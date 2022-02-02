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Кабмін оновив список тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів ОРДЛО

Кабмін оновив список тимчасово непідконтрольних Україні населених пунктів ОРДЛО

Кабінет Міністрів оновив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Уряд вніс зміни до розпорядження Кабміну від 7 листопада 2014 року №1085 та затвердив перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, визначено перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення в Донецькій та Луганській областях.

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, реалізація розпорядження здійснюється в межах видатків із державного бюджету, призначених на відповідні цілі. Крім того, ухвалення документа не вплине на розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та інші сфери суспільних відносин.

Автор: 

Кабмін (14154) Донбас (22357) ОРДЛО (320)


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Топ коментарі
+4
Когда, наконец, будет Закон о оккупации ОРДЛО и о том, что оккупант несет ответственность за все что там происходит с прекращением всякого финансирования и выплат со стороны Украины. Сколько можно играть в прятки?
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02.02.2022 15:27 Відповісти
+2
У новинi є посилання на документ зi списком
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02.02.2022 15:19 Відповісти
+2
Интересен не сам список, а ИЗМЕНЕНИЯ в списке!
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02.02.2022 16:11 Відповісти
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Цікаво, де можна побачити той список і чим продиктовані зміни. А ще цікавіше, коли ці зміни сталися. Вангую - ця інформація оприлюдненою не буде.
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02.02.2022 15:09 Відповісти
У новинi є посилання на документ зi списком
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02.02.2022 15:19 Відповісти
Є та не всі. Немає м. Київ, урядовий квартал.
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02.02.2022 16:00 Відповісти
А чи є там по відведення військ за командою Зєлєнского у 2019 році, зокрема у районі Золотого-4 (хутір Вільний) ? Я це мав на увазі.
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02.02.2022 16:13 Відповісти
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1085-2014-%D1%80/print
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02.02.2022 15:50 Відповісти
сдали или взяли?)
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02.02.2022 15:14 Відповісти
Это очередная зепобеда! Взять список оккупированных населенных пунктов от 07.11.2014 и вычеркнуть оттуда освобожденные до каденции зеледента населенные пункты. И все, всем по 100гр, всем по домам, войны нет, грозу в кукурузе уже не надо ездить слушать.
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02.02.2022 15:48 Відповісти
не, содрали - с меня и с тебя, сепарам, просто так, "нашi люди" ***** ...
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02.02.2022 15:51 Відповісти
Когда, наконец, будет Закон о оккупации ОРДЛО и о том, что оккупант несет ответственность за все что там происходит с прекращением всякого финансирования и выплат со стороны Украины. Сколько можно играть в прятки?
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02.02.2022 15:27 Відповісти
более того... они даже не террористы, они сепаратисты, как баски....
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02.02.2022 15:53 Відповісти
Они - эти территории - гибридно оккупированны РФ, с полным контролем марионеточной власти, с раздачей российских паспортов половине населения и , в перспективе, всему населению. Россия делает вид "нас там нет" и при этом прекрасно понимает, что весь Мир знает обратное. Но, это её дело. А вот зачем Украина ей в этом подыгрывает? Нарушен миропоряд. А Украина, вместо того что бы бить в набат в ООН, играет в удобную для других стран игру: будем делать вид, что ничего особенного не происходит.
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02.02.2022 16:14 Відповісти
Согласен, сразу после нарушения Минска русскими после Дебальцево, надо было принимать Закон об оккупированных территориях, но власть надеялась, что рассосется
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02.02.2022 17:00 Відповісти
Интересен не сам список, а ИЗМЕНЕНИЯ в списке!
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02.02.2022 16:11 Відповісти
 
 