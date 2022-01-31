В Японии начали тестирование нового препарата против штамма "Омикрон"

Японская фармацевтическая компания Kowa Co Ltd сообщила, что ее препарат "Ивермектин" эффективен против штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

Известно, что компания работала над препаратом вместе с медицинским университетом Китасато в Токио. Первые две фазы испытаний препарат против вируса применяли на животных, а затем и на людях, чтобы проверить его потенциальный эффект для противодействия COVID-19.

Сейчас идет уже третья фаза клинических испытаний препарата.

"Несмотря на то, что испытания продолжаются, предложения применять этот препарат для лечения COVID-19 вызвали дискуссии среди ученых. В частности, его не рекомендуют применять против коронавируса ВОЗ, регуляторы США и ЕС", - говорится в сообщении.

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