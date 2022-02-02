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Україна отримає ще більше зброї від партнерів, - Кулеба

Україна отримає ще більше зброї від партнерів, - Кулеба

Партнери України відправлять ще більше зброї, отже бажання Росії напасти буде зменшуватись.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зброї буде ще більше. Там у нас є дуже позитивна динаміка, і це теж велика відмінність між зараз та 2014 роком", - наголосив він.

За його словами, деякі країни у процесі визначення, що саме вони можуть надати Україні.

"Тому я можу підтвердити, що зброї буде ще більше, Україна буде ще сильнішою, відповідно, бажання у Росії нападати буде менше", - наголосив Кулеба.

Читайте: Україна готова до перемовин із РФ у будь-якому форматі. Ми ніколи не ховалися, - Кулеба

Автор: 

зброя (7543) допомога (8453) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+21
когда-то в 2016-1017 года я писал на Цензоре, что миссия Украины это "Форт Украина" -"пограничная застава" на границе светлого и темного миров, на границе мира людей и мира орков.. и главная цивилизационная миссия охранять границу этих миров и не позволить темному миру продвинуться хотя бы на шаг..
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02.02.2022 17:44 Відповісти
+18
Справжні друзі виявляють себе в справжній біді...
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02.02.2022 17:39 Відповісти
+15
Больше зброи, меньшей кацапов. Чище и лучше мир.
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02.02.2022 17:39 Відповісти
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Справжні друзі виявляють себе в справжній біді...
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02.02.2022 17:39 Відповісти
Скоро по окопах Джавеліни під ногами валятися будуть. не пройти не перечепившись.
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02.02.2022 18:00 Відповісти
дай Бог! запас карман не тянет
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02.02.2022 18:24 Відповісти
А якже ЗЕнелох?
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02.02.2022 18:55 Відповісти
Больше зброи, меньшей кацапов. Чище и лучше мир.
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02.02.2022 17:39 Відповісти
глубокая мысль!
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02.02.2022 18:25 Відповісти
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02.02.2022 17:41 Відповісти
У нас що 21% какцабов?
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02.02.2022 17:44 Відповісти
нє,то ватнікі ще з савєтськімі невмирущими тараканамі в галавах...
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02.02.2022 17:48 Відповісти
или 21% дебилов-шо в принципе одно и тоже что ваты
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02.02.2022 18:27 Відповісти
когда-то в 2016-1017 года я писал на Цензоре, что миссия Украины это "Форт Украина" -"пограничная застава" на границе светлого и темного миров, на границе мира людей и мира орков.. и главная цивилизационная миссия охранять границу этих миров и не позволить темному миру продвинуться хотя бы на шаг..
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02.02.2022 17:44 Відповісти
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03.02.2022 11:36 Відповісти
Даже камень под ногами уже считается оружием. Но!....нужно уметь пользоваться этим камнем.
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02.02.2022 18:22 Відповісти
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02.02.2022 18:26 Відповісти


Малиновский поразил фанатов внезапной сменой имиджа.
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02.02.2022 18:28 Відповісти
главное, чтобы это оружие не оказалось в руках козломордых по воле оп, депутатов и прочих генералов-клептоманов, которые мать родную продадут за твердую валюту
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03.02.2022 09:07 Відповісти
надо брать, пока дают. Путин скоро поморет и оружие нам пригодится
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03.02.2022 09:09 Відповісти
Буряти задумались... Шото нє так пошло ...
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03.02.2022 09:19 Відповісти
надо брать, пока дают. Путин скоро помрет, а оружие нам в любом случае пригодится
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03.02.2022 09:21 Відповісти
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03.02.2022 09:37 Відповісти
А лучше бы звучало
Мы сделали новое оружие
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03.02.2022 09:42 Відповісти
в ці дні суспільство має згадати покидьків, які 30 років розпродували радянське озброєння СОБІ В КАРМАН
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03.02.2022 09:53 Відповісти
 
 