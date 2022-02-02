Україна отримає ще більше зброї від партнерів, - Кулеба

Партнери України відправлять ще більше зброї, отже бажання Росії напасти буде зменшуватись.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зброї буде ще більше. Там у нас є дуже позитивна динаміка, і це теж велика відмінність між зараз та 2014 роком", - наголосив він.

За його словами, деякі країни у процесі визначення, що саме вони можуть надати Україні.

"Тому я можу підтвердити, що зброї буде ще більше, Україна буде ще сильнішою, відповідно, бажання у Росії нападати буде менше", - наголосив Кулеба.

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