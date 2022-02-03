Відома волонтерка Дана Ярова потребує допомоги

Відома в країні волонтерка Дана Ярова оприлюднила інформацію, що в неї виникли проблеми із здоров'ям та їй потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці.

Ярова зазначила: "Дорогі друзі, товариші .... Блін все так банально.

Загалом, у мене проблеми, я не виводжу .... я не в ресурсі, не в потоці, і так далі.

У мене великі проблеми зі здоров'ям, настільки великі і настільки дорогі, що я не знаю, побачу наступний день народження моїх дітей чи ні, буде мені світити сонце через півроку чи ні, я тут писатиму незабаром чи ні...

Мені досі не віриться що все це відбувається зі мною, здається ніби я на все дивлюся з боку і це не я, не та розумниця-красуня, яку ви звикли бачити, але таке трапляється, і зараз це сталося зі мною.

Що маємо:

- Проблема зі здоров'ям, яка може коштувати мені життя, а моїм дітям матері.

-я сама не виводжу цю проблему та фінансово в тому числі.

Що можу сказати:

-хто хоче, може і вважає за потрібне допомогти: 4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна

- хто не хоче і не вважає за потрібне розумію, приймаю, поважаю.

І ... таке може статися з кожним..."