Срок минимального контракта с ВСУ должен составлять 10 лет, – Резников. ВИДЕО
Ожидается, что контракт с Вооруженными силами Украины должен составлять от 10 лет.
Об этом во время брифинга в четверг, 3 февраля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя указ президента Украины "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии", который глава государства подписал 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".
"…Контракт должен быть, начиная от 10 лет. Тогда и будет смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства", – сказал Резников.
По его словам, сейчас продолжаются консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко о возможности приравнивания денежного довольствия в ВС к рыночным показателям.
"К сожалению, сегодня солдат получает 10 300 грн. А средняя рыночная зарплата в Украине – примерно 14 тысяч гривен. Наша задача – как минимум поднять зарплаты военных до уровня рыночного, для того чтобы ребята, подписавшие контракт, сегодня имели желание остаться и продлить контракт", - говорит министр.
"Пришедшего в армию солдата надо научить основным базовым навыкам. По стандартам, мы должны потратить на него 1,5 млн грн. И если потом он через 8 месяцев завершил контракт и ушел в гражданскую жизнь – мы должны подготовить нового солдата", – продолжает Резников.
Министр также подчеркнул, что с 2023 года перед военно-политическим руководством государства стоит другая "амбициозная" задача повысить денежное обеспечение выше рыночной зарплаты.
"Чтобы водитель танка в Вооруженных силах получал больше, чем водитель трактора в сельском хозяйстве", – приводит пример Резников.
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на 10 лет за смешные деньги (да и вообще) не найдешь никого, а
"...смысл инвестировать в подготовку,
жилищную программу,серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства"
есть всегда !!!
Армия Швейцарии - 300 тыс. (при развертывании !!!!!!!!!!!!)
а реально служат всего 5%
посмотрите как делают Израиль и Швейцария
и перестаньте чудить !!!!
А насправді, вважаю що це диверсія. Щоб менше людей шли на контракт
После 3-х лет службы уже можно подаваться на французское гражданство. А после 10 там уже пенсия и прочие льготы.
напівобморочне зелене марення(точніше покрокова дорожна карта, як знищити обороноздатність країни) зкінчиться, як страшний сон
Тільки дєніскє не забудьте позвонити)
А если с такой зп, как кладовщику в Киеве сейчас, то никто в здравом уме не будет рисковать жизнью ни за понюшку табака.
Підказую що зробити:
зп солдата від 20 офіцера від 30 (гроші є, дороги можна і пізніше побудувати та й окремі українські мільярдери могли б ставати за рік не двічі багатшими а трішки менше)
контракт - від 6 місяців
перший контракт 3 роки, далі - з можливістю обрати від 1 до 5 років
і стимулювати окремою надбавкою тривалу безперервну службу
Буде не правильно якщо в сусідніх окопах воюватимуть піхотинець з високою зарплатою і нацгвардієць чи прикордонник з низькою або сбушник за копійки повинен буде шпіонів шукати
Та й пора вже нарешті платити всім силовикам достойно і не тільки перед загрозою війни, в усіх нормальних країнах силовики - еліта
Держава повинна в першу чергу перейматись проблемами всього державного сектору а наприклад підприємцям створити прості прозорі і справедливі умови, правила і не заважати
У нас нажаль - все через жо..
Как он мог! Негодяй просто.
Вот она, политика - "Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України"
Это люди устраиваются на работу, а не рабы безвольные.
Чи, можливо, в цьому і є справжня ціль цієї єврейської шайки.
До речі про НЕПРОСТИЙ випадок в НГУ. НГУ була спроба провести перехід на стандарти НАТО і там в справі структур ЙШЛО ВСЕ набагато краще чим в ЗСУ.
АЛЕ.
Навіть у Китаї копіюють КРАЩЕ техніку,чим ті спроби що відбуваються у військовій сфері з питаннями стандартів НАТО. Висмикнути якесь слово і зробити з нього гасло - це у добрих традиціях Замполітів (політруків), і на цьому вони триматись останніх 30 років.
НАТО каже - "вам потрібні ЛІДЕРИ"
Політруки ЗСУ тут же готують, кальки подібні до Рашських "За Родину За Сталина" - видають жовто-блакитні прапори і лідери (за їх розумінням) ГОТОВІ.!!!!!((
Насправді НАТО КАЖЕ!!!!!
Вам потрібні мотивовані професійні командири низової ланки - командир вогневої групи (екіпажу), командир відділення, КОМАНДИР ВЗВОДУ накінець або навіть на початок.
Що відбувається насправді хто в темі - той знає.
Думай ТЕ!!!!!!1