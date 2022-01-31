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Новости Война
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Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной

Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной

Конгресс российской интеллигенции собирает подписи под заявлением против войны с Украиной.

Текст заявления опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Цензор.НЕТ.

Ее авторы упоминают об "интенсивной вербовке наемников в России и перебрасывании топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и направлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

"Напряженность не спадает, а наоборот – только нарастает", – пишут авторы обращения.

Они называют граждан России "заложниками криминального авантюризма" и отмечают, что на фоне предполагаемого вторжения в Украину в РФ заметен резкий рост цен и падение национальной валюты.

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"Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлено лишь одно мнение, и это мнение сторонников войны. Оттуда раздаются прямые военные угрозы, распространяют агрессию и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что войну представляют как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждают, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям", – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают, что война не только не отвечает интересам России, но и "являет угрозу самому ее существованию", и предупреждают власти о формировании в РФ массового антивоенного движения.

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"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основывающаяся на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна, ее нельзя вести от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимной, ни моральной цели. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", - говорится в обращении.

Под обращением оставили подписи актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев, поэтесса Вероника Долина, телеведущая Татьяна Лазарева и другие известные россияне. В общей сложности список подписантов занимает 90 листов.

Автор: 

заявление (397) Макаревич Андрей (92) россия (96192) Шендерович Виктор (69) Явлинский Григорий (34) Ахеджакова Лия (9)


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Топ комментарии
+46
Вспоминается фильм " Гараж" с Ахеджаковой в одной из главных ролей. Запомнилась фраза сказанная в нем про ее героиню " " Белая ворона.. это большая редкость, на наше счастье у нас она есть". ( возможно не дословно, но смысл такой).В Раше их поливают грязью, запрещают сниматься, выступать, разносят в СМИ... но на наше счастье в России есть и вот такие вот Люди. ( с большой буквы).
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31.01.2022 23:16 Ответить
+32
Притомним людям навіть з запарєбріка-респект...
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31.01.2022 23:14 Ответить
+25
Отвоевалось ***** ,понты отклеились а Людям этим СПАСИБО !!!
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31.01.2022 23:11 Ответить
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Я как раз недавно Макаревича вспоминал, что лет 5 ни одного упоминания о нем не было в новостях
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31.01.2022 23:11 Ответить
Зекриса протів ..
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31.01.2022 23:30 Ответить
Отвоевалось ***** ,понты отклеились а Людям этим СПАСИБО !!!
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31.01.2022 23:11 Ответить
коли українська армія палитиме Москву після кровопролитної війни - цих можна залишити живими
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31.01.2022 23:13 Ответить
Притомним людям навіть з запарєбріка-респект...
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31.01.2022 23:14 Ответить
90 листов подписей конечно логично. Но стоило всё таки конкретное число всех. Это ведь важно и нам и там.
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31.01.2022 23:16 Ответить
551 рило так званих діячів російської "культури" підтримали путінську агресію проти України.
https://nashigroshi.org/2014/08/08/odobryams-moralnyie-urodyi-**************-napadenye-putyna-na-ukraynu/
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31.01.2022 23:42 Ответить
Ну это совершенно разные люди
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01.02.2022 03:51 Ответить
Людьми этих тварей называть нельзя-это *********.
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01.02.2022 12:21 Ответить
Тогда ты не лучше кацапов - гребешь всех под одну гребенку
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01.02.2022 12:39 Ответить
Вспоминается фильм " Гараж" с Ахеджаковой в одной из главных ролей. Запомнилась фраза сказанная в нем про ее героиню " " Белая ворона.. это большая редкость, на наше счастье у нас она есть". ( возможно не дословно, но смысл такой).В Раше их поливают грязью, запрещают сниматься, выступать, разносят в СМИ... но на наше счастье в России есть и вот такие вот Люди. ( с большой буквы).
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31.01.2022 23:16 Ответить
Прежде всего на ИХ счастье есть здоровые люди, это оставляет шанс для России на трансформации из Империи в страну, пусть и утопичный, но шанс есть пока не молчат Макаревич, Бышев, Ахеджакова, Орлуша и тысячи неизвестных россиян, которые до сих пор пишут что думают о Хремле и Хутине.
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01.02.2022 06:04 Ответить
Той же фільм згадала. Тільки іншу фразу героя Костолевського про героїню Ахеджакової. "Нашлась одна полупорядочная" в усьому кодлі. Респект цим людям, але не треба забувати, що режим Мордора на Московщині цілком легітимізований населенням. Марно звертатися з петиціями до совісті, якщо її немає - ні у влади, ні в народа.
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05.02.2022 21:26 Ответить
Все равно приятно, что при всем тамошнем давлении там еще остались люди способные говорить правду.
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05.02.2022 21:50 Ответить
Ну Що , - росія побачила що уже ненавидить її увесь цивілізований світ . Ну Макаревич всігда був за Україну , також іАхеджакова , а інші цілують портрет .
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31.01.2022 23:16 Ответить
Хоть кто-то есть нормальный в рашке
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31.01.2022 23:17 Ответить
Ну їхня позиція не міняється вже років 15-20 і, як бачите, вони нікуди не їдуть...
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31.01.2022 23:23 Ответить
Шендерович виїхав через погрози життю йому і його родині.***** не забуло,як Шендерович називав його "крошкой Цахес".
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31.01.2022 23:36 Ответить
А, це так - я ще пригадую, як дивився ту передачу його з ляльками, дуже точно Шендерович показав хйла...
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31.01.2022 23:44 Ответить
Так, так.
"Мачіть в сартірє!" - перші слова "новонародженого".
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01.02.2022 12:18 Ответить
мужні люди
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31.01.2022 23:20 Ответить
Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы,
Они не такие, как мы.
И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
Я видел эту жизнь без прикрас,

Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас
Моя повага до людини яка це написала
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31.01.2022 23:22 Ответить
І за оце повага:
Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень - на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.

Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.

Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.

Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.

Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
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31.01.2022 23:25 Ответить
Не все продались Путлеру в России! Огромное количество известных актеров, писателей, музыкантов и других культурно- общественных деятелей остаются нормальными и все понимают.
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31.01.2022 23:26 Ответить
99% тих,на кому паразитував Гордон, як блоха на цюцькові,підтримали ********** агресію проти України.Проти висловились тільки одиниці.
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31.01.2022 23:38 Ответить
Гардон - такий собі показник! Він більше дупу попсунам із шоу-бізнесу лизав, а Україну підтримали представники вищої культури - рокери, письменники, художники... Варто розрізняти культуру і попсу!
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31.01.2022 23:46 Ответить
У гордона красной нитью всегда проходило все российское и советское как первосортное, а украинское как нечто тупое и провинциальное. Да впрочем и сейчас так же. И неудивительно, скорее всего гордон - агент влияния российских спецслужб.
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01.02.2022 00:52 Ответить
Глинки, наверное?
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01.02.2022 11:17 Ответить
Это те самые 14%
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31.01.2022 23:54 Ответить
Остальные московиты прозреют когда телевизор потухнет, в холодильнике станет пусто, а гастроном будет закрыт. Зато будут открыты военкоматы и похоронные бюро. Вот тогда дебилы завопят.
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01.02.2022 00:09 Ответить
Навряд.
У 80-х в холодильнику і гастрономах теж не повно було, а із Афгану йшли цинки, але крім Сахарова, усі мовчали.
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01.02.2022 12:21 Ответить
У 80-х все можна було "дістати", продукти поганенькі, але в цілому були.
Никого не хапали барки і не тягли в військкомат.
Люди жили собі і чули про Афганістан увечері з програми "Время".
Зараз так не буде.
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01.02.2022 12:58 Ответить
Це в Україні було ще якось. А на параші - голий Вася з продуктовими талонами.
У воєнкомат дійсно нікого не тягли. Просто, якщо сам не прийдеш - чеши на зону.
У повістці так і писалось: "Предлагаю Вам такого-то числа к такому-то времени явиться. За уклонение - такая-то статья Уголовного кодекса".
Із нашого класу в Афган потрапили двоє. І афганські пісні у середині 80-х уже виконувались відкрито під гітару на лавочках, слова їх ми добре знали.
Найвідоміша "Опять тревога".
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22.02.2022 18:06 Ответить
Как то смотришь на состав вменяемых людей в России и видишь тех, кто застал говносовок в сознательном возрасте. Как то поколение 30-40 лет толком и не представлено.
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01.02.2022 00:10 Ответить
Это возрастное поколение молодых в россии еще тупее и хуже совковых, они еще больше заражены вирусом шовинизма, только теперь с оттенком поклонения царизму
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01.02.2022 00:55 Ответить
Скажем россиянцу 30 лет. И 20 из них он прожил при Путлере. И что с него получилось? 95% путиноид
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01.02.2022 03:50 Ответить
Там вменяемых- гомеопатическое разведение
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01.02.2022 01:32 Ответить
Люди остаются Людьми даже живя в скотских условиях среди огромного количества скотов !
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01.02.2022 02:13 Ответить
Це відомі люди.
А сам список на 90 сторінок.
Там є усякі.
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01.02.2022 12:22 Ответить
Агент "Сват" заверяет - угрозы нет. А рашисткие войска у границ Украины, то пиндосы нагнетают
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01.02.2022 03:46 Ответить
Дорогая российская интеллигенция!

Екарный карась!!!

Время слов прошло.

Не хотите войны? Помогайте ВСУ.
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01.02.2022 04:30 Ответить
молодцы.
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01.02.2022 04:45 Ответить
В рфии людей нет!Запомните!Весь русский либерализм заканчивается на украинском вопросе!Они все инфицированы бациллой имперского шовинизма!
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01.02.2022 06:33 Ответить
Нет. И эти люди тому пример.
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01.02.2022 07:02 Ответить
Люто плюсую!!! Они не уберегли Валерию Новодворскую, Немцова.
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01.02.2022 08:54 Ответить
Ну хоть 0,0000001% людей осталось из общего числа быдлозвнромонголовэрзяфинноугров. Россия - труп ( разлагающийся) давно , реанимация не возможна. Им всем нужно самоликвидироваться.
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01.02.2022 07:11 Ответить
Всех могут бросить на нары без всяких проблем. Путлеризм-он такой. Безмозглому омоновцу Ваньке из Люберец что Ахеджакова,что Шендерович-один хрен.
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01.02.2022 07:24 Ответить
Одобряю, всё верно. Особенно восхищает Лия Ахеджакова - человек кристальной совести и чести. Ей уже немало лет, но она борется.
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28.02.2022 15:07 Ответить
 
 