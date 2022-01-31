У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму "Омікрон"

Японська фармацевтична компанія Kowa Co Ltd повідомила, що її препарат "Івермектін" ефективний проти штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.

Відомо, що компанія працювала над препаратом разом із медичним університетом Кітасато у Токіо. Перші дві фази випробувань препарат проти вірусу застосовували на тваринах, а згодом і на людях, аби перевірити його потенційний ефект для протидії COVID-19.

Зараз триває вже третя фаза клінічних випробувань препарату.

"Попри те, що випробування тривають, пропозиції застосовувати цей препарат для лікування COVID-19 викликали дискусії серед науковців. Зокрема, його не рекомендують застосовувати проти коронавірусу ВООЗ, регулятори США та ЄС.", - йдеться в повідомленні.

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