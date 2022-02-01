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Путін: США проігнорували російську стурбованість

Путін: США проігнорували російську стурбованість

Москва уважно аналізує відповіді США та НАТО щодо російських пропозицій про гарантії безпеки та бачить, що її принципові занепокоєння проігноровані.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Уважно аналізуємо отриману від США відповідь щодо гарантій безпеки, але вже зараз можу сказати, що принципові російські занепокоєння проігноровані. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО", - наголосив він.

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Путін заявив, що Захід посилається на право країн вільно обирати способи забезпечення безпеки.

"При цьому США посилаються на вільний вибір способу запезпечення безпеки. Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно обирати спосіб забезпечення своєї безпеки. Адже це тільки одна частина відомої формули неподільності безпеки. Друга невід'ємна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки за рахунок безпеки інших держав", - наголосив президент РФ.

НАТО (6561) путін володимир (24130) росія (66144)


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Топ коментарі
+56
ПТН-ПНХ! короче....
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01.02.2022 19:12 Відповісти
+38
А знаете, какая сейчас главная задача путина ? Сдохнуть своей смертью...

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01.02.2022 19:14 Відповісти
+34
***** может идти *****
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01.02.2022 19:14 Відповісти
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Цікаво, коли востаннє США нападали на расеюшку?
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01.02.2022 20:50 Відповісти
Newer 🙄🤭
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01.02.2022 21:06 Відповісти
Never
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02.02.2022 09:07 Відповісти
маразм старцев кремля просто зашкаливает эти костлявые старики готовы мир поставить на грань уничтожения ради своих хотелок
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01.02.2022 20:51 Відповісти
"трєбовать" ти будеш у кабаєвої, куйло
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01.02.2022 20:51 Відповісти
Не даст
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02.02.2022 04:41 Відповісти
Какие ещё требования, пёс смердячий?!
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01.02.2022 20:54 Відповісти
НУ ХОТЬ НЕ ОБОСЦАЛИ, скажи спасибо!
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01.02.2022 20:54 Відповісти
Путін заявив, що Захід посилається на право країн вільно обирати способи забезпечення безпеки. підла людина Не тільки Захід.але у випадку з Білорусією ,котру рашистська брехлива тварина нашпигувала ударними озброєннями і живою силою ,біля української землі і країн Європи теж

"При цьому США посилаються на вільний вибір способу запезпечення безпеки. А випадку з Білорусією ,що скаже світовий російський брехун і терорист ?
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01.02.2022 21:00 Відповісти
Хороший кацап - мертвый кацап.
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01.02.2022 21:04 Відповісти
За этот год чистая убыль населения в Кацапии-минус миллион голов(на МЛН больше умерло чем родилось)-я считаю что эта новость достойна келиха шампаньскького! Гаспада лаптеногие-продолжайте в том-же духе :умирайте-не стесняйтесь!
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02.02.2022 01:54 Відповісти
та пішов ти накуй, карлік московський придуркуватий.
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01.02.2022 21:33 Відповісти
А як, щодо виконання т.з. р.ф. своїх зобов"язань з Будапештського меморандуму 1994 року?
В пИні коротка пам"ять... Перш ніж висувати вимоги їншим, треба повернути те, що тобі не належить(анексований Крим та окуповану частину Донбасу). Бо Захід не вважає за потрібне виконувати забаганки пітерської гопоти.
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01.02.2022 21:42 Відповісти
"Друга невід'ємна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки за рахунок безпеки інших держав", - наголосив президент РФ."

Ну то? Сам жеж сказав, що не можна допускати зміцнення безпеки рашки за рахунок безпеки інших держав.
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01.02.2022 21:54 Відповісти
Еси пида рассия будет у приделах мехесрань мудянскава балота у ниё будет полная бизапаснасть.
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01.02.2022 22:32 Відповісти
а шо?, твои мультяшная вундервафля тебя не защищает???))
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01.02.2022 22:37 Відповісти
Пуйло хан дикунів самоїдів, а Мордор імперія зла. Ось і весь висновок з його промови
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01.02.2022 22:44 Відповісти
Так пускай Орбан переходит в ОДКБ... Вот вам пример " членства" в НАТО. Венгрия ( или ее руководство и правящая партия и президент) по сути выполняет роль "пятой колонны" Кремля ( как и еще несколько стран) в НАТО и ЕС. Как для Венгрии , зная ее историю и ее исторические " взаимоотношения" с Рашей это конечно позорище.
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01.02.2022 22:46 Відповісти

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01.02.2022 23:10 Відповісти
США свій хід зробили, блеф кацапів не проканав, а зелупа тепер може загубити такий шанс надовго загнати кацапів під шконку. У ***** був шанс зберегти обличчя, однак тепер час платити за рахунками. На жаль, тупа зелупа не має часу думати стратегічно.
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01.02.2022 23:29 Відповісти
Думати? Чим?
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02.02.2022 06:49 Відповісти
Кто бы этого КАРЛИКА в бочке с ГОВНОМ утопил???
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01.02.2022 23:35 Відповісти
От лукавая и наглая мразь...))
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01.02.2022 23:36 Відповісти
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02.02.2022 01:34 Відповісти
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02.02.2022 01:34 Відповісти
Рівнем горіння косабських пердаків задоволений.
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02.02.2022 01:49 Відповісти
кто на бред обращает внимание?
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02.02.2022 03:50 Відповісти
абсолютно насрати на москальську стурбованість
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02.02.2022 05:01 Відповісти
Ти гля, навчились від німаків "стурбованості". От що значить камаради...
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02.02.2022 06:48 Відповісти
Коротше кажучи... США поклали великий болт на пуцькіна!
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02.02.2022 07:29 Відповісти
НАТО и ЄС необходимо избавиться от вегров и Орбана. Пусть єти зауральские приблудьІ водят дружбу с пуйлом, если уже ездят до мокши.
Обставить мадяроту колючей проволкой, пусть сидят в резервуации, если забьІли пол миллиона изнасилованньІх ордьІнцами венгерок в 1944 -45 годах и сотни трупов в 1958 году.
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02.02.2022 08:47 Відповісти
какая страна, такой и брудершафт))))
по бокалу шампанского хутин и премьер-министр Венгрии Орбан пили, соблюдая социальную дистанцию



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02.02.2022 09:06 Відповісти
кто еще не послал ху*ло на х*й?
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02.02.2022 21:07 Відповісти
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