У Японії розпочали тестування нового препарату проти штаму "Омікрон"
Японська фармацевтична компанія Kowa Co Ltd повідомила, що її препарат "Івермектін" ефективний проти штаму "Омікрон" та інших варіантів COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Reuters.
Відомо, що компанія працювала над препаратом разом із медичним університетом Кітасато у Токіо. Перші дві фази випробувань препарат проти вірусу застосовували на тваринах, а згодом і на людях, аби перевірити його потенційний ефект для протидії COVID-19.
Зараз триває вже третя фаза клінічних випробувань препарату.
"Попри те, що випробування тривають, пропозиції застосовувати цей препарат для лікування COVID-19 викликали дискусії серед науковців. Зокрема, його не рекомендують застосовувати проти коронавірусу ВООЗ, регулятори США та ЄС.", - йдеться в повідомленні.
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В суде в США судья спрашивает врачей ковид больницы на которых подали в суд пациенты и их адвокаты - "Зачем вы мучаете больных на ИВЛ и непонятными лекарствами, если можно больным дать всего одну таблетку ивермектина - и они через 2-3 часа встанут и пойдут здоровыми домой !?"