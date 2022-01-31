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Новости Борьба с коронавирусом
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В Японии начали тестирование нового препарата против штамма "Омикрон"

В Японии начали тестирование нового препарата против штамма

Японская фармацевтическая компания Kowa Co Ltd сообщила, что ее препарат "Ивермектин" эффективен против штамма "Омикрон" и других вариантов COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Reuters.

Известно, что компания работала над препаратом вместе с медицинским университетом Китасато в Токио. Первые две фазы испытаний препарат против вируса применяли на животных, а затем и на людях, чтобы проверить его потенциальный эффект для противодействия COVID-19.

Сейчас идет уже третья фаза клинических испытаний препарата.

"Несмотря на то, что испытания продолжаются, предложения применять этот препарат для лечения COVID-19 вызвали дискуссии среди ученых. В частности, его не рекомендуют применять против коронавируса ВОЗ, регуляторы США и ЕС", - говорится в сообщении.

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Автор: 

COVID-19 (18608) Omicron (7)


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Топ комментарии
+1
Новий препарат? Його винайшли в 1975 році, коштує копійки. Звичайно, що ВООЗ не рекомендує його. Не заробиш і паніку він зіб'є.
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31.01.2022 19:15 Ответить
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Сейчас бумкнет.
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31.01.2022 17:59 Ответить
А чо не в Украине?
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31.01.2022 18:00 Ответить
Дай бог, чтобы такое лечение оказалось эффективным. Но то, что я читал о нем - в клетках тканей человека он подавляет вирус ковида в концентрациях в 9 раз выше максимально разрешенных для человека.
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31.01.2022 18:20 Ответить
Кацапів 80 млн. разом з мігрантами і кавказькими республіками, де висока народжуваність, в Україні теж деякі час від часу белькотять про 52 млн. населення України, хоча зараз в два рази менше.
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31.01.2022 18:33 Ответить
Вакцины, таблетки, спрей - уже были .. а это видать анальные свечи уже придумали.....
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31.01.2022 19:04 Ответить
Новий препарат? Його винайшли в 1975 році, коштує копійки. Звичайно, що ВООЗ не рекомендує його. Не заробиш і паніку він зіб'є.
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31.01.2022 19:15 Ответить
Омикроном 99% населения переболеет еще до того, как вакцины и лекарства против него пройдут клинические испытания.
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31.01.2022 19:48 Ответить
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2015 года, Сатоши Омура, японский биохимик, доктор фармацевтических наук, изобретатель новых противоопухолевых препаратов: «Запрет ивермектина против Covid - это все равно что противодействовать пенициллину во время его открытия».

В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"
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01.02.2022 00:31 Ответить
Красивая байка. Сам придумал? Но ты забыл один факт - ивермектин в таблетках не выпускается.
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01.02.2022 10:20 Ответить
Зачем вы репостите это мошенничество. Даже гидроксихлорохин имеет больше свидетельств облегчения симптомов чем этот арбидол. Китасато - это не совсем университет, а частное предприятие. Частный "университет" основанный экспериментаторов и антрепренером в области ветеренарии... т.е. успегным коновалом. И подходы у него такие же. Они открыли в свое время очень удачное средство от глистов. И с тех пор пытаются пропихнуть его везде как универсальную панацею. Даже в Японии на это не смотрят серьезно, а я живу в Японии.
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01.02.2022 02:51 Ответить
 
 