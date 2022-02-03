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Польща висунула Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру

Польща висунула Джемілєва номінантом на здобуття Нобелівської премії миру

Польща висунула кандидатуру лідера кримськотатарського народу, народного депутата України Мустафи Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру 2022 року.

Як заявив турецькому бюроQIRIM.News польський правозахисник Петро Хлєбович, Джемілєв був номінований на премію миру віцеспікером нижньої палати польського парламенту (сейму) Малгожатою Госевською, передає Цензор.НЕТ.

Серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року - британський дослідник природи Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе і Папа Римський Франциськ.

Член Меджлісу кримськтатарського народу Абмеджит Сулейманов у грудні 2020 року звернувся до Адміністрації Президента України з клопотанням про висування Джемілєва на здобуття Нобелівської премії миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти прислали Джемілєву повістку на суд до Криму, куди раніше заборонили йому в'їзд до 2034 року

Лідер кримськотатарського народу був номінований на Нобелівську премію миру у 2009, 2011 та 2015 роках. Так, у 2011 році на здобуття Нобелівської премії миру подали заявки 17 професорів з України, Польщі, Угорщини, Румунії, Росії, Туреччини та США та 3 депутати з України, Канади та парламенту Європейського Союзу. На той час заявка була подана з ініціативи Організації захисту народів Німеччини (Gesellschaft für bedrohte Völker).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нобелівську премію з літератури отримав Абдулразак Ґурна за "жалісливе проникнення в наслідки колоніалізму і долю біженців"

Автор: 

Джемілєв Мустафа (283) Нобелівська премія (93)


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Топ коментарі
+33
Да вы шо? Бубочка же на фекалии изойдется. Депутату "ЕС" и премия мира? Пожалейте недонаполеона.

А если серьезно -- поддерживаю всем, чем можно. Достойнейший человек.
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03.02.2022 20:38 Відповісти
+27
Гідна людина. Дякуємо Польщі за підтримку.
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03.02.2022 21:02 Відповісти
+23
А українська влада продовжувала саджати мільярд дерев, відмазувати зашкварених депутатів та займатись іншими, більш цікавими для неї справами
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03.02.2022 20:35 Відповісти
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А українська влада продовжувала саджати мільярд дерев, відмазувати зашкварених депутатів та займатись іншими, більш цікавими для неї справами
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03.02.2022 20:35 Відповісти
Достойнейший человек, но.. почему Польша?.. Потому, что потому..
1. Он из ЕС.
2. у Зелифана другие планы - Ермака, например, или Тартарова, или пуйла выдвинуть
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03.02.2022 20:36 Відповісти
Да вы шо? Бубочка же на фекалии изойдется. Депутату "ЕС" и премия мира? Пожалейте недонаполеона.

А если серьезно -- поддерживаю всем, чем можно. Достойнейший человек.
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03.02.2022 20:38 Відповісти
Услышит эту новость найвЯличайшАй, и будет опять биться в истерике - почему не его выдвинула Польша. И скажу вам, избиратели зеленского и его обТруханой шоблы, что и к нему, и к вам, как нельзя лучше подходит правило "Даннинга-Крюгера".
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03.02.2022 20:41 Відповісти
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03.02.2022 20:43 Відповісти
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03.02.2022 20:59 Відповісти
Гідна людина. Дякуємо Польщі за підтримку.
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03.02.2022 21:02 Відповісти
Давно чекав що хтось притомний це нарешті зробить. Польщі величезна подяка. Мустафі Джемілєву - шана, повага, побажання міцного здоров'я на довгі роки, та скорішого повернення на звільнену від окупанта Батьківщину.
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03.02.2022 21:28 Відповісти
геть до москви
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03.02.2022 21:53 Відповісти
гідна і незламна людина !!!!
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03.02.2022 21:59 Відповісти
Хороший чел!
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03.02.2022 23:13 Відповісти
Респект и уважуха!👍
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03.02.2022 23:14 Відповісти
После вручения этой премии премьеру Эфиопии Абий Ахмед Али в 2019. а до этого Ясиру Арафату и т.д. Эта премия потеряла всякий смысл... Выглядит насмешкой.
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03.02.2022 23:45 Відповісти
Член Меджлиса крымскотатарского народа Абмеджит Сулейманов в декабре 2020 года обращался в Администрацию президента Украины с ходатайством о выдвижении Джемилева на соискание Нобелевской премии мира.

Это все что нужно знать о зеленском...
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04.02.2022 09:54 Відповісти
 
 