Польша выдвинула Джемилева номинантом на соискание Нобелевской премии мира

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира в 2022 году.

Как заявил турецкому бюро QIRIM.News польский правозащитник Петр Хлебович, Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской, передает Цензор.НЕТ.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года – британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе и Папа Римский Франциск.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обратился в Администрацию президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.

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Лидер крымскотатарского народа был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах. Так, в 2011 году на соискание Нобелевской премии мира подали заявки 17 профессоров из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, России, Турции и США и 3 депутата из Украины, Канады и парламента Европейского Союза. В то время заявка была подана по инициативе Организации защиты народов Германии (Gesellschaft für bedrohte Völker).