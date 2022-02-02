Кабмін оновив список тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів ОРДЛО

Кабінет Міністрів оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну від 7 листопада 2014 року №1085 та затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, визначено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин.