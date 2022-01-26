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Препарат для лікування COVID-19 "Молнупіравір" зареєстровано в Україні, - МОЗ

Препарат для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір". Його використовують для лікування COVID-19, в першу чергу, у груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми почали готуватися до чергової хвилі ковіду завчасно. Тому ще минулого року розпочали перемовини щодо закупівлі 300 тис. курсів препарату "Молнупіравір". Нині МОЗ завершило реєстрацію препарату, тому очікуємо його постачання найближчим часом", - зазначив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда.

"Молнупіравір" - це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, і так запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат - це пігулки, тому не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати.

У світі ці ліки використовують для пацієнтів, які мають хоч один фактор ризику: надмірну вагу, вік понад 60 років, цукровий діабет або хвороби серця.

Також читайте: Особам з інвалідністю першої групи можуть дозволити купувати ліки за "ковідну" тисячу, - Шмигаль

Автор: 

ліки (1329) МОЗ (5400) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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зеленському першому залити препарат
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26.01.2022 14:24 Відповісти
имунодепрессант
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26.01.2022 15:24 Відповісти
Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат "Молнупіравір" Джерело:
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26.01.2022 15:46 Відповісти
Препарат будет назначаться тем, у кого есть хотя бы один фактор риска развития серьезного заболевания, например, ожирение, сахарный диабет или пожилой возраст (старше 60 лет). По мнению некоторых экспертов, как пишет «Japan Times», необходимы дополнительные данные о безопасности. Беспокойство вызывает потенциальная мутагенность (препарат действует, заставляя вирус мутировать против самого себя), в том числе усиление способности вируса развивать устойчивость.

https://www.apteka.ua/article/616709
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26.01.2022 15:48 Відповісти
Вартість цього???? Є ще - ремдесевір... АЛЕ ВАРТІСТЬ??? І без будь-якої гарантії.... Простіше - ІВЕРМЕКТИН(зарубіжний аналог - ІНТЕРМЕКТІН), вартість до 200 грн. /100 мл. Хватить вилікувати роту...
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26.01.2022 16:24 Відповісти
 
 