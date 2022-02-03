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Відома волонтерка Дана Ярова потребує допомоги

Відома волонтерка Дана Ярова потребує допомоги

Відома в країні волонтерка Дана Ярова оприлюднила інформацію, що в неї виникли проблеми із здоров'ям та їй потрібна допомога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала у фейсбуці. 

Ярова зазначила: "Дорогі друзі, товариші .... Блін все так банально.

Загалом, у мене проблеми, я не виводжу .... я не в ресурсі, не в потоці, і так далі.

У мене великі проблеми зі здоров'ям, настільки великі і настільки дорогі, що я не знаю, побачу наступний день народження моїх дітей чи ні, буде мені світити сонце через півроку чи ні, я тут писатиму незабаром чи ні...

Мені досі не віриться що все це відбувається зі мною, здається ніби я на все дивлюся з боку і це не я, не та розумниця-красуня, яку ви звикли бачити, але таке трапляється, і зараз це сталося зі мною.

Що маємо:
- Проблема зі здоров'ям, яка може коштувати мені життя, а моїм дітям матері.
-я сама не виводжу цю проблему та фінансово в тому числі.

Що можу сказати:
-хто хоче, може і вважає за потрібне допомогти: 4149 6293 1955 8615 Ярова Богдана Едуардівна
- хто не хоче і не вважає за потрібне розумію, приймаю, поважаю.

І ... таке може статися з кожним..."

Автор: 

допомога (8460) волонтери (1341)


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Топ коментарі
+22
+ Одужуйте
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03.02.2022 19:22 Відповісти
+15
+ Бажаю Дані одужання. Вона сильна, за характером боєць, я вірю, що вона вилізе з цієї халепи
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03.02.2022 19:49 Відповісти
+8
Помогу, правда не очень большой суммой, сколько смогу..... и, думаю, здесь не один я готов помочь.
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03.02.2022 20:47 Відповісти
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+ Одужуйте
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03.02.2022 19:22 Відповісти
+ Бажаю Дані одужання. Вона сильна, за характером боєць, я вірю, що вона вилізе з цієї халепи
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03.02.2022 19:49 Відповісти
В Дани вже досить давно проблеми із здоров'ям, раніше були операції.
Дана з дітьми.

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03.02.2022 20:07 Відповісти
Не могу переслать денежки, банк блокирует. Думаю на сегодня лимит переводов карточки Даны использован, надо переводить завтра.
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03.02.2022 20:15 Відповісти
Так. В кого не виходить зробити переказ сьогодні, може спробувати зробити це завтра.
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03.02.2022 21:12 Відповісти
+
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03.02.2022 20:21 Відповісти
+
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03.02.2022 20:22 Відповісти
Помогу, правда не очень большой суммой, сколько смогу..... и, думаю, здесь не один я готов помочь.
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03.02.2022 20:47 Відповісти
+
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03.02.2022 20:52 Відповісти
+

Трое детей - не шутки. Может каждый месяц все отправляем посильную сумму?!
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03.02.2022 21:19 Відповісти
+
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03.02.2022 21:28 Відповісти
Держись,все буде добре,такі ,як ти повинні жити!
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03.02.2022 21:36 Відповісти
Картка працює, це Приватбанк, хто бажає і має можливість може переводити.
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03.02.2022 22:14 Відповісти
Нет, блокирует. Надо завтра отправить.
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03.02.2022 23:23 Відповісти
По меньшей мере Монобанк
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03.02.2022 23:24 Відповісти
Не каждый сможет морально стать волонтёром! Нужно иметь призвание и силу воли!
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03.02.2022 23:30 Відповісти
А СУММА !!!???
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04.02.2022 02:01 Відповісти
+ 💛💙 Одужуйте будь ласка
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04.02.2022 12:47 Відповісти
 
 