом прити, но но как кассир должен знать что это именно так, и платить тогда за свой пакет ещё раз?)))
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31.01.2022 10:56 Відповісти
Допоможіть. Хто собі брав: "пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок"? Як вам, плюси, минуси, підводні камені?
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31.01.2022 10:58 Відповісти
Боротьба за чисте довкілля, кажете? 😊 Це Коломойський з Гєтманцевим боротися будуть? 😁 Та Гєтманцев для наситення апетитів Коломойського ше не таке придумає! Вангую - наступним буде платне збирання грибів і ягід. Можливо навіть у власному саду.
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31.01.2022 11:04 Відповісти
З пакетами прокрутили. Лишилося ще не оране поле для креативу. Наприклад, прийняти закон, що сказане продавцем "Дякую" коштує 10 грн., а "Щиро дякую" - 15 грн. По-перше, збільшиться надходження ПДВ, по-друге, так буде підніматись настрій українців, що корисно для їх здоров'я.
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31.01.2022 11:34 Відповісти
вот вам и обесценивание гривны
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31.01.2022 11:40 Відповісти
Памяти пакетов
Если взять воздействие на среду при производстве тонкого одноразового пакета из нефтепродуктов как некую условную величину, назовем ее P, то многоразовым сумкам, которые тяжелее и на производство которых требуется больше ресурсов и материалов также требуется и значительное число использований, чтобы в итоге воздействовать на среду меньше, чем одноразовый пакет. И чем больше берется факторов воздействия, тем выше число использований.

Допустим P - воздействие одноразового пластикового пакета на среду. Чтобы получить такой же экологический след, применяя бумажный пакет следует использовать бумажный пакет как минимум 43 раза. Примерно такое же количество раз необходимо использовать пакет из биополимера, а также из тканевого полипропилена. Плотные сумки из PET-пластика - 54 раза.

А теперь, - барабанная дробь - «экосумки» из хлопка. Это контринтуитивно, так как они воспринимаются безобидными эфирными созданиями - 7100 раз! 7100! Затраты на производства хлопка с его потреблением натуральных ресурсов столь велики, что для перекрытия эффектов его воздействия на планету при его производстве придется регулярно использовать сумку около 50 лет. Значение становится еще более высоким если использовать «экосумку из органического хлопка» (звучит как сама святость!), с учетом того, что органического сельское хозяйство менее эффективно на единицу продукции тратится больше ресурсов, поэтому использовать такую сумку потребуется 20 тыс. раз!
https://ibigdan.livejournal.com/26822904.html
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31.01.2022 11:43 Відповісти
дебіли при владі в Україні приймають дебільні закони.
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31.01.2022 11:53 Відповісти
дурнику вони iх копiюють з європи
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31.01.2022 13:14 Відповісти
Якщо ви купуєте овочі в маркеті, наприклад капусту по 20 грн за кіло, то ви разом з капустою купуєте і пакет по 20 грн за кіло..
А якщо то горішкі кешью, чі не дай боже кєдрач... то ви вже пакетика купуєте щонайменьше по 600 грн за кіло..
А потім ще й на касі за нього з вас здеруть гроші.
Да здравствуєт зєлєнский і його сYч@ тічка слуги народу. най би вони повиздихали разом зі своїми виводками.
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31.01.2022 12:01 Відповісти
Требования Евросоюза. Если не хотите жить по законам цивилизованного мира. Значит нужно в сторону России смотреть. Другого не дано.
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31.01.2022 12:53 Відповісти
А вот интересно - эти придурки вообще хоть раз ЛИЧНО ходили в магазин?
ГДЕ они, млять, видели БЕСПЛАТНЫЕ пакеты для покупок?
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31.01.2022 12:16 Відповісти
є. ти сам хоть ходив? пакeт для продукта - бeзкоштовний. пакeт щоб скласти куплeнe - платний. тобi хлiб бeз тонкого пакeта продають - голeнький?
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31.01.2022 13:16 Відповісти
Ты, болезный, сперва читать научись, а потом пытайся умничать. " пакeт щоб скласти куплeнe" - это пакте для покупок.
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31.01.2022 13:52 Відповісти
а тeпeр платити щe для кожного товару окрeмо як рокiв з 10-15 назад
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31.01.2022 13:54 Відповісти
С презервативами ходить за покупками будет гораздо выгоднее.
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31.01.2022 12:30 Відповісти
у нього завузький отвiр
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31.01.2022 13:55 Відповісти
Крупы можно насыпать через лейку))
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31.01.2022 14:40 Відповісти
i всe.
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31.01.2022 15:59 Відповісти
Цены будут установлены:
2 пакета = 1 кг. скумбрии.
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31.01.2022 14:06 Відповісти
Как это поможет екологии? Сделайте цену пакета в 100 грн тогда это точно будет ефективно, а так это тупо бизнес, тоже и по сигаретам, боретесь за здоровье а сигареты так и покупают но платят больше, а сделав грн 500 за пачку, тогда все и бросят курить
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31.01.2022 15:43 Відповісти
нiфiга цe нe бiзнeс. за пакeти для продукта платил 15 рокiв назад. потiм бiзнeс побагатшав i пeрeстав здирати з покупця копiйки на тонкi пакeти. залишились платними лишe для закупiв (BMW i Ко). а тeпeр усe повeрнули та щe зi штрафом. хоча воно всe до жопи двeрцi - в магазинах як окрeмий продукт iх кожeн у Європi купляє.
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31.01.2022 16:03 Відповісти
страна идиотов....
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31.01.2022 16:39 Відповісти
Пластик они запрещают, а по сути наживаются, вновь и в новь. Хапуги недоделанные.
Либо перестать их делать, либо делать и не врать. Лучше бы обязали каждого, при рождении ребенка, посадить дерево (дуб желательно). Тогда бы не пришлось искать решение с климатом.
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31.01.2022 16:39 Відповісти
любая борьба за экологию (включая солнечную энергетику) в нашей стране начинается и заканчивается обдираловкой.
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01.02.2022 03:55 Відповісти
 
 