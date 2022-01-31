"Ресурсний закон" "закручує гайки" легальному бізнесу, - ЗМІ

З 1 січня в Україні набув чинності скандальний закон №5600, який вносить чимало змін до Податкового кодексу. Особливо незадоволені цим підприємці всіх рівнів, оскільки закон "закручує гайки" легальному бізнесу, який і так постраждав.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Закон 5600 дуже негативно сприймається всім бізнесом з однієї простої причини - тому що не реформована Податкова, яка є головним корупційним органом, набуває більше повноважень", - пояснює інвестиційний аналітик Сергій Фурса.

На його думку, заради додаткових доходів український бізнес "кошмаритимуть" податківці, отримавши для цього більше повноважень.

"Коли бізнес кошмарять – ви не інвестуєте, а згортаєте діяльність. А деякі підприємці навіть йдуть і це дуже негативно впливає на весь інвестиційний клімат у країні. Податки треба сплачувати. Але насамперед треба реформувати податкову", – каже аналітик.

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Раніше також стало відомо, що під час підготовки "ресурсного" закону владу консультував одіозний олігарх Ігор Коломойський: він давав поради щодо оподаткування корисних копалин. В результаті ставку ренти на видобуток залізняку було підвищено, а ось ставку на марганцеву руду, яку в Україні монопольно видобуває Коломойський, залишено без змін.

Тому бюджет недоотримує близько 600 млн. грн щорічно.

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Така дискримінація у підходах до оподаткування викликала критичну реакцію на дії влади з боку нардепів та експертів. Так, народний депутат Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" – знизили. А економічні експерти заявили, що через постійне підвищення податкового тиску український бізнес активніше йтиме в "тінь".