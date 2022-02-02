Украина получит еще больше оружия от партнеров, - Кулеба
Партнеры Украины отправят еще больше оружия, так что желание России напасть будет уменьшаться.
Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика, и это тоже большое отличие между сегодня и 2014 годом", - подчеркнул он.
По его словам, некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить Украине.
"Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше, Украина будет еще сильнее, соответственно, желание у России нападать будет меньше", - подчеркнул Кулеба.
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+18 Александр Чуднивец #474549
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+15 виталий пшеничко
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