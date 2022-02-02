Украина получит еще больше оружия от партнеров, - Кулеба

Партнеры Украины отправят еще больше оружия, так что желание России напасть будет уменьшаться.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика, и это тоже большое отличие между сегодня и 2014 годом", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить Украине.

"Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше, Украина будет еще сильнее, соответственно, желание у России нападать будет меньше", - подчеркнул Кулеба.