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Известная волонтер Дана Яровая нуждается в помощи

Известная волонтер Дана Яровая нуждается в помощи

Известная в стране волонтер Дана Яровая обнародовала информацию, что у нее возникли проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Яровая отметила: "Дорогие друзья, товарищи.... Блин все так банально.....

В общем, у меня проблемы, я не вывожу.... я не в ресурсе, не в потоке, и так далее....

У меня большие проблемы со здоровьем, настолько большие и настолько дорогие что я не знаю увижу следующий день рождения моих детей или нет, будет мне светить солнце через пол года или нет, буду я тут писать в скором времени или нет...

Мне до сих пор не верится что все это происходит со мной, кажется будто я на все смотрю со стороны и это не я, не та умница-красавица которую вы привыкли видеть, но такое случается, и сейчас это случилось со мной.

Что имеем:

- проблема со здоровьем, которая может стоить мне жизни, а моим детям матери.

-я сама не вывожу эту проблему и финансово в том числе.

Что могу сказать:

-кто хочет, может и считает нужным помочь: 4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна

- кто не хочет и не считает нужным понимаю, принимаю, уважаю.

И ... такое может случится с каждым..."

Автор: 

помощь (7886) волонтеры (2642)


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Топ комментарии
+22
+ Одужуйте
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03.02.2022 19:22 Ответить
+15
+ Бажаю Дані одужання. Вона сильна, за характером боєць, я вірю, що вона вилізе з цієї халепи
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03.02.2022 19:49 Ответить
+8
Помогу, правда не очень большой суммой, сколько смогу..... и, думаю, здесь не один я готов помочь.
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03.02.2022 20:47 Ответить
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+ Одужуйте
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03.02.2022 19:22 Ответить
+ Бажаю Дані одужання. Вона сильна, за характером боєць, я вірю, що вона вилізе з цієї халепи
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03.02.2022 19:49 Ответить
В Дани вже досить давно проблеми із здоров'ям, раніше були операції.
Дана з дітьми.

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03.02.2022 20:07 Ответить
Не могу переслать денежки, банк блокирует. Думаю на сегодня лимит переводов карточки Даны использован, надо переводить завтра.
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03.02.2022 20:15 Ответить
Так. В кого не виходить зробити переказ сьогодні, може спробувати зробити це завтра.
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03.02.2022 21:12 Ответить
+
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03.02.2022 20:21 Ответить
+
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03.02.2022 20:22 Ответить
Помогу, правда не очень большой суммой, сколько смогу..... и, думаю, здесь не один я готов помочь.
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03.02.2022 20:47 Ответить
+
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03.02.2022 20:52 Ответить
+

Трое детей - не шутки. Может каждый месяц все отправляем посильную сумму?!
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03.02.2022 21:19 Ответить
+
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03.02.2022 21:28 Ответить
Держись,все буде добре,такі ,як ти повинні жити!
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03.02.2022 21:36 Ответить
Картка працює, це Приватбанк, хто бажає і має можливість може переводити.
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03.02.2022 22:14 Ответить
Нет, блокирует. Надо завтра отправить.
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03.02.2022 23:23 Ответить
По меньшей мере Монобанк
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03.02.2022 23:24 Ответить
Не каждый сможет морально стать волонтёром! Нужно иметь призвание и силу воли!
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03.02.2022 23:30 Ответить
А СУММА !!!???
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04.02.2022 02:01 Ответить
+ 💛💙 Одужуйте будь ласка
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04.02.2022 12:47 Ответить
 
 