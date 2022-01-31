УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7680 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 127 12

У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму "Омікрон"

У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму

Японська фармацевтична компанія Kowa Co Ltd повідомила, що її препарат "Івермектін" ефективний проти штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

Відомо, що компанія працювала над препаратом разом із медичним університетом Кітасато у Токіо. Перші дві фази випробувань препарат проти вірусу застосовували на тваринах, а згодом і на людях, аби перевірити його потенційний ефект для протидії COVID-19.

Зараз триває вже третя фаза клінічних випробувань препарату.

"Попри те, що випробування тривають, пропозиції застосовувати цей препарат для лікування COVID-19 викликали дискусії серед науковців. Зокрема, його не рекомендують застосовувати проти коронавірусу ВООЗ, регулятори США та ЄС.", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" зареєстровано в Україні, - МОЗ

COVID-19 (19765) Omicron (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+1
Новий препарат? Його винайшли в 1975 році, коштує копійки. Звичайно, що ВООЗ не рекомендує його. Не заробиш і паніку він зіб'є.
показати весь коментар
31.01.2022 19:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сейчас бумкнет.
показати весь коментар
31.01.2022 17:59 Відповісти
А чо не в Украине?
показати весь коментар
31.01.2022 18:00 Відповісти
Дай бог, чтобы такое лечение оказалось эффективным. Но то, что я читал о нем - в клетках тканей человека он подавляет вирус ковида в концентрациях в 9 раз выше максимально разрешенных для человека.
показати весь коментар
31.01.2022 18:20 Відповісти
Кацапів 80 млн. разом з мігрантами і кавказькими республіками, де висока народжуваність, в Україні теж деякі час від часу белькотять про 52 млн. населення України, хоча зараз в два рази менше.
показати весь коментар
31.01.2022 18:33 Відповісти
Вакцины, таблетки, спрей - уже были .. а это видать анальные свечи уже придумали.....
показати весь коментар
31.01.2022 19:04 Відповісти
Новий препарат? Його винайшли в 1975 році, коштує копійки. Звичайно, що ВООЗ не рекомендує його. Не заробиш і паніку він зіб'є.
показати весь коментар
31.01.2022 19:15 Відповісти
Омикроном 99% населения переболеет еще до того, как вакцины и лекарства против него пройдут клинические испытания.
показати весь коментар
31.01.2022 19:48 Відповісти
Нобелевская премия по физиологии и медицине 2015 года, Сатоши Омура, японский биохимик, доктор фармацевтических наук, изобретатель новых противоопухолевых препаратов: «Запрет ивермектина против Covid - это все равно что противодействовать пенициллину во время его открытия».

В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"
показати весь коментар
01.02.2022 00:31 Відповісти
Красивая байка. Сам придумал? Но ты забыл один факт - ивермектин в таблетках не выпускается.
показати весь коментар
01.02.2022 10:20 Відповісти
Зачем вы репостите это мошенничество. Даже гидроксихлорохин имеет больше свидетельств облегчения симптомов чем этот арбидол. Китасато - это не совсем университет, а частное предприятие. Частный "университет" основанный экспериментаторов и антрепренером в области ветеренарии... т.е. успегным коновалом. И подходы у него такие же. Они открыли в свое время очень удачное средство от глистов. И с тех пор пытаются пропихнуть его везде как универсальную панацею. Даже в Японии на это не смотрят серьезно, а я живу в Японии.
показати весь коментар
01.02.2022 02:51 Відповісти
 
 