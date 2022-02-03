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Новости
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Налоговая должна способствовать крупным предприятиям, а не блокировать их работу, – нардеп

Налоговая должна способствовать крупным предприятиям, а не блокировать их работу, – нардеп

Давлением на крупные компании, такие, как "АрселорМиттал Кривой Рог" и "Метинвест", власти уничтожают имидж страны.

Об этом заявила народный депутат, член парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Нина Южанина.

"Они (компания "Метинвест", – ред.) выполняют четко нормы закона. Поэтому когда к ним предъявляют какие-то претензии, меня очень удивляет. У нас же вообще есть Офис крупных налогоплательщиков. Для чего отделено от налоговой службы отдельные такие структурные подразделения? Для того, чтобы они в течение года, каждый день сотрудничали с крупными налогоплательщиками. Ведь они же платят больше платежей в бюджет! И помогали им", – рассказала Южанина.

По ее словам, налоговые органы должны не блокировать работу крупных налогоплательщиков, а наоборот – взаимодействовать с ними, и если возникают вопросы к ним, то выяснять их, не препятствуя деятельности предприятий.

"Если даже налоговой на определенном этапе кажется, что что-то неверно отражают или показывают в декларации, они должны взаимодействовать. Это главная задача Офиса крупных налогоплательщиков", – пояснила Южанина.

Депутат подчеркнула: работа властей с крупным бизнесом в формате "маски-шоу" – с захватом помещений компаний стражами порядка, блокированием счетов и т.п. – уничтожает инвестиционную привлекательность страны.

"Я даже не представляю, понимают ли "слуги", насколько наносят такие действия урон репутации нашей страны. Украина продолжает фигурировать как страна, где ведется бизнес только по договоренности. Ну как так может быть? А закон? То есть у нас закон вообще не для всех? Это восприятие внешним инвестором Украины", – отметила Южанина.

Напомним, в начале года прокуратура арестовала банковские счета металлургического комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" по требованию налоговой, которая неправомерно начислила предприятию миллиардные долги. В компании выразили возмущение этим решением, и обратились в суд, вставший на сторону предприятия.

Несмотря на решение суда, налоговая также неправомерно насчитала долги ГОКа группы "Метинвест", и там тоже устроила обыски, к которым были привлечены даже представители СБУ. В то же время в компании сообщили, что у предприятий нет никаких налоговых долгов, и это подтверждено даже самой налоговой службой.

Ранее народный депутат Ярослав Железняк заявил, что власть оказывает выборочное давление на бизнес в Украине, в то же время предоставляет многочисленные преференции "близким" олигархам, и отметил, что это очевидное свидетельство связи власти Зеленского с Коломойским.

Автор: 

налоги (3239) Метинвест (186) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
+6


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03.02.2022 14:33 Ответить
+4
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1489137555438198787 4 ч



Идет грабёж Украины,притом наглый,беспринципный! Представьте,за последние месяцы закрылось только хлебокомбинатов 40!!! Я за другое уже молчу. Еще пара месяцев и все мы будем в жопе. Эти https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5?src=hashtag_click #Зеленые ****..ы, думают награбить и свалить, а Украина как такова и нахер им необосралась.
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03.02.2022 14:17 Ответить
+3


Полуголый член партии ОПЗЖ выпил коньяк в супермаркете и сбежал
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03.02.2022 15:27 Ответить
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Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1489137555438198787 4 ч



Идет грабёж Украины,притом наглый,беспринципный! Представьте,за последние месяцы закрылось только хлебокомбинатов 40!!! Я за другое уже молчу. Еще пара месяцев и все мы будем в жопе. Эти https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5?src=hashtag_click #Зеленые ****..ы, думают награбить и свалить, а Украина как такова и нахер им необосралась.
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03.02.2022 14:17 Ответить
А ми наївні думали, що з неба 7 мільярдів перевиконання бюджету за місяць появилося. А виявляється заставляють платити податки мільярдерів А ще як за фармацевтичні компанії візьмуться.От де золоте дно.
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03.02.2022 14:22 Ответить
ага. за табачні вже взялися.
мінус ******** грн до бюджету.
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03.02.2022 15:19 Ответить
пігулки новою поштою в два рази дешевше, ніж в аптеці.
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03.02.2022 15:20 Ответить
А вы уверены что они не поддельные, а настоящие?
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03.02.2022 15:35 Ответить
Уверены
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04.02.2022 11:31 Ответить
Ааа, так то миллиардеров налоги заставили платить? А я думал, что с людей последнее выжимают, из-за чего в магазин страшно заходить. Ну спасибо, что объяснили.

П.С. А куда 7 миллиардиков-то пошли?
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03.02.2022 22:45 Ответить
за зеленого попугайчика беня деньги платил - таки пусть отрабатывает. а то со "вторым сроком" непонятки - може выберут, а може и посадят.
P.S. прада беня платил ворованными деньгами из "привата", но кто счас об этом помнит.
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03.02.2022 14:27 Ответить
Какой второй срок? На второй срок некому будет голосовать, все избиратели передохнут. Вы не замечаете геноцида в стране? Зеленые готовят разруху в стране и искусственный голод. Вы что не видите? Закрываются все предприятия, цена на газ зашкаливает и это специально сделали наши зеленые управители, летом не закупили дешевый газ не просто так. Цены на продукты зашкаливают в сельскохозяйственной Украине и это не просто так - все продовольствие вывозится олигархами специально за границу, продают даже по более дешевой цене, чем у нас лишь бы сплавить, чтобы в стране начался искусственно созданный голод, когда такое было, чтобы капуста по 20 грн килограм стоила? Закрывают и разрушают медицину. Уже по городам закрыли тубдиспансеры, наркодиспансеры, психдиспансеры, многие больницы, уже людям лечиться негде. Оставили немного в областных центрах и со всей области туда везут больных, многих не довозят, по пути умирают. В образовании бардак и развал и создается специально- онлайн образование... это разве образование? Сейчас грамотность детей упала наполовину. А наука? Ее уже нет, задавили. А сельское хозяйство? Земля распродается иностранцам и те вывозят все выращенное из Украины. А что с бизнесом? Его тоже давят, не нужен зеленым червям бизнес украинский. Вот так.
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03.02.2022 15:48 Ответить
все правильно, но об этом мы писали еще до выборов. эти зеленые - просто недозревшие красные. повадки те же. сам "зец-председатель" ничем не управляет, оно капризная марионетка. а про "все избиратели передохнут" - "лох не мамонт, лох не вымрет"(с). к сожалению.
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03.02.2022 16:14 Ответить
Так Беня за шо платил? Чтоб Бене хорошо было. Вот он сейчас единственный, у кого всё отлично, потому что было уплочено.
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03.02.2022 22:46 Ответить
не единственный, с ним вся прикормленная g2.
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03.02.2022 22:50 Ответить


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03.02.2022 14:33 Ответить
Да,а де тоді податківці будуть харчуватись???
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03.02.2022 14:55 Ответить
У мелких на шоколадках и карамели
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03.02.2022 15:19 Ответить
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03.02.2022 15:16 Ответить
эт точно. малый и средний бизнес - к ногтю! а всяким ДТЭКам способствовать.
кто что ожидал ещё от этой моносбродной власти?
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03.02.2022 15:16 Ответить
У крупного бизнеса больше возможностей минимизировать налогообложение, тк у них есть некоторое количество финансовых специалистов, занимающихся именно минимизацией налоговых выплат.
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03.02.2022 15:27 Ответить


Полуголый член партии ОПЗЖ выпил коньяк в супермаркете и сбежал
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03.02.2022 15:27 Ответить
податкова не має робити ні того, ні іншого
вона має збирати податки
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03.02.2022 15:28 Ответить
Так налоговая говорит, что у них нет претензий. Долгов по выплатам нет. Это Баканова опричники нарисовали что-то
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04.02.2022 12:06 Ответить
Южанина села на подкорм Ахметова? Другими словами налоговая не должна трогать крупный бизнес, когда тот уклоняется от уплаты налогов. Шедевр, ***...
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03.02.2022 15:32 Ответить
З 2014 року...
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03.02.2022 15:55 Ответить
А доказали-то неуплату налогов? Они ж не только Ахметова щимят, но и другие крупные предприятия тоже. И точно не за налоги
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03.02.2022 22:39 Ответить
Почему только крупным? Любому бизнесу. Особенно, когда в стране экономика дохнет. Только ж понимать надо, что цель власти награбить и как можно быстрее. А тут все средства хороши.
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03.02.2022 22:38 Ответить
Крупный,малый и средний бизнес является фундаментом для современного государства. Он повышает эффективность экономики, обеспечивает занятость населения и социальную стабильность. В цивилизованных странах, гос-во поддерживает бизнес, а у нас наоборот - уничтожает
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03.02.2022 23:53 Ответить
Депутатша права - идет просто борьба против конкурентов. Тем более, что Зеля погавкался с Ринатом и теперь ему тупо мстит.
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04.02.2022 02:34 Ответить
ой палитические репрессии.
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04.02.2022 07:58 Ответить
Так пускай Южанина вспомнит маски шоу во времена Петра Алексеевича? Я не оправдываю зеленых, но налоговый пресс был при всех
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04.02.2022 12:04 Ответить
 
 