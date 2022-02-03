Известная волонтер Дана Яровая нуждается в помощи
Известная в стране волонтер Дана Яровая обнародовала информацию, что у нее возникли проблемы со здоровьем и ей нужна помощь.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала в фейсбуке.
Яровая отметила: "Дорогие друзья, товарищи.... Блин все так банально.....
В общем, у меня проблемы, я не вывожу.... я не в ресурсе, не в потоке, и так далее....
У меня большие проблемы со здоровьем, настолько большие и настолько дорогие что я не знаю увижу следующий день рождения моих детей или нет, будет мне светить солнце через пол года или нет, буду я тут писать в скором времени или нет...
Мне до сих пор не верится что все это происходит со мной, кажется будто я на все смотрю со стороны и это не я, не та умница-красавица которую вы привыкли видеть, но такое случается, и сейчас это случилось со мной.
Что имеем:
- проблема со здоровьем, которая может стоить мне жизни, а моим детям матери.
-я сама не вывожу эту проблему и финансово в том числе.
Что могу сказать:
-кто хочет, может и считает нужным помочь: 4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
- кто не хочет и не считает нужным понимаю, принимаю, уважаю.
И ... такое может случится с каждым..."
Пожалуйста, подождите...
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Дана з дітьми.
Трое детей - не шутки. Может каждый месяц все отправляем посильную сумму?!