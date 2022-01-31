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Новини
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"Ресурсний закон" "закручує гайки" легальному бізнесу, - ЗМІ

З 1 січня в Україні набув чинності скандальний закон №5600, який вносить чимало змін до Податкового кодексу. Особливо незадоволені цим підприємці всіх рівнів, оскільки закон "закручує гайки" легальному бізнесу, який і так постраждав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Закон 5600 дуже негативно сприймається всім бізнесом з однієї простої причини - тому що не реформована Податкова, яка є головним корупційним органом, набуває більше повноважень", - пояснює інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

На його думку, заради додаткових доходів український бізнес "кошмаритимуть" податківці, отримавши для цього більше повноважень.

"Коли бізнес кошмарять – ви не інвестуєте, а згортаєте діяльність. А деякі підприємці навіть йдуть і це дуже негативно впливає на весь інвестиційний клімат у країні. Податки треба сплачувати. Але насамперед треба реформувати податкову", – каже аналітик.

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Раніше також стало відомо, що під час підготовки "ресурсного" закону владу консультував одіозний олігарх Ігор Коломойський: він давав поради щодо оподаткування корисних копалин. В результаті ставку ренти на видобуток залізняку було підвищено, а ось ставку на марганцеву руду, яку в Україні монопольно видобуває Коломойський, залишено без змін.

Тому бюджет недоотримує близько 600 млн. грн щорічно.

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Така дискримінація у підходах до оподаткування викликала критичну реакцію на дії влади з боку нардепів та експертів. Так, народний депутат Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" – знизили. А економічні експерти заявили, що через постійне підвищення податкового тиску український бізнес активніше йтиме в "тінь".

закон (2843) податки (3883) підприємці (620) Державна податкова служба (450) Фурса Сергій (24)


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Топ коментарі
+17
Мало ему морду набили, ой мало
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31.01.2022 15:45 Відповісти
+16
K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1488084939270729728 3 ч



Какистократия - система управления, при которой государственная власть в стране захвачена отбросами общества(быдлом). С этим термином связано понятие меритоцида - целенаправленного уничтожения общества изнутри. С помощью коррупции, апартеида, воровства и популизма.
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31.01.2022 15:25 Відповісти
+6
Чому ж Великий Реформатор Зеленський, який в своїй команді має такого самого Великого Реформатора Саакашвілі, за цілі 2.5 роки не реформував податкову?
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31.01.2022 15:31 Відповісти
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K0५EGAR


@_rage4oK

·
https://twitter.com/_rage4oK/status/1488084939270729728 3 ч



Какистократия - система управления, при которой государственная власть в стране захвачена отбросами общества(быдлом). С этим термином связано понятие меритоцида - целенаправленного уничтожения общества изнутри. С помощью коррупции, апартеида, воровства и популизма.
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31.01.2022 15:25 Відповісти
зебілократія..
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31.01.2022 15:26 Відповісти
Чому ж Великий Реформатор Зеленський, який в своїй команді має такого самого Великого Реформатора Саакашвілі, за цілі 2.5 роки не реформував податкову?
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31.01.2022 15:31 Відповісти
Сака був зайнятий гаремом, який йому люб'язно підігнав Зеленський.
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31.01.2022 15:40 Відповісти
Мало ему морду набили, ой мало
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31.01.2022 15:45 Відповісти
нечисть
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31.01.2022 16:24 Відповісти
Гетманцев - ворог України!!!
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31.01.2022 18:14 Відповісти
Кому податки платити - у офшори?
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31.01.2022 15:46 Відповісти
Dragon Capital - работает Сергей Фурса - а значит работник Сороса )))
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31.01.2022 15:51 Відповісти
лол. и масонов с англосаксами. только хйло спасет бубу и его шоблу
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31.01.2022 15:56 Відповісти
БАРИГА...АСТАНАВІСЬ ПРАКЛЯТИЙ
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31.01.2022 15:52 Відповісти
Ресурсы для "великого крадивнытства".
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31.01.2022 16:10 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html Квартиры признают домохозяйствами: сначала отберут субсидии, а потом и жилье
31 января, 2022Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#comments Комментарии: 1
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html

Оформляя законом домохозяйство, а не квартиру, легче будет забрать квартиру за коммунальные долги у людей, убежден эксперт.
https://www.economics-prorok.com/2022/01/%d0%ba%d0%b2%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b7%d1%8f%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d1%81.html#more-152112 Читать далее
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31.01.2022 16:25 Відповісти
 
 