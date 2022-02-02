Кабмин обновил список временно неподконтрольных Украине населенных пунктов ОРДЛО

Кабинет Министров обновил список населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия.

Правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина от 7 ноября 2014 №1085 и утвердило перечень населенных пунктов, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, определен перечень населенных пунктов, расположенных на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, реализация распоряжения осуществляется внутри расходов из государственного бюджета, предназначенных на соответствующие цели. Кроме того, принятие документа не отразится на развитии регионов, рынке труда, общественном здоровье, экологии и других сферах общественных отношений.

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