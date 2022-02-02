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Тиснучи на бізнес, силовики зловживають своїми повноваженнями, - економіст

Тиснучи на бізнес, силовики зловживають своїми повноваженнями, - економіст

Тиск на бізнес та обшуки, які організували правоохоронці та СБУ, - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука у Facebook щодо обшуків на ГОКах компанії "Метінвест".

"Ці обшуки з того самого приводу, які нещодавно стосувались "АрселорМіттал Кривий Ріг". По-перше, "АрселорМіттал Кривий Ріг" по саме такому питанню вже отримав рішення адміністративних судів на свою користь. За таких обставин порушення кримінальних справ - це відверте зловживання повноваженнями представниками правоохоронних органів, за які згодом комусь нести вже цілком конкретну кримінальну відповідальність", - вказує економіст.

Також він дивується, що відношення до суто податкового спору між фіскалами та господарюючими суб'єктами чомусь мають СБУ, до функціоналу якої не входять такі питання.

Як повідомлялося, на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

Автор: 

бізнес (2013) силовики (2515)


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Оборзєлі силовики, лише з Медінвесту Рижого за минулий рік вигребли в 2,4рази більше податків, ніж в 2020 році. слів немає.
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02.02.2022 14:47 Відповісти
Вони не тиснуть а саме доять.Бізнес в Україні залишається дійною коровою для силовиків,нажаль.
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02.02.2022 14:52 Відповісти
За 30 лет у Ахметова были силы и возможности убрать от СБУ эту функцию. Но... Теперь настала и его очередь
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02.02.2022 14:58 Відповісти
при Пети такого НЕбыло))))
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02.02.2022 15:02 Відповісти
При нем это делали патриотично..
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02.02.2022 15:11 Відповісти
маски шоу закончились в 2016 - как сейчас помню - удивило как пошептали)))
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02.02.2022 15:41 Відповісти
Зато весь бизнес Бени все силовики обходят стороной !
Если сравнить налоговую нагрузку Ахметова и Бени, то там победа со счетом 10:1 в пользу первого.
Пример: Бенина фирма "Ливайн Торг" (продажа талонов на АЗС) с оборотом 6,5 млрд. грн. за 2020 г. показала..... убыток в 336 млн.грн.
Беня торгует в жёсткий убыток
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02.02.2022 15:15 Відповісти
 
 