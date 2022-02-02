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Новости Война
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Украина получит еще больше оружия от партнеров, - Кулеба

Украина получит еще больше оружия от партнеров, - Кулеба

Партнеры Украины отправят еще больше оружия, так что желание России напасть будет уменьшаться.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика, и это тоже большое отличие между сегодня и 2014 годом", - подчеркнул он.

По его словам, некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить Украине.

"Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше, Украина будет еще сильнее, соответственно, желание у России нападать будет меньше", - подчеркнул Кулеба.

Автор: 

оружие (10272) помощь (7882) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+21
когда-то в 2016-1017 года я писал на Цензоре, что миссия Украины это "Форт Украина" -"пограничная застава" на границе светлого и темного миров, на границе мира людей и мира орков.. и главная цивилизационная миссия охранять границу этих миров и не позволить темному миру продвинуться хотя бы на шаг..
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02.02.2022 17:44 Ответить
+18
Справжні друзі виявляють себе в справжній біді...
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02.02.2022 17:39 Ответить
+15
Больше зброи, меньшей кацапов. Чище и лучше мир.
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02.02.2022 17:39 Ответить
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Справжні друзі виявляють себе в справжній біді...
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02.02.2022 17:39 Ответить
Скоро по окопах Джавеліни під ногами валятися будуть. не пройти не перечепившись.
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02.02.2022 18:00 Ответить
дай Бог! запас карман не тянет
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02.02.2022 18:24 Ответить
А якже ЗЕнелох?
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02.02.2022 18:55 Ответить
Больше зброи, меньшей кацапов. Чище и лучше мир.
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02.02.2022 17:39 Ответить
глубокая мысль!
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02.02.2022 18:25 Ответить
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02.02.2022 17:41 Ответить
У нас що 21% какцабов?
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02.02.2022 17:44 Ответить
нє,то ватнікі ще з савєтськімі невмирущими тараканамі в галавах...
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02.02.2022 17:48 Ответить
или 21% дебилов-шо в принципе одно и тоже что ваты
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02.02.2022 18:27 Ответить
когда-то в 2016-1017 года я писал на Цензоре, что миссия Украины это "Форт Украина" -"пограничная застава" на границе светлого и темного миров, на границе мира людей и мира орков.. и главная цивилизационная миссия охранять границу этих миров и не позволить темному миру продвинуться хотя бы на шаг..
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02.02.2022 17:44 Ответить
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03.02.2022 11:36 Ответить
Даже камень под ногами уже считается оружием. Но!....нужно уметь пользоваться этим камнем.
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02.02.2022 18:22 Ответить
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02.02.2022 18:26 Ответить


Малиновский поразил фанатов внезапной сменой имиджа.
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02.02.2022 18:28 Ответить
главное, чтобы это оружие не оказалось в руках козломордых по воле оп, депутатов и прочих генералов-клептоманов, которые мать родную продадут за твердую валюту
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03.02.2022 09:07 Ответить
надо брать, пока дают. Путин скоро поморет и оружие нам пригодится
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03.02.2022 09:09 Ответить
Буряти задумались... Шото нє так пошло ...
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03.02.2022 09:19 Ответить
надо брать, пока дают. Путин скоро помрет, а оружие нам в любом случае пригодится
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03.02.2022 09:21 Ответить
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03.02.2022 09:37 Ответить
А лучше бы звучало
Мы сделали новое оружие
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03.02.2022 09:42 Ответить
в ці дні суспільство має згадати покидьків, які 30 років розпродували радянське озброєння СОБІ В КАРМАН
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03.02.2022 09:53 Ответить
 
 