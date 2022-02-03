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Новини
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Податкова має сприяти великим підприємствам, а не блокувати їхню роботу, – нардеп

Податкова має сприяти великим підприємствам, а не блокувати їхню роботу, – нардеп

Тиском на великі компанії, такі як "АрселорМіттал Кривий Ріг" та "Метінвест", влада знищує імідж країни.


Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Вони (компанія "Метінвест", – ред.) виконують чітко норми закону. Тому коли до них пред’являють якісь претензії, мене дуже дивує. У нас же взагалі є Офіс великих платників податків. Для чого зроблено відокремлено від податкової служби окремі такі структурні підрозділи? Для того, щоб вони протягом року, кожного дня співпрацювали з великими платниками податків. Бо вони ж платять найбільше платежів до бюджету! І допомагали їм", – розповіла Южаніна.

За її словами, податкові органи мають не блокувати роботу великих платників податків, а навпаки – взаємодіяти з ними, і якщо виникають якісь запитання до них, то з’ясовувати їх, не перешкоджаючи діяльності підприємств.

"Якщо навіть податковій на певному етапі здається, що щось невірно відображають чи показують у декларації, вони мають взаємодіяти. Це головне завдання Офісу великих платників податків", – пояснила Южаніна.

Депутат наголосила: робота влади з великим бізнесом у форматі "маски-шоу" – з захопленням приміщень компаній правоохоронцями, блокуванням рахунків тощо – знищує інвестиційну привабливість країни.

"Я навіть не уявляю, чи уявляють "слуги", наскільки завдають такі дії шкоди репутації нашої країни. Україна продовжує фігурувати як країна, де ведеться бізнес лише за домовленістю. Ну як так може бути? А закон? Тобто, у нас закон взагалі не для всіх? Це сприйняття зовнішнім інвестором України", – зазначила Южаніна.

Нагадаємо, на початку року прокуратура заарештувала банківські рахунки металургійного комбінату "АрселорМіттал Кривий Ріг" на вимогу податкової, яка неправомірно нарахувала підприємству мільярдні борги. У компанії висловили обурення цим рішенням, і звернулися до суду, який став на сторону підприємства.

Попри рішення суду, податкова так само неправомірно нарахувала борги ГЗК групи "Метінвест", і там теж влаштувала обшуки, до яких були залучені навіть представники СБУ. Водночас у компанії повідомили, що підприємства не мають жодних податкових боргів, і це підтверджено навіть самою податковою службою.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявив, що влада здійснює вибірковий тиск на бізнес в Україні, водночас надає численні преференції "близьким" олігархам, і зауважив, що це є очевидним свідченням зв’язку влади Зеленського з Коломойським. 

Автор: 

податки (3884) Метінвест (958) Южаніна Ніна (193)


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Топ коментарі
+6


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03.02.2022 14:33 Відповісти
+4
Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1489137555438198787 4 ч



Идет грабёж Украины,притом наглый,беспринципный! Представьте,за последние месяцы закрылось только хлебокомбинатов 40!!! Я за другое уже молчу. Еще пара месяцев и все мы будем в жопе. Эти https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5?src=hashtag_click #Зеленые ****..ы, думают награбить и свалить, а Украина как такова и нахер им необосралась.
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03.02.2022 14:17 Відповісти
+3


Полуголый член партии ОПЗЖ выпил коньяк в супермаркете и сбежал
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03.02.2022 15:27 Відповісти
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Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
https://twitter.com/neumerherwam/status/1489137555438198787 4 ч



Идет грабёж Украины,притом наглый,беспринципный! Представьте,за последние месяцы закрылось только хлебокомбинатов 40!!! Я за другое уже молчу. Еще пара месяцев и все мы будем в жопе. Эти https://twitter.com/hashtag/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5?src=hashtag_click #Зеленые ****..ы, думают награбить и свалить, а Украина как такова и нахер им необосралась.
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03.02.2022 14:17 Відповісти
А ми наївні думали, що з неба 7 мільярдів перевиконання бюджету за місяць появилося. А виявляється заставляють платити податки мільярдерів А ще як за фармацевтичні компанії візьмуться.От де золоте дно.
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03.02.2022 14:22 Відповісти
ага. за табачні вже взялися.
мінус ******** грн до бюджету.
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03.02.2022 15:19 Відповісти
пігулки новою поштою в два рази дешевше, ніж в аптеці.
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03.02.2022 15:20 Відповісти
А вы уверены что они не поддельные, а настоящие?
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03.02.2022 15:35 Відповісти
Уверены
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04.02.2022 11:31 Відповісти
Ааа, так то миллиардеров налоги заставили платить? А я думал, что с людей последнее выжимают, из-за чего в магазин страшно заходить. Ну спасибо, что объяснили.

П.С. А куда 7 миллиардиков-то пошли?
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03.02.2022 22:45 Відповісти
за зеленого попугайчика беня деньги платил - таки пусть отрабатывает. а то со "вторым сроком" непонятки - може выберут, а може и посадят.
P.S. прада беня платил ворованными деньгами из "привата", но кто счас об этом помнит.
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03.02.2022 14:27 Відповісти
Какой второй срок? На второй срок некому будет голосовать, все избиратели передохнут. Вы не замечаете геноцида в стране? Зеленые готовят разруху в стране и искусственный голод. Вы что не видите? Закрываются все предприятия, цена на газ зашкаливает и это специально сделали наши зеленые управители, летом не закупили дешевый газ не просто так. Цены на продукты зашкаливают в сельскохозяйственной Украине и это не просто так - все продовольствие вывозится олигархами специально за границу, продают даже по более дешевой цене, чем у нас лишь бы сплавить, чтобы в стране начался искусственно созданный голод, когда такое было, чтобы капуста по 20 грн килограм стоила? Закрывают и разрушают медицину. Уже по городам закрыли тубдиспансеры, наркодиспансеры, психдиспансеры, многие больницы, уже людям лечиться негде. Оставили немного в областных центрах и со всей области туда везут больных, многих не довозят, по пути умирают. В образовании бардак и развал и создается специально- онлайн образование... это разве образование? Сейчас грамотность детей упала наполовину. А наука? Ее уже нет, задавили. А сельское хозяйство? Земля распродается иностранцам и те вывозят все выращенное из Украины. А что с бизнесом? Его тоже давят, не нужен зеленым червям бизнес украинский. Вот так.
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03.02.2022 15:48 Відповісти
все правильно, но об этом мы писали еще до выборов. эти зеленые - просто недозревшие красные. повадки те же. сам "зец-председатель" ничем не управляет, оно капризная марионетка. а про "все избиратели передохнут" - "лох не мамонт, лох не вымрет"(с). к сожалению.
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03.02.2022 16:14 Відповісти
Так Беня за шо платил? Чтоб Бене хорошо было. Вот он сейчас единственный, у кого всё отлично, потому что было уплочено.
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03.02.2022 22:46 Відповісти
не единственный, с ним вся прикормленная g2.
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03.02.2022 22:50 Відповісти


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03.02.2022 14:33 Відповісти
Да,а де тоді податківці будуть харчуватись???
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03.02.2022 14:55 Відповісти
У мелких на шоколадках и карамели
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03.02.2022 15:19 Відповісти
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03.02.2022 15:16 Відповісти
эт точно. малый и средний бизнес - к ногтю! а всяким ДТЭКам способствовать.
кто что ожидал ещё от этой моносбродной власти?
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03.02.2022 15:16 Відповісти
У крупного бизнеса больше возможностей минимизировать налогообложение, тк у них есть некоторое количество финансовых специалистов, занимающихся именно минимизацией налоговых выплат.
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03.02.2022 15:27 Відповісти


Полуголый член партии ОПЗЖ выпил коньяк в супермаркете и сбежал
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03.02.2022 15:27 Відповісти
податкова не має робити ні того, ні іншого
вона має збирати податки
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03.02.2022 15:28 Відповісти
Так налоговая говорит, что у них нет претензий. Долгов по выплатам нет. Это Баканова опричники нарисовали что-то
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04.02.2022 12:06 Відповісти
Южанина села на подкорм Ахметова? Другими словами налоговая не должна трогать крупный бизнес, когда тот уклоняется от уплаты налогов. Шедевр, ***...
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03.02.2022 15:32 Відповісти
З 2014 року...
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03.02.2022 15:55 Відповісти
А доказали-то неуплату налогов? Они ж не только Ахметова щимят, но и другие крупные предприятия тоже. И точно не за налоги
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03.02.2022 22:39 Відповісти
Почему только крупным? Любому бизнесу. Особенно, когда в стране экономика дохнет. Только ж понимать надо, что цель власти награбить и как можно быстрее. А тут все средства хороши.
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03.02.2022 22:38 Відповісти
Крупный,малый и средний бизнес является фундаментом для современного государства. Он повышает эффективность экономики, обеспечивает занятость населения и социальную стабильность. В цивилизованных странах, гос-во поддерживает бизнес, а у нас наоборот - уничтожает
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03.02.2022 23:53 Відповісти
Депутатша права - идет просто борьба против конкурентов. Тем более, что Зеля погавкался с Ринатом и теперь ему тупо мстит.
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04.02.2022 02:34 Відповісти
ой палитические репрессии.
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04.02.2022 07:58 Відповісти
Так пускай Южанина вспомнит маски шоу во времена Петра Алексеевича? Я не оправдываю зеленых, но налоговый пресс был при всех
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04.02.2022 12:04 Відповісти
 
 