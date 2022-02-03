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Польша выдвинула Джемилева номинантом на соискание Нобелевской премии мира

Польша выдвинула Джемилева номинантом на соискание Нобелевской премии мира

Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира в 2022 году.

Как заявил турецкому бюро QIRIM.News польский правозащитник Петр Хлебович, Джемилев был номинирован на премию мира вице-спикером нижней палаты польского парламента (сейма) Малгожатой Госевской, передает Цензор.НЕТ.

Среди номинантов на Нобелевскую премию мира 2022 года – британский естествоиспытатель Дэвид Аттенборо, Всемирная организация здравоохранения, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, министр иностранных дел Тувалу Саймон Кофе и Папа Римский Франциск.

Член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обратился в Администрацию президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.

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Лидер крымскотатарского народа был номинирован на Нобелевскую премию мира в 2009, 2011 и 2015 годах. Так, в 2011 году на соискание Нобелевской премии мира подали заявки 17 профессоров из Украины, Польши, Венгрии, Румынии, России, Турции и США и 3 депутата из Украины, Канады и парламента Европейского Союза. В то время заявка была подана по инициативе Организации защиты народов Германии (Gesellschaft für bedrohte Völker).

Автор: 

Джемилев Мустафа (852) Нобелевская премия (202)


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Топ комментарии
+33
Да вы шо? Бубочка же на фекалии изойдется. Депутату "ЕС" и премия мира? Пожалейте недонаполеона.

А если серьезно -- поддерживаю всем, чем можно. Достойнейший человек.
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03.02.2022 20:38 Ответить
+27
Гідна людина. Дякуємо Польщі за підтримку.
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03.02.2022 21:02 Ответить
+23
А українська влада продовжувала саджати мільярд дерев, відмазувати зашкварених депутатів та займатись іншими, більш цікавими для неї справами
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03.02.2022 20:35 Ответить
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А українська влада продовжувала саджати мільярд дерев, відмазувати зашкварених депутатів та займатись іншими, більш цікавими для неї справами
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03.02.2022 20:35 Ответить
Достойнейший человек, но.. почему Польша?.. Потому, что потому..
1. Он из ЕС.
2. у Зелифана другие планы - Ермака, например, или Тартарова, или пуйла выдвинуть
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03.02.2022 20:36 Ответить
Да вы шо? Бубочка же на фекалии изойдется. Депутату "ЕС" и премия мира? Пожалейте недонаполеона.

А если серьезно -- поддерживаю всем, чем можно. Достойнейший человек.
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03.02.2022 20:38 Ответить
Услышит эту новость найвЯличайшАй, и будет опять биться в истерике - почему не его выдвинула Польша. И скажу вам, избиратели зеленского и его обТруханой шоблы, что и к нему, и к вам, как нельзя лучше подходит правило "Даннинга-Крюгера".
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03.02.2022 20:41 Ответить
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03.02.2022 20:43 Ответить
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03.02.2022 20:59 Ответить
Гідна людина. Дякуємо Польщі за підтримку.
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03.02.2022 21:02 Ответить
Давно чекав що хтось притомний це нарешті зробить. Польщі величезна подяка. Мустафі Джемілєву - шана, повага, побажання міцного здоров'я на довгі роки, та скорішого повернення на звільнену від окупанта Батьківщину.
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03.02.2022 21:28 Ответить
геть до москви
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03.02.2022 21:53 Ответить
гідна і незламна людина !!!!
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03.02.2022 21:59 Ответить
Хороший чел!
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03.02.2022 23:13 Ответить
Респект и уважуха!👍
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03.02.2022 23:14 Ответить
После вручения этой премии премьеру Эфиопии Абий Ахмед Али в 2019. а до этого Ясиру Арафату и т.д. Эта премия потеряла всякий смысл... Выглядит насмешкой.
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03.02.2022 23:45 Ответить
Член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обращался в Администрацию президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.

Это все что нужно знать о зеленском...
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04.02.2022 09:54 Ответить
 
 