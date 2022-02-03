Польща висунула Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.

Як заявив турецькому бюроQIRIM.News польський правозахисник Петро Хлєбович, Джемілєв був номінований на премію миру віцеспікером нижньої палати польського парламенту (сейму) Малгожатою Госевською, передає Цензор.НЕТ.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року - британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе і Папа Римський Франциськ.

Член Меджлісу кримськтатарського народу Абмеджит Сулейманов у грудні 2020 року звернувся до Адміністрації Президента України з клопотанням про висування Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.

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Лідер кримськотатарського народу був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках. Так, у 2011 році на здобуття Нобелівської премії миру подали заявки 17 професорів з України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини та США та 3 депутати з України, Канади та парламенту Європейського Союзу. На той час заявка була подана з ініціативи Організації захисту народів Німеччини (Gesellschaft für bedrohte Völker).

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