В Японии начали тестирование нового препарата против штамма "Омикрон"
Японская фармацевтическая компания Kowa Co Ltd сообщила, что ее препарат "Ивермектин" эффективен против штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.
Известно, что компания работала над препаратом вместе с медицинским университетом Китасато в Токио. Первые две фазы испытаний препарат против вируса применяли на животных, а затем и на людях, чтобы проверить его потенциальный эффект для противодействия COVID-19.
Сейчас идет уже третья фаза клинических испытаний препарата.
"Несмотря на то, что испытания продолжаются, предложения применять этот препарат для лечения COVID-19 вызвали дискуссии среди ученых. В частности, его не рекомендуют применять против коронавируса ВОЗ, регуляторы США и ЕС", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"