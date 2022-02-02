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Давя на бизнес, силовики злоупотребляют своими полномочиями, - экономист

Давя на бизнес, силовики злоупотребляют своими полномочиями, - экономист

Давление на бизнес и обыски, организованные правоохранителями и СБУ, - это злоупотребление полномочиями, за которое они должны понести уголовную ответственность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука в Facebook по поводу обысков на ГОКах компании "Метинвест".

"Эти обыски по тому же поводу, которые недавно касались "АрселорМиттал Кривой Рог". Во-первых, "АрселорМиттал Кривой Рог" по именно такому вопросу уже получил решение административных судов в свою пользу. В таких обстоятельствах возбуждение уголовных дел - это откровенное злоупотребление полномочиями представителями правоохранительных органов, за которые впоследствии кому-то нести уже вполне конкретную уголовную ответственность", - указывает экономист.

Также он удивляется, что отношение к чисто налоговому спору между фискалами и субъектами хозяйствования почему-то имеют СБУ, в функционал которой не входят такие вопросы.

Как сообщалось, на горно-обогатительных предприятиях группы "Метинвест" в Кривом Роге представители правоохранительных органов проводят следственные действия, касающиеся якобы имеющих место налоговых нарушений. Компания заявляет о беспрецедентном необоснованном давлении на бизнес группы со стороны силовых структур.

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бизнес (1622) силовики (2799)


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Оборзєлі силовики, лише з Медінвесту Рижого за минулий рік вигребли в 2,4рази більше податків, ніж в 2020 році. слів немає.
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02.02.2022 14:47 Ответить
Вони не тиснуть а саме доять.Бізнес в Україні залишається дійною коровою для силовиків,нажаль.
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02.02.2022 14:52 Ответить
За 30 лет у Ахметова были силы и возможности убрать от СБУ эту функцию. Но... Теперь настала и его очередь
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02.02.2022 14:58 Ответить
при Пети такого НЕбыло))))
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02.02.2022 15:02 Ответить
При нем это делали патриотично..
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02.02.2022 15:11 Ответить
маски шоу закончились в 2016 - как сейчас помню - удивило как пошептали)))
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02.02.2022 15:41 Ответить
Зато весь бизнес Бени все силовики обходят стороной !
Если сравнить налоговую нагрузку Ахметова и Бени, то там победа со счетом 10:1 в пользу первого.
Пример: Бенина фирма "Ливайн Торг" (продажа талонов на АЗС) с оборотом 6,5 млрд. грн. за 2020 г. показала..... убыток в 336 млн.грн.
Беня торгует в жёсткий убыток
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02.02.2022 15:15 Ответить
 
 