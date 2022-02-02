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Кабмин обновил список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов ОРДЛО

Кабмин обновил список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов ОРДЛО

Кабинет Министров обновил список населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина от 7 ноября 2014 №1085 и утвердило перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, определен перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация распоряжения осуществляется внутри расходов из государственного бюджета, предназначенных на соответствующие цели. Кроме того, принятие документа не отразится на развитии регионов, рынке труда, общественном здоровье, экологии и других сферах общественных отношений.

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Автор: 

Кабмин (14035) Донбасс (26957) ОРДЛО (246)


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Топ комментарии
+4
Когда, наконец, будет Закон о оккупации ОРДЛО и о том, что оккупант несет ответственность за все что там происходит с прекращением всякого финансирования и выплат со стороны Украины. Сколько можно играть в прятки?
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02.02.2022 15:27 Ответить
+2
У новинi є посилання на документ зi списком
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02.02.2022 15:19 Ответить
+2
Интересен не сам список, а ИЗМЕНЕНИЯ в списке!
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02.02.2022 16:11 Ответить
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Цікаво, де можна побачити той список і чим продиктовані зміни. А ще цікавіше, коли ці зміни сталися. Вангую - ця інформація оприлюдненою не буде.
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02.02.2022 15:09 Ответить
У новинi є посилання на документ зi списком
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02.02.2022 15:19 Ответить
Є та не всі. Немає м. Київ, урядовий квартал.
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02.02.2022 16:00 Ответить
А чи є там по відведення військ за командою Зєлєнского у 2019 році, зокрема у районі Золотого-4 (хутір Вільний) ? Я це мав на увазі.
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02.02.2022 16:13 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80/print
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02.02.2022 15:50 Ответить
сдали или взяли?)
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02.02.2022 15:14 Ответить
Это очередная зепобеда! Взять список оккупированных населенных пунктов от 07.11.2014 и вычеркнуть оттуда освобожденные до каденции зеледента населенные пункты. И все, всем по 100гр, всем по домам, войны нет, грозу в кукурузе уже не надо ездить слушать.
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02.02.2022 15:48 Ответить
не, содрали - с меня и с тебя, сепарам, просто так, "нашi люди" ***** ...
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02.02.2022 15:51 Ответить
Когда, наконец, будет Закон о оккупации ОРДЛО и о том, что оккупант несет ответственность за все что там происходит с прекращением всякого финансирования и выплат со стороны Украины. Сколько можно играть в прятки?
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02.02.2022 15:27 Ответить
более того... они даже не террористы, они сепаратисты, как баски....
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02.02.2022 15:53 Ответить
Они - эти территории - гибридно оккупированны РФ, с полным контролем марионеточной власти, с раздачей российских паспортов половине населения и , в перспективе, всему населению. Россия делает вид "нас там нет" и при этом прекрасно понимает, что весь Мир знает обратное. Но, это её дело. А вот зачем Украина ей в этом подыгрывает? Нарушен миропоряд. А Украина, вместо того что бы бить в набат в ООН, играет в удобную для других стран игру: будем делать вид, что ничего особенного не происходит.
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02.02.2022 16:14 Ответить
Согласен, сразу после нарушения Минска русскими после Дебальцево, надо было принимать Закон об оккупированных территориях, но власть надеялась, что рассосется
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02.02.2022 17:00 Ответить
Интересен не сам список, а ИЗМЕНЕНИЯ в списке!
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02.02.2022 16:11 Ответить
 
 