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Путин: США проигнорировали российскую обеспокоенность

Путин: США проигнорировали российскую обеспокоенность

Москва внимательно анализирует ответы США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности и видит, что ее принципиальные озабоченности проигнорированы

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Внимательно анализируем полученный от США ответ относительно гарантий безопасности, но уже сейчас могу сказать, что принципиальные российские беспокойства проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - отметил он.

Путин заявил, что Запад ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности.

"При этом США ссылаются на свободный выбор способа обеспечения безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул президент РФ.

Автор: 

НАТО (10086) путин владимир (31565) россия (96200)


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Топ комментарии
+56
ПТН-ПНХ! короче....
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01.02.2022 19:12 Ответить
+38
А знаете, какая сейчас главная задача путина ? Сдохнуть своей смертью...

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01.02.2022 19:14 Ответить
+34
***** может идти *****
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01.02.2022 19:14 Ответить
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Страница 2 из 2
Цікаво, коли востаннє США нападали на расеюшку?
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01.02.2022 20:50 Ответить
Newer 🙄🤭
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01.02.2022 21:06 Ответить
Never
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02.02.2022 09:07 Ответить
маразм старцев кремля просто зашкаливает эти костлявые старики готовы мир поставить на грань уничтожения ради своих хотелок
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01.02.2022 20:51 Ответить
"трєбовать" ти будеш у кабаєвої, куйло
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01.02.2022 20:51 Ответить
Не даст
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02.02.2022 04:41 Ответить
Какие ещё требования, пёс смердячий?!
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01.02.2022 20:54 Ответить
НУ ХОТЬ НЕ ОБОСЦАЛИ, скажи спасибо!
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01.02.2022 20:54 Ответить
Путін заявив, що Захід посилається на право країн вільно обирати способи забезпечення безпеки. підла людина Не тільки Захід.але у випадку з Білорусією ,котру рашистська брехлива тварина нашпигувала ударними озброєннями і живою силою ,біля української землі і країн Європи теж

"При цьому США посилаються на вільний вибір способу запезпечення безпеки. А випадку з Білорусією ,що скаже світовий російський брехун і терорист ?
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01.02.2022 21:00 Ответить
Хороший кацап - мертвый кацап.
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01.02.2022 21:04 Ответить
За этот год чистая убыль населения в Кацапии-минус миллион голов(на МЛН больше умерло чем родилось)-я считаю что эта новость достойна келиха шампаньскького! Гаспада лаптеногие-продолжайте в том-же духе :умирайте-не стесняйтесь!
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02.02.2022 01:54 Ответить
та пішов ти накуй, карлік московський придуркуватий.
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01.02.2022 21:33 Ответить
А як, щодо виконання т.з. р.ф. своїх зобов"язань з Будапештського меморандуму 1994 року?
В пИні коротка пам"ять... Перш ніж висувати вимоги їншим, треба повернути те, що тобі не належить(анексований Крим та окуповану частину Донбасу). Бо Захід не вважає за потрібне виконувати забаганки пітерської гопоти.
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01.02.2022 21:42 Ответить
"Друга невід'ємна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки за рахунок безпеки інших держав", - наголосив президент РФ."

Ну то? Сам жеж сказав, що не можна допускати зміцнення безпеки рашки за рахунок безпеки інших держав.
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01.02.2022 21:54 Ответить
Еси пида рассия будет у приделах мехесрань мудянскава балота у ниё будет полная бизапаснасть.
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01.02.2022 22:32 Ответить
а шо?, твои мультяшная вундервафля тебя не защищает???))
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01.02.2022 22:37 Ответить
Пуйло хан дикунів самоїдів, а Мордор імперія зла. Ось і весь висновок з його промови
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01.02.2022 22:44 Ответить
Так пускай Орбан переходит в ОДКБ... Вот вам пример " членства" в НАТО. Венгрия ( или ее руководство и правящая партия и президент) по сути выполняет роль "пятой колонны" Кремля ( как и еще несколько стран) в НАТО и ЕС. Как для Венгрии , зная ее историю и ее исторические " взаимоотношения" с Рашей это конечно позорище.
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01.02.2022 22:46 Ответить

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01.02.2022 23:10 Ответить
США свій хід зробили, блеф кацапів не проканав, а зелупа тепер може загубити такий шанс надовго загнати кацапів під шконку. У ***** був шанс зберегти обличчя, однак тепер час платити за рахунками. На жаль, тупа зелупа не має часу думати стратегічно.
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01.02.2022 23:29 Ответить
Думати? Чим?
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02.02.2022 06:49 Ответить
Кто бы этого КАРЛИКА в бочке с ГОВНОМ утопил???
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01.02.2022 23:35 Ответить
От лукавая и наглая мразь...))
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01.02.2022 23:36 Ответить
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02.02.2022 01:34 Ответить
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02.02.2022 01:34 Ответить
Рівнем горіння косабських пердаків задоволений.
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02.02.2022 01:49 Ответить
кто на бред обращает внимание?
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02.02.2022 03:50 Ответить
абсолютно насрати на москальську стурбованість
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02.02.2022 05:01 Ответить
Ти гля, навчились від німаків "стурбованості". От що значить камаради...
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02.02.2022 06:48 Ответить
Коротше кажучи... США поклали великий болт на пуцькіна!
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02.02.2022 07:29 Ответить
НАТО и ЄС необходимо избавиться от вегров и Орбана. Пусть єти зауральские приблудьІ водят дружбу с пуйлом, если уже ездят до мокши.
Обставить мадяроту колючей проволкой, пусть сидят в резервуации, если забьІли пол миллиона изнасилованньІх ордьІнцами венгерок в 1944 -45 годах и сотни трупов в 1958 году.
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02.02.2022 08:47 Ответить
какая страна, такой и брудершафт))))
по бокалу шампанского хутин и премьер-министр Венгрии Орбан пили, соблюдая социальную дистанцию



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02.02.2022 09:06 Ответить
кто еще не послал ху*ло на х*й?
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02.02.2022 21:07 Ответить
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