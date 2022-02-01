Путин: США проигнорировали российскую обеспокоенность

Москва внимательно анализирует ответы США и НАТО по российским предложениям о гарантиях безопасности и видит, что ее принципиальные озабоченности проигнорированы

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский Интерфакс.

"Внимательно анализируем полученный от США ответ относительно гарантий безопасности, но уже сейчас могу сказать, что принципиальные российские беспокойства проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований, касающихся недопущения расширения НАТО, отказа от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврата военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия-НАТО", - отметил он.

Путин заявил, что Запад ссылается на право стран свободно выбирать способы обеспечения безопасности.

"При этом США ссылаются на свободный выбор способа обеспечения безопасности. Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Это ведь только одна часть известной формулы неделимости безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств", - подчеркнул президент РФ.