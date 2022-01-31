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"Ресурсный закон" "закручивает гайки" легальному бизнесу, - СМИ

С 1 января в Украине вступил в силу скандальный закон №5600, вносящий немало изменений в Налоговый кодекс. Особенно недовольны этим предприниматели всех уровней, поскольку закон "закручивает гайки" легальному бизнесу, и так пострадавшему.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком". 

"Закон 5600 очень негативно воспринимается всем бизнесом по одной простой причине – потому что не реформированная Налоговая, которая является главным коррупционным органом, получает больше полномочий", – поясняет инвестиционный аналитик Сергей Фурса.

По его мнению, ради дополнительных доходов украинский бизнес будут "кошмарить" налоговики, получив для этого больше полномочий.

"Когда бизнес кошмарят – вы не инвестируете, а сворачиваете деятельность. А некоторые предприниматели даже уходят, и это очень негативно влияет на весь инвестиционный климат в стране. Налоги надо платить. Но в первую очередь надо реформировать налоговую", – говорит аналитик.

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Ранее также стало известно, что при подготовке "ресурсного" закона власть консультировал одиозный олигарх Игорь Коломойский: он давал советы по налогообложению полезных ископаемых. В результате ставка ренты на добычу железной руды была повышена, а вот ставка на марганцевую руду, которую в Украине монопольно добывает Коломойский, оставлена без изменений. Поэтому бюджет недополучает около 600 млн грн ежегодно.

Такая дискриминация в подходах к налогообложению вызвала критическую реакцию на действия властей со стороны нардепов и экспертов. Так, народный депутат Олег Синютка заявил, что власти используют законопроект №5600 в политических мотивах: "плохим" олигархам налоги повысили, а "домашним" – снизили. А экономические эксперты заявили, что из-за постоянного повышения налогового давления украинский бизнес будет активнее уходить в "тень". 

Автор: 

закон (3178) налоги (3239) предприниматели (1234) Госналогслужба (73) Фурса Сергей (26)


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Топ комментарии
+17
Мало ему морду набили, ой мало
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31.01.2022 15:45 Ответить
+16
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1488084939270729728 3 ч



Какистократия - система управления, при которой государственная власть в стране захвачена отбросами общества(быдлом). С этим термином связано понятие меритоцида - целенаправленного уничтожения общества изнутри. С помощью коррупции, апартеида, воровства и популизма.
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31.01.2022 15:25 Ответить
+6
Чому ж Великий Реформатор Зеленський, який в своїй команді має такого самого Великого Реформатора Саакашвілі, за цілі 2.5 роки не реформував податкову?
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31.01.2022 15:31 Ответить
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K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1488084939270729728 3 ч



Какистократия - система управления, при которой государственная власть в стране захвачена отбросами общества(быдлом). С этим термином связано понятие меритоцида - целенаправленного уничтожения общества изнутри. С помощью коррупции, апартеида, воровства и популизма.
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31.01.2022 15:25 Ответить
зебілократія..
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31.01.2022 15:26 Ответить
Чому ж Великий Реформатор Зеленський, який в своїй команді має такого самого Великого Реформатора Саакашвілі, за цілі 2.5 роки не реформував податкову?
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31.01.2022 15:31 Ответить
Сака був зайнятий гаремом, який йому люб'язно підігнав Зеленський.
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31.01.2022 15:40 Ответить
Мало ему морду набили, ой мало
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31.01.2022 15:45 Ответить
нечисть
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31.01.2022 16:24 Ответить
Гетманцев - ворог України!!!
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31.01.2022 18:14 Ответить
Кому податки платити - у офшори?
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31.01.2022 15:46 Ответить
Dragon Capital - работает Сергей Фурса - а значит работник Сороса )))
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31.01.2022 15:51 Ответить
лол. и масонов с англосаксами. только хйло спасет бубу и его шоблу
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31.01.2022 15:56 Ответить
БАРИГА...АСТАНАВІСЬ ПРАКЛЯТИЙ
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31.01.2022 15:52 Ответить
Ресурсы для "великого крадивнытства".
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31.01.2022 16:10 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html Квартиры признают домохозяйствами: сначала отберут субсидии, а потом и жилье
31 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html

Оформляя законом домохозяйство, а не квартиру, легче будет забрать квартиру за коммунальные долги у людей, убежден эксперт.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#more-152112 Читать далее
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31.01.2022 16:25 Ответить
 
 