Известная волонтер Дана Яровая нуждается в помощи

Известная в стране волонтер Дана Яровая обнародовала информацию, что у нее возникли проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.

Яровая отметила: "Дорогие друзья, товарищи.... Блин все так банально.....

В общем, у меня проблемы, я не вывожу.... я не в ресурсе, не в потоке, и так далее....

У меня большие проблемы со здоровьем, настолько большие и настолько дорогие что я не знаю увижу следующий день рождения моих детей или нет, будет мне светить солнце через пол года или нет, буду я тут писать в скором времени или нет...

Мне до сих пор не верится что все это происходит со мной, кажется будто я на все смотрю со стороны и это не я, не та умница-красавица которую вы привыкли видеть, но такое случается, и сейчас это случилось со мной.

Что имеем:

- проблема со здоровьем, которая может стоить мне жизни, а моим детям матери.

-я сама не вывожу эту проблему и финансово в том числе.

Что могу сказать:

-кто хочет, может и считает нужным помочь: 4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна

- кто не хочет и не считает нужным понимаю, принимаю, уважаю.

И ... такое может случится с каждым..."