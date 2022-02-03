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Новини Війна
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Термін мінімального контракту зі ЗСУ має становити 10 років, – Резніков. ВIДЕО

Очікується, що контракт із Збройними силами України має становити від 10 років.

Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії", який глава держави підписав 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".

"…Контракт має бути, починаючи від 10 років. Тоді й буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне достойне грошове забезпечення військових з боку держави", – сказав Резніков.

З його слів, наразі тривають консультації з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком про можливість вирівнювання грошового забезпечення в ЗС до ринкових показників.

"На жаль, сьогодні солдат отримує 10 300 грн. А середня ринкова зарплата в Україні – приблизно 14 тисяч гривень. Наше завдання – як мінімум підняти зарплати військових до рівня ринкового, для того, щоби хлопці, які підписали контракт, сьогодні мали бажання залишитися і продовжити контракт", – каже міністр.

"Солдата, який прийшов у військо, треба навчити основних базових навичок. За стандартами, ми маємо витратити на нього 1,5 млн грн. І якщо потім він через 8 місяців завершив контракт і пішов у цивільне життя – ми маємо підготувати нового солдата", – продовжує Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков пояснив указ Зеленського про скасування призову в армію: "Це пакет реформ для переходу на професійну армію"

Міністр також наголосив, що з 2023 року перед військово-політичним керівництвом держави стоїть інше "амбітне" завдання підвищити грошове забезпечення вище ринкової зарплати.

"Щоби водій танку у Збройних силах отримував більше, ніж водій трактора в сільському господарстві", – наводить приклад Резніков.

Автор: 

армія (3780) призов (433) ЗСУ (7680) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+65
ну да, желающих сразу прибавится.

...каждый раз зарекаюсь не удивляться дебилизму зеленых и каждый раз они меня удивляют...
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03.02.2022 12:49 Відповісти
+53
Так назвіть їх рекрути й забирайте вже на 25 років як за царя Гороха
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03.02.2022 12:54 Відповісти
+51
Чергова дурня від зефілітіків....
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03.02.2022 12:48 Відповісти
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что за поток сознания, пиши логичнее
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03.02.2022 17:32 Відповісти
Це що, як "попасти в рабство"?
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03.02.2022 15:38 Відповісти
Колись на таких "засадах" при царях у військо забирали.. майже пожиттєво...
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03.02.2022 15:40 Відповісти
Обязательно дать возможность краткосрочных контрактов для ветеранов боевых действий.война изматывает морально .душевно .психологически.не все семьи и 3 лет выдерживают .Все разрушат не успев наладить за 2 года.на 5 лет эта распланируйте .
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03.02.2022 15:46 Відповісти
мои друзья добровольцы так задолбаны болячками, что боятся уже смотреть на логие сроки. У них уже аллергия на это, люди сходят с ума от военных лишений, болеют, глотают таблетки горстями чтобы просто поспать. Если вы им скажете про 10 лет - они лучше страну покинут.
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03.02.2022 17:31 Відповісти
Резников идиот или вредитель ?

на 10 лет за смешные деньги (да и вообще) не найдешь никого, а

"...смысл инвестировать в подготовку, жилищную программу, серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства"

есть всегда !!!
Армия Швейцарии - 300 тыс. (при развертывании !!!!!!!!!!!!)
а реально служат всего 5%

посмотрите как делают Израиль и Швейцария
и перестаньте чудить !!!!
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03.02.2022 15:48 Відповісти
Так вони же зрадники!
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03.02.2022 20:15 Відповісти
Давайте вже як в часи Шевченка- 25 років солдатчини!
А насправді, вважаю що це диверсія. Щоб менше людей шли на контракт
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03.02.2022 15:55 Відповісти
Вони що, мають стати крепостними?
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03.02.2022 15:59 Відповісти
И те что есть разбегутся от таких контрактов. Дебилы, Б...дь.
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03.02.2022 16:16 Відповісти
Вредители ,зедебильные. С умным видом ,внес панику в ВСУ, теперь последние колеблющиеся контрактники,будут отказываться служить дальше. И все это перед реальной угрозой войны! Вместо того что бы сейчас увеличить денежное содержание и привлечь подготовленных солдаит в армию,зедебилы ляпают своими тупыми ,языками ,про то что никогда не будет.Почему все зедегенераты считают себя умнее всего мира.Ведь есть же мировой опыт и там нигде такого нет! Есть во Французком легионе,но там через 10 лет службы уже назначают пенсию,чем и привлекают подписывать контракт на 10 лет.
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03.02.2022 16:19 Відповісти
Первый контракт в легионе заключается на 5 лет https://www.legion-recrute.com/ru
После 3-х лет службы уже можно подаваться на французское гражданство. А после 10 там уже пенсия и прочие льготы.
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03.02.2022 17:19 Відповісти
Коли це все напівобморочне зелене марення (точніше покрокова дорожна карта, як знищити обороноздатність країни) зкінчиться, як страшний сон
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03.02.2022 16:43 Відповісти
Ідітє всі в лєс...
Тільки дєніскє не забудьте позвонити)
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03.02.2022 16:48 Відповісти
Если оплачивать, как судьям, то согласен.
А если с такой зп, как кладовщику в Киеве сейчас, то никто в здравом уме не будет рисковать жизнью ни за понюшку табака.
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03.02.2022 16:52 Відповісти
Давай как вмоскали, 25!, чего уж!
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03.02.2022 16:56 Відповісти
Коли "слуги" взялися підняти престиж служби в ЗСУ - чекай зворотнього. Солдати і офіцери будуть тікати з ЗСУ. І контракти мінімум на 10 років - перший дзвіночок.
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03.02.2022 17:14 Відповісти
Якщо міністр дійсно хоче зробити не гірше а краще то гнав би в шию своїх радників
Підказую що зробити:
зп солдата від 20 офіцера від 30 (гроші є, дороги можна і пізніше побудувати та й окремі українські мільярдери могли б ставати за рік не двічі багатшими а трішки менше)
контракт - від 6 місяців
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03.02.2022 17:25 Відповісти
6 месяцев)))) серьезно??
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03.02.2022 19:51 Відповісти
ок ок, 6 місяців це я погарякував
перший контракт 3 роки, далі - з можливістю обрати від 1 до 5 років
і стимулювати окремою надбавкою тривалу безперервну службу
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03.02.2022 20:40 Відповісти
во,что одет этот так называемый "министр обороны "----я подумал это "голубой " светится,хоть бы платок вынул,срамота !
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03.02.2022 19:56 Відповісти
Резнікова мыныстром поставили, щоб він армію розвалював. А ви що думали, його на цю посаду ставили, щоб він переміг московію?
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03.02.2022 20:07 Відповісти
А может сразу как для москалей раньше - 20 лет службы? Что говорит опыт других стран с похожими сроками службы? Пысы знаю товарищей, которые за страну сражаться хотят но они ещё в своём уме, чтобы не подписывать срок на 10 лет.
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03.02.2022 17:26 Відповісти
Зелений зрадник має наказ- усе руйнувати!!!
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03.02.2022 17:44 Відповісти
А производство Bayraktar в Украине как в эту теорию вписывается?
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03.02.2022 18:21 Відповісти
А так що не усе зрадник янєлохМінє42 може взяти під "особистий контроль " , є й Патріоти.
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03.02.2022 18:25 Відповісти
сгинь бот
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20.02.2022 21:35 Відповісти
Бота у паспорті своєму побачиш на першій чи другій сторінці.
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20.02.2022 22:32 Відповісти
а покищо міністру краще тихесенько в лісочок))))
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03.02.2022 17:27 Відповісти
Зелене зрадницьке п@дло- янєЛох цілеспрямовано усе руйнує!!! Які бл#дь 10 років!!!
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03.02.2022 17:43 Відповісти
Все робиться для розвалу Армії,і підтримки союзників!
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03.02.2022 17:46 Відповісти
А чем развал армии поддержит союзников?
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03.02.2022 18:22 Відповісти
зебильнутое, развал поддержки союзников
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03.02.2022 19:23 Відповісти
А ще міністр-спеціаліст з президентом у своїх реформах знову напевно забули що крім ЗСУ в секторі безпеки і оборони є інші військові
Буде не правильно якщо в сусідніх окопах воюватимуть піхотинець з високою зарплатою і нацгвардієць чи прикордонник з низькою або сбушник за копійки повинен буде шпіонів шукати
Та й пора вже нарешті платити всім силовикам достойно і не тільки перед загрозою війни, в усіх нормальних країнах силовики - еліта
Держава повинна в першу чергу перейматись проблемами всього державного сектору а наприклад підприємцям створити прості прозорі і справедливі умови, правила і не заважати
У нас нажаль - все через жо..
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03.02.2022 17:51 Відповісти
За зарплату СБУшника можешь не переживать..про пограничника и мента в одном окопес пехотой- улыбнуло)))
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03.02.2022 19:53 Відповісти
..... я высажу десять миллиардов деревьев.... Как сказала один европейский политик - Они там в Украине, что все наркоманы?
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03.02.2022 17:52 Відповісти
Ужасная новость. Это ведь очень плохо - посадить миллиард деревьев.
Как он мог! Негодяй просто.
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03.02.2022 18:24 Відповісти
Я так и думал, что слова европолитика у тебя не вызовут удивления.
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03.02.2022 18:28 Відповісти
Я так и думал, что не получу простой ответ на простой вопрос.
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03.02.2022 18:31 Відповісти
это потому, что ты жопой думаешь
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03.02.2022 19:25 Відповісти
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03.02.2022 19:05 Відповісти
а что они их посадил ? брехло зеленое
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03.02.2022 18:28 Відповісти
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03.02.2022 18:32 Відповісти
Деревья - хорошо, а пиариться враньем, используя тему деревьев - плохо...
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03.02.2022 18:45 Відповісти
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03.02.2022 19:06 Відповісти
зебилбнутое, то Гринпоц этого не говорил?
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03.02.2022 19:26 Відповісти
Недавно видел далеко от Киева объявление (то-ли склад,то-ли инет-магазин) требуется комплектовщик(человек по списку складывает товары в ящик). З/п - 14тыс.грв.! Или 10 лет по 10т. в окопе?
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03.02.2022 18:10 Відповісти
Что у этих людей в голове? Может попросить их выразительно молчать? Я понимаю,что оно может медленно соображать(хотя военному надо бы быстро).Но ты хотя бы не ляпай,пока не разобрался! Диверсанты - однозначно.
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03.02.2022 18:15 Відповісти
Вроде же умный человек!
Вот она, политика - "Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України"
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03.02.2022 18:23 Відповісти
З розуми зійшли остаточно ! Мінімально має бути десь півтора роки: 6 міс. - навчання, 12 міс. служба ! Все в залежності від роду військ і звання!
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03.02.2022 18:23 Відповісти
Эти олигофрены полностью развалят систему комплектации ВСУ. Нашли, дебилы, на чем пиариться.
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03.02.2022 18:28 Відповісти
Зелені падлюки, виконують заказ москалів по розвалу армії .....
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03.02.2022 18:43 Відповісти
Ця тварина розвалює армію.
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03.02.2022 18:47 Відповісти
Минимальный строк контракта должен быть 3 года, а дальше увеличить надбавку за выслугу лет (чем дольше служишь-больше получаешь) и люди будут сами стараться дольше оставаться в армии. Увеличить оклады по званиям - будет заинтересованость служебного роста (после соотвествующих курсов). Увеличит командировочные (полевые) - будет заинтересованость участвовать в учениях и БД, а не сидеть в ППД. Увеличить надбавки за секретность, знания иностранных языков, и т.д. Будут стимулы учиться и рости. Не обязательно подымать зарплату, подымите надбавки и люди будут оставаться, и для системы вклады в обучение окупятся. Думай-те.
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03.02.2022 19:09 Відповісти
Да хоть на 1 день, с возможностью разрыва, если обманули.
Это люди устраиваются на работу, а не рабы безвольные.
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03.02.2022 19:13 Відповісти
10 років? Вони, як завжди, думали про себе, а не про рекрутів. Хто захоче піти в нашій країні на контракт на 10 років і більше коли не бачиш своїх та перспектив країни навіть на пів року. Таким чином вони залишать країну без армії.
Чи, можливо, в цьому і є справжня ціль цієї єврейської шайки.
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03.02.2022 19:20 Відповісти
А не пОшОв би ти зі своєю шмарклею зеленою наХ...
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03.02.2022 19:21 Відповісти
А зарплата- як у депутата! А може і більше.
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03.02.2022 19:32 Відповісти
А ни шо там офигели , это уже , как рабство . А если условия говно , а обещали к примеру как у депутатов . И все человек не может никуда уйти
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03.02.2022 19:44 Відповісти
, Ну Вы батенька и фантаст , Вы где живете , страну не перепутали , если бы Киев хотел , уже бы давно все сделали бы , а не пиарились
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03.02.2022 19:51 Відповісти
Якщо шмаркля безкарно всяке марення жене, то міністри вважають своїм обов'язком ще крутіше кошмар на гора видавати.
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03.02.2022 20:01 Відповісти
Середня зарплата в Україні у грудні 2021 року - 17453 грн. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/ Не занижуй собі завдання! Щоб людина погодилася підписати довгостроковий контракт умови мають бути привабливими і на даний момент, і убеспечені від погіршення внаслідок інфляції та інших чинників. Інакше можна розвалити ЗСУ.
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03.02.2022 20:01 Відповісти
Судя про прочитанным комментариям ситуация следующая. Профессиональной ( нормальной) армии нам не видать как своих ушей, туда если кто и пойдет то только на кратковременный заработок ( на 3-6-12 месяцев) на случай временной безработицы. ( как говорится, не успел обучиться и уже "дембель") Служить у нас не хотят ни в срочке ( идут 95% по принуждению и если не удалось откосить) ни по контракту , ни чего греха таить и по мобилизации тоже. Так что разговор о том что 65% готовы с оружием в руках и т.д. это больше на клавиатуре компа. Как пример сдача Крыма без единого выстрела, начальная стадия событий на Донбассе и т.д . Да и с"мобилизацией" если кто помнит..дело было " швах". В общем не чего огород городить нужно оставлять срочку , делать ее 2 года ото и все... На сколько она будет способна отразить врага в четыре- пять раз превосходящего по силе вопрос риторический. Не хотим кормить ( иметь ) свою армию, будим кормить ( иметь на своей территории) чужую Перефразируем так.. Не популярно, не патриотично но выглядит именно так.
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03.02.2022 20:34 Відповісти
Я наконец то понял его гениальную мысль , он хочет работать министром еще 10-ть лет
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03.02.2022 20:43 Відповісти
І знову вигадують велосипед. А скопіювати систему повністю релігія не позволяє??? Треба обовязково якусь дич ляпнути і привязати її до справді гарної речі?
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03.02.2022 21:13 Відповісти
Рабства мені здається НЕМАЄ. АЛЕ Зе гниди думають що підписавши перший контракт на 10 років вони зможуть зробити РАБСТВО в ЗСУ. Це якщо прості тупі їх бажання. Але я не думаю, що ВСЕ так просто - як і 20 паперових бригад, як і житлове питання в майбутньому ( читайте про ХАЛВУ в роті (концепцію забезпечення житлом)) ЦЕ спроба повзучого ДЕМОТИВАТОРА служби в ЗСУ. Як не согодні то через рік це відгукнеться ВІДТОКОМ професійних кадрів ЗСУ, в рабство до гендлярів ніхто не захоче йти. Чи може укомплектують "по=приколу" зеВівцями?? Або може тих 150 депутатів яких "кинуть" в наступному парламенті з горя підуть на 10 років в ЗСУ??
До речі про НЕПРОСТИЙ випадок в НГУ. НГУ була спроба провести перехід на стандарти НАТО і там в справі структур ЙШЛО ВСЕ набагато краще чим в ЗСУ.
АЛЕ.
Навіть у Китаї копіюють КРАЩЕ техніку,чим ті спроби що відбуваються у військовій сфері з питаннями стандартів НАТО. Висмикнути якесь слово і зробити з нього гасло - це у добрих традиціях Замполітів (політруків), і на цьому вони триматись останніх 30 років.
НАТО каже - "вам потрібні ЛІДЕРИ"
Політруки ЗСУ тут же готують, кальки подібні до Рашських "За Родину За Сталина" - видають жовто-блакитні прапори і лідери (за їх розумінням) ГОТОВІ.!!!!!((
Насправді НАТО КАЖЕ!!!!!
Вам потрібні мотивовані професійні командири низової ланки - командир вогневої групи (екіпажу), командир відділення, КОМАНДИР ВЗВОДУ накінець або навіть на початок.
Що відбувається насправді хто в темі - той знає.
Думай ТЕ!!!!!!1
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03.02.2022 21:19 Відповісти
Та нет ребята.Вы сначала создайте человеческие условия а потом предлогайте 10 лет контракта.Ты мудак сам не хочеш пожить 10 лет в грязи в палатки,полностью бесправным рабом.При таком раскладе армия просто исчезнет.
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03.02.2022 21:23 Відповісти
А лярд деревьев тоже неплохое начинание было
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03.02.2022 21:32 Відповісти
Ахаха, 10 років мінімальний контракт. Половина армії відмовиться його продовжувати на такий термін. Добре, що дні зеленського взе злічені
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03.02.2022 21:38 Відповісти
тупе Зеленське чучело, якби твій презік відслужив хоча б 2 роки, ти б таку херню не ніс
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03.02.2022 22:59 Відповісти
Тупость зебилов это смысл их жизни. Не контрактами надо людей привлекать , а беспроцентными кредитами на жилье , пенсией как у прокуроров , при выслуге 25 лет и больше . Но им такие элементарные вещи просто не понять из за своей тупости.
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03.02.2022 23:05 Відповісти
ТОГДА И ДЕНЬГИ ВПЕРЕД !!!
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04.02.2022 01:11 Відповісти
1000 БОЙЦОВ ПО МИЛЛИОНУ ГРИВЕН КАЖДОМУ АВАНСОМ = 35 МИЛЛИОНОВ $ !!!
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04.02.2022 01:15 Відповісти
Ні у них не лайно в голові . Вакуум !!!!
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04.02.2022 01:17 Відповісти
100000 БОЙЦОВ = 3,5 МИЛЛИАРДА $ !!! ШО МЛЯ НЕМА !!!??? ТОГДА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ !!! И БУДЕТ !)
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04.02.2022 01:17 Відповісти
виглядає їм кріпаки потрібні😂
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04.02.2022 01:57 Відповісти
За вашою логікою весь офіцерський склад ЗСУ тай більшості інших армій світу, що служить десятками років - то все кріпаки?
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04.02.2022 03:42 Відповісти
В більшості армій світу соціальні гарантії для військових такі що цивільним і не снилося. В армії США можна отримати навіть громадянство за пару років служби. Плюс окрім хорошої зарплати, кредит в банку на житло під 2% в рік здається, безкоштовне медичне забезпечення для всієї родини, в разі смерті солдата його вдова отримує його пенсію, а діти мають право безкоштовного навчання в університеті. З такими гарантіями люди і йдуть на війну
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04.02.2022 10:49 Відповісти
Я це все розумію. І в Україні, повірте, принаймні на законодавчому рівні маємо щось подібне. Питання й різниця у фінансовій можливості та спроможності держави. Те що Резніков говорив про те, що немає економічної доцільності для держави навчати солдата професійно(з витратою набоїв, снарядів, ресурсів техніки), щоб він пішов через 3 роки на цивілку - він має рацію, 100 %. Тут таку бучу здійняли про строк контракту, не бачачи умов контракту(по факту) - що в мене виникають великі сумніви стосовно розумності та адекватності дописників. Час все покаже і розставить на свої місця.
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04.02.2022 23:18 Відповісти
Якби щось подібне вякнув міністр оборони Ізраїлю то загинув би забитий камінням того ж дня. Рєзнік(ов) не має займати посаду міністра оборони в Україні. Жид може бути порядним громадянином, відповідальним керівником міністерства, президентом і або премєром тільки в Ізраїлі. В усіх інших країнах до влади їх категорично не можна допускати - продадуть все, розкрадуть що не продали а винними завжди будуть ідіоти які за них проголосували...
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04.02.2022 04:40 Відповісти
А чего не 25, как в царской россии?
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04.02.2022 07:20 Відповісти
КВНщики в своем репертуаре.
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04.02.2022 08:03 Відповісти
сразу 25 лет и будет ок )
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04.02.2022 08:37 Відповісти
Алё радетели за блага военнослужащих! Подписываем петицию!Осталось 5.000 подписей!(https://petition.president.gov.ua/petition/131480)
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04.02.2022 09:02 Відповісти
Це він хоче сказати що на утримання одного солдата в місяць держава витрачає 188 тисяч гривень в місяць ? При чому зарплата з цієї суми становить лиш 10 тис. ??? А куди розкрадають ще 178 тисяч ???
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04.02.2022 10:45 Відповісти
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