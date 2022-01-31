"Ресурсный закон" "закручивает гайки" легальному бизнесу, - СМИ
С 1 января в Украине вступил в силу скандальный закон №5600, вносящий немало изменений в Налоговый кодекс. Особенно недовольны этим предприниматели всех уровней, поскольку закон "закручивает гайки" легальному бизнесу, и так пострадавшему.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком".
"Закон 5600 очень негативно воспринимается всем бизнесом по одной простой причине – потому что не реформированная Налоговая, которая является главным коррупционным органом, получает больше полномочий", – поясняет инвестиционный аналитик Сергей Фурса.
По его мнению, ради дополнительных доходов украинский бизнес будут "кошмарить" налоговики, получив для этого больше полномочий.
"Когда бизнес кошмарят – вы не инвестируете, а сворачиваете деятельность. А некоторые предприниматели даже уходят, и это очень негативно влияет на весь инвестиционный климат в стране. Налоги надо платить. Но в первую очередь надо реформировать налоговую", – говорит аналитик.
Ранее также стало известно, что при подготовке "ресурсного" закона власть консультировал одиозный олигарх Игорь Коломойский: он давал советы по налогообложению полезных ископаемых. В результате ставка ренты на добычу железной руды была повышена, а вот ставка на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывает Коломойский, оставлена без изменений. Поэтому бюджет недополучает около 600 млн грн ежегодно.
Такая дискриминация в подходах к налогообложению вызвала критическую реакцию на действия властей со стороны нардепов и экспертов. Так, народный депутат Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили. А экономические эксперты заявили, что из-за постоянного повышения налогового давления украинский бизнес будет активнее уходить в "тень".
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@_rage4oK
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Какистократия - система управления, при которой государственная власть в стране захвачена отбросами общества(быдлом). С этим термином связано понятие меритоцида - целенаправленного уничтожения общества изнутри. С помощью коррупции, апартеида, воровства и популизма.
31 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html
Оформляя законом домохозяйство, а не квартиру, легче будет забрать квартиру за коммунальные долги у людей, убежден эксперт.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#more-152112 Читать далее