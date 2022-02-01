Путін: США проігнорували російську стурбованість

Москва уважно аналізує відповіді США та НАТО щодо російських пропозицій про гарантії безпеки та бачить, що її принципові занепокоєння проігноровані.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після переговорів із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Інтерфакс.

"Уважно аналізуємо отриману від США відповідь щодо гарантій безпеки, але вже зараз можу сказати, що принципові російські занепокоєння проігноровані. Ми не побачили адекватного врахування трьох наших ключових вимог щодо недопущення розширення НАТО, відмови від розміщення ударних систем озброєння поблизу російських кордонів, а також повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року, коли було підписано основний акт Росія-НАТО", - наголосив він.

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Путін заявив, що Захід посилається на право країн вільно обирати способи забезпечення безпеки.

"При цьому США посилаються на вільний вибір способу запезпечення безпеки. Але справа не тільки в тому, щоб комусь надати право вільно обирати спосіб забезпечення своєї безпеки. Адже це тільки одна частина відомої формули неподільності безпеки. Друга невід'ємна частина говорить про те, що не можна допускати зміцнення чиєїсь безпеки за рахунок безпеки інших держав", - наголосив президент РФ.