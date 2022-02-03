Срок минимального контракта с ВСУ должен составлять 10 лет, – Резников. ВИДЕО

Ожидается, что контракт с Вооруженными силами Украины должен составлять от 10 лет.

Об этом во время брифинга в четверг, 3 февраля, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя указ президента Украины "О первоочередных мерах по укреплению обороноспособности государства, повышению привлекательности военной службы в Вооруженных Силах Украины и постепенному переходу к основам профессиональной армии", который глава государства подписал 1 февраля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню".

"…Контракт должен быть, начиная от 10 лет. Тогда и будет смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства", – сказал Резников.

По его словам, сейчас продолжаются консультации с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко о возможности приравнивания денежного довольствия в ВС к рыночным показателям.

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"К сожалению, сегодня солдат получает 10 300 грн. А средняя рыночная зарплата в Украине – примерно 14 тысяч гривен. Наша задача – как минимум поднять зарплаты военных до уровня рыночного, для того чтобы ребята, подписавшие контракт, сегодня имели желание остаться и продлить контракт", - говорит министр.

"Пришедшего в армию солдата надо научить основным базовым навыкам. По стандартам, мы должны потратить на него 1,5 млн грн. И если потом он через 8 месяцев завершил контракт и ушел в гражданскую жизнь – мы должны подготовить нового солдата", – продолжает Резников.

Министр также подчеркнул, что с 2023 года перед военно-политическим руководством государства стоит другая "амбициозная" задача повысить денежное обеспечение выше рыночной зарплаты.

"Чтобы водитель танка в Вооруженных силах получал больше, чем водитель трактора в сельском хозяйстве", – приводит пример Резников.