"Ресурсный закон" "закручивает гайки" легальному бизнесу, - СМИ

С 1 января в Украине вступил в силу скандальный закон №5600, вносящий немало изменений в Налоговый кодекс. Особенно недовольны этим предприниматели всех уровней, поскольку закон "закручивает гайки" легальному бизнесу, и так пострадавшему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".

"Закон 5600 очень негативно воспринимается всем бизнесом по одной простой причине – потому что не реформированная Налоговая, которая является главным коррупционным органом, получает больше полномочий", – поясняет инвестиционный аналитик Сергей Фурса.



По его мнению, ради дополнительных доходов украинский бизнес будут "кошмарить" налоговики, получив для этого больше полномочий.



"Когда бизнес кошмарят – вы не инвестируете, а сворачиваете деятельность. А некоторые предприниматели даже уходят, и это очень негативно влияет на весь инвестиционный климат в стране. Налоги надо платить. Но в первую очередь надо реформировать налоговую", – говорит аналитик.

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Ранее также стало известно, что при подготовке "ресурсного" закона власть консультировал одиозный олигарх Игорь Коломойский: он давал советы по налогообложению полезных ископаемых. В результате ставка ренты на добычу железной руды была повышена, а вот ставка на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывает Коломойский, оставлена без изменений. Поэтому бюджет недополучает около 600 млн грн ежегодно.



Такая дискриминация в подходах к налогообложению вызвала критическую реакцию на действия властей со стороны нардепов и экспертов. Так, народный депутат Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили. А экономические эксперты заявили, что из-за постоянного повышения налогового давления украинский бизнес будет активнее уходить в "тень".