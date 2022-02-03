Термін мінімального контракту зі ЗСУ має становити 10 років, – Резніков. ВIДЕО
Очікується, що контракт із Збройними силами України має становити від 10 років.
Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України "Про першочергові заходи щодо зміцнення обороноздатності держави, підвищення привабливості військової служби у Збройних Силах України та поступового переходу до засад професійної армії", який глава держави підписав 1 лютого, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новинарню".
"…Контракт має бути, починаючи від 10 років. Тоді й буде сенс інвестувати в підготовку, житлову програму, серйозне достойне грошове забезпечення військових з боку держави", – сказав Резніков.
З його слів, наразі тривають консультації з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром фінансів Сергієм Марченком про можливість вирівнювання грошового забезпечення в ЗС до ринкових показників.
"На жаль, сьогодні солдат отримує 10 300 грн. А середня ринкова зарплата в Україні – приблизно 14 тисяч гривень. Наше завдання – як мінімум підняти зарплати військових до рівня ринкового, для того, щоби хлопці, які підписали контракт, сьогодні мали бажання залишитися і продовжити контракт", – каже міністр.
"Солдата, який прийшов у військо, треба навчити основних базових навичок. За стандартами, ми маємо витратити на нього 1,5 млн грн. І якщо потім він через 8 місяців завершив контракт і пішов у цивільне життя – ми маємо підготувати нового солдата", – продовжує Резніков.
Міністр також наголосив, що з 2023 року перед військово-політичним керівництвом держави стоїть інше "амбітне" завдання підвищити грошове забезпечення вище ринкової зарплати.
"Щоби водій танку у Збройних силах отримував більше, ніж водій трактора в сільському господарстві", – наводить приклад Резніков.
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на 10 лет за смешные деньги (да и вообще) не найдешь никого, а
"...смысл инвестировать в подготовку,
жилищную программу,серьезное достойное денежное обеспечение военных со стороны государства"
есть всегда !!!
Армия Швейцарии - 300 тыс. (при развертывании !!!!!!!!!!!!)
а реально служат всего 5%
посмотрите как делают Израиль и Швейцария
и перестаньте чудить !!!!
А насправді, вважаю що це диверсія. Щоб менше людей шли на контракт
После 3-х лет службы уже можно подаваться на французское гражданство. А после 10 там уже пенсия и прочие льготы.
напівобморочне зелене марення(точніше покрокова дорожна карта, як знищити обороноздатність країни) зкінчиться, як страшний сон
Тільки дєніскє не забудьте позвонити)
А если с такой зп, как кладовщику в Киеве сейчас, то никто в здравом уме не будет рисковать жизнью ни за понюшку табака.
Підказую що зробити:
зп солдата від 20 офіцера від 30 (гроші є, дороги можна і пізніше побудувати та й окремі українські мільярдери могли б ставати за рік не двічі багатшими а трішки менше)
контракт - від 6 місяців
перший контракт 3 роки, далі - з можливістю обрати від 1 до 5 років
і стимулювати окремою надбавкою тривалу безперервну службу
Буде не правильно якщо в сусідніх окопах воюватимуть піхотинець з високою зарплатою і нацгвардієць чи прикордонник з низькою або сбушник за копійки повинен буде шпіонів шукати
Та й пора вже нарешті платити всім силовикам достойно і не тільки перед загрозою війни, в усіх нормальних країнах силовики - еліта
Держава повинна в першу чергу перейматись проблемами всього державного сектору а наприклад підприємцям створити прості прозорі і справедливі умови, правила і не заважати
У нас нажаль - все через жо..
Как он мог! Негодяй просто.
Вот она, политика - "Про це під час брифінгу у четвер, 3 лютого, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, коментуючи указ президента України"
Это люди устраиваются на работу, а не рабы безвольные.
Чи, можливо, в цьому і є справжня ціль цієї єврейської шайки.
До речі про НЕПРОСТИЙ випадок в НГУ. НГУ була спроба провести перехід на стандарти НАТО і там в справі структур ЙШЛО ВСЕ набагато краще чим в ЗСУ.
АЛЕ.
Навіть у Китаї копіюють КРАЩЕ техніку,чим ті спроби що відбуваються у військовій сфері з питаннями стандартів НАТО. Висмикнути якесь слово і зробити з нього гасло - це у добрих традиціях Замполітів (політруків), і на цьому вони триматись останніх 30 років.
НАТО каже - "вам потрібні ЛІДЕРИ"
Політруки ЗСУ тут же готують, кальки подібні до Рашських "За Родину За Сталина" - видають жовто-блакитні прапори і лідери (за їх розумінням) ГОТОВІ.!!!!!((
Насправді НАТО КАЖЕ!!!!!
Вам потрібні мотивовані професійні командири низової ланки - командир вогневої групи (екіпажу), командир відділення, КОМАНДИР ВЗВОДУ накінець або навіть на початок.
Що відбувається насправді хто в темі - той знає.
Думай ТЕ!!!!!!1