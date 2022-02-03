Податкова має сприяти великим підприємствам, а не блокувати їхню роботу, – нардеп

Тиском на великі компанії, такі як "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Метінвест", влада знищує імідж країни.



Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.



"Вони (компанія "Метінвест", – ред.) виконують чітко норми закону. Тому коли до них пред’являють якісь претензії, мене дуже дивує. У нас же взагалі є Офіс великих платників податків. Для чого зроблено відокремлено від податкової служби окремі такі структурні підрозділи? Для того, щоб вони протягом року, кожного дня співпрацювали з великими платниками податків. Бо вони ж платять найбільше платежів до бюджету! І допомагали їм", – розповіла Южаніна.



За її словами, податкові органи мають не блокувати роботу великих платників податків, а навпаки – взаємодіяти з ними, і якщо виникають якісь запитання до них, то з’ясовувати їх, не перешкоджаючи діяльності підприємств.



"Якщо навіть податковій на певному етапі здається, що щось невірно відображають чи показують у декларації, вони мають взаємодіяти. Це головне завдання Офісу великих платників податків", – пояснила Южаніна.



Депутат наголосила: робота влади з великим бізнесом у форматі "маски-шоу" – з захопленням приміщень компаній правоохоронцями, блокуванням рахунків тощо – знищує інвестиційну привабливість країни.



"Я навіть не уявляю, чи уявляють "слуги", наскільки завдають такі дії шкоди репутації нашої країни. Україна продовжує фігурувати як країна, де ведеться бізнес лише за домовленістю. Ну як так може бути? А закон? Тобто, у нас закон взагалі не для всіх? Це сприйняття зовнішнім інвестором України", – зазначила Южаніна.



Нагадаємо, на початку року прокуратура заарештувала банківські рахунки металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" на вимогу податкової, яка неправомірно нарахувала підприємству мільярдні борги. У компанії висловили обурення цим рішенням, і звернулися до суду, який став на сторону підприємства.



Попри рішення суду, податкова так само неправомірно нарахувала борги ГЗК групи "Метінвест", і там теж влаштувала обшуки, до яких були залучені навіть представники СБУ. Водночас у компанії повідомили, що підприємства не мають жодних податкових боргів, і це підтверджено навіть самою податковою службою.



Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що влада здійснює вибірковий тиск на бізнес в Україні, водночас надає численні преференції "близьким" олігархам, і зауважив, що це є очевидним свідченням зв’язку влади Зеленського з Коломойським.