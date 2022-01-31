Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной

Конгресс российской интеллигенции собирает подписи под заявлением против войны с Украиной.

Текст заявления опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Цензор.НЕТ.

Ее авторы упоминают об "интенсивной вербовке наемников в России и перебрасывании топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и направлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.

"Напряженность не спадает, а наоборот – только нарастает", – пишут авторы обращения.

Они называют граждан России "заложниками криминального авантюризма" и отмечают, что на фоне предполагаемого вторжения в Украину в РФ заметен резкий рост цен и падение национальной валюты.

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"Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлено лишь одно мнение, и это мнение сторонников войны. Оттуда раздаются прямые военные угрозы, распространяют агрессию и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что войну представляют как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждают, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям", – говорится в заявлении.

Подписанты подчеркивают, что война не только не отвечает интересам России, но и "являет угрозу самому ее существованию", и предупреждают власти о формировании в РФ массового антивоенного движения.

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"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основывающаяся на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна, ее нельзя вести от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимной, ни моральной цели. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", - говорится в обращении.

Под обращением оставили подписи актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев, поэтесса Вероника Долина, телеведущая Татьяна Лазарева и другие известные россияне. В общей сложности список подписантов занимает 90 листов.