Ахеджакова, Макаревич, Шендерович и другие представители интеллигенции РФ выступили против войны с Украиной
Конгресс российской интеллигенции собирает подписи под заявлением против войны с Украиной.
Текст заявления опубликован на сайте радиостанции "Эхо Москвы", сообщает Цензор.НЕТ.
Ее авторы упоминают об "интенсивной вербовке наемников в России и перебрасывании топлива и военной техники на территорию Донецкой и Луганской областей Украины", а также об усиленном вооружении Украины и направлении НАТО дополнительных сил в Восточную Европу.
"Напряженность не спадает, а наоборот – только нарастает", – пишут авторы обращения.
Они называют граждан России "заложниками криминального авантюризма" и отмечают, что на фоне предполагаемого вторжения в Украину в РФ заметен резкий рост цен и падение национальной валюты.
"Но граждан России никто не спрашивает. На государственном телевидении представлено лишь одно мнение, и это мнение сторонников войны. Оттуда раздаются прямые военные угрозы, распространяют агрессию и ненависть по отношению к Украине, Америке и странам Запада. Но самое опасное, что войну представляют как допустимое и неизбежное развитие событий. Людей пытаются обмануть, развратить, навязать им идею священной войны с Западом вместо развития страны и повышения уровня жизни ее граждан. Вопрос цены не обсуждают, но платить эту цену – цену огромную и кровавую – придется именно простым людям", – говорится в заявлении.
Подписанты подчеркивают, что война не только не отвечает интересам России, но и "являет угрозу самому ее существованию", и предупреждают власти о формировании в РФ массового антивоенного движения.
"Наша позиция предельно проста: России не нужна война с Украиной и Западом. Нам никто не угрожает, на нас никто не нападает. Политика, основывающаяся на продвижении идеи такой войны, аморальна, безответственна и преступна, ее нельзя вести от имени народов России. У такой войны не может быть ни легитимной, ни моральной цели. Дипломатия страны не может занимать никакой другой позиции, кроме категорического неприятия такой войны", - говорится в обращении.
Под обращением оставили подписи актриса Лия Ахеджакова, музыкант Андрей Макаревич, писатель Виктор Шендерович, политик Григорий Явлинский, правозащитник Лев Пономарев, поэтесса Вероника Долина, телеведущая Татьяна Лазарева и другие известные россияне. В общей сложности список подписантов занимает 90 листов.
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https://nashigroshi.org/2014/08/08/odobryams-moralnyie-urodyi-**************-napadenye-putyna-na-ukraynu/
"Мачіть в сартірє!" - перші слова "новонародженого".
Они не такие, как мы.
И я не горю желаньем лезть в чужой монастырь:
Я видел эту жизнь без прикрас,
Не стоит прогибаться под изменчивый мир -
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас
Моя повага до людини яка це написала
Лица стерты, краски тусклы -
То ли люди, то ли куклы,
Взгляд похож на взгляд,
А тень - на тень.
И я устал и, отдыхая,
В балаган вас приглашаю,
Где куклы так похожи на людей.
Арлекины и пираты,
Циркачи и акробаты,
И злодей, чей вид внушает страх,
Волк и заяц, тигры в клетке -
Все они марионетки
В ловких и натруженных руках.
Кукол дергают за нитки,
На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе.
И в процессе представленья
Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
Ах, до чего ж порой обидно,
Что хозяина не видно:
Вверх и в темноту уходит нить.
А куклы так ему послушны,
И мы верим простодушно
В то, что кукла может говорить.
Но вот хозяин гасит свечи -
Кончен бал и кончен вечер,
Засияет месяц в облаках...
И кукол снимут с нитки длинной
И, засыпав нафталином,
В виде тряпок сложат в сундуках.
У 80-х в холодильнику і гастрономах теж не повно було, а із Афгану йшли цинки, але крім Сахарова, усі мовчали.
Никого не хапали барки і не тягли в військкомат.
Люди жили собі і чули про Афганістан увечері з програми "Время".
Зараз так не буде.
У воєнкомат дійсно нікого не тягли. Просто, якщо сам не прийдеш - чеши на зону.
У повістці так і писалось: "Предлагаю Вам такого-то числа к такому-то времени явиться. За уклонение - такая-то статья Уголовного кодекса".
Із нашого класу в Афган потрапили двоє. І афганські пісні у середині 80-х уже виконувались відкрито під гітару на лавочках, слова їх ми добре знали.
Найвідоміша "Опять тревога".
А сам список на 90 сторінок.
Там є усякі.
Екарный карась!!!
Время слов прошло.
Не хотите войны? Помогайте ВСУ.