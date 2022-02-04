РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4387 посетителей онлайн
Новости
36 190 145

Экс-министр финансов Яресько вывела Пуэрто-Рико из банкротства

Экс-министр финансов Яресько вывела Пуэрто-Рико из банкротства

Бывший министр финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Натальи Яресько уходит в отставку после того, как смогла спасти страну от банкротства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом сообщает NBC News.

План Яресько по выходу острова из кризиса позволил списать большую часть госдолга страны в 70 миллиардов долларов. Таким образом ежегодные выплаты значительно уменьшились, а вероятность дефолта практически сведена к нолю.

"Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", - сказала Яресько.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач и Дубинский предложили Раде создать ВСК по расследованию международной коррупции Гонтаревой, Яресько и правительства Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Пуэрто-Рико (5) Яресько Наталья (504)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+80
Великолепный кризисный менеджер.
показать весь комментарий
04.02.2022 02:01 Ответить
+75
Нормальні люди і так про неї високої думки. А до дебілів ніколи не дійде.
показать весь комментарий
04.02.2022 02:28 Ответить
+53
У нас негативная селекция. Получается на выходе Коля Митбол и Зеленский.
показать весь комментарий
04.02.2022 02:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хіба що на органи.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:26 Ответить
У процесі пані Наталя збила з посади губера Пуерто Ріко та його наступника. Був момент коли крісло губера було вакантним бо ніхто не хотів зв'язуватись.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:22 Ответить
Треба буде знову запрошувати Яресько щоб допомогла вигрібати гімно після зелених кловунів.
Конешно, перед цим потовкши мудрий нарід пикою в їхню кучу, яку наклали разом.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:31 Ответить
Вона відмовиться вдруге, вже знає, що це небезпечно для її життя(
показать весь комментарий
04.02.2022 09:20 Ответить
После зебелья будет разгребать наши авгиевы конюшни.
показать весь комментарий
04.02.2022 08:46 Ответить
Там такое только сниться...Забагато хабарників на м2..........
показать весь комментарий
04.02.2022 08:47 Ответить
показать весь комментарий
04.02.2022 09:00 Ответить
ця ганньба свого батька, смоктав януковочу а тепер буде поучувати як Україні жити?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:03 Ответить
Орест Петренко


Чорновіл: У Зе все велике і в історію він увійде, як Великий Імітатор.



показать весь комментарий
04.02.2022 09:05 Ответить
как вы умудряетесь всегда оказаться под тем столом,где кому то смокчуть? .а зачем вы туда лезете,под стол?
показать весь комментарий
04.02.2022 09:54 Ответить
Любу країну можна вивести із кризи якщо в її банках зберігати накрадене в інших країнах а не виводити із країни.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:11 Ответить
Якась маячня, найбільше накраденого в Україні Росією зараз у путинських банках "Моськва" и інших під санкціями. Аж ніяк пуйлу це не допомагає. А в США ті російськи бабки у порівнянні із власними - нещасні копійки.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:19 Ответить
А я напомню! Зато Зеленский в одиночку остановил госпереворот силой мысли!
показать весь комментарий
04.02.2022 09:17 Ответить
Зачотненько. Т.е. - поставили Яресько рулить финансами для того, чтобы кредиторы осознали, что с Яресько своих денег им не видать ваще. Вот и эффективно тупо списали 70 ярдов. После чего Яреську благополучно пинком под зад выперли и зажыли новой жизнью.

Несомненно, так же и Зеленский в качестве президента...
показать весь комментарий
04.02.2022 09:24 Ответить
Т.е. у тебя понимание происходящего в макроэкономике примерно, как у российского осла)
показать весь комментарий
04.02.2022 09:40 Ответить
Кто так обзывается, тот сам так называется(с).

Это к тому, что ты сам менально типичный росиийский осел. Скрепно верующий в то, что ты самый умный и твое видение есть истина в последней инстанции. Что есть прямым путем к олигофрении интеллектуальной инвалидности.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:04 Ответить
российского оманського осла
показать весь комментарий
04.02.2022 10:07 Ответить
тупо списали 70 ярдов-Таки да. Дубилеты-коломойские списали бы по умному 75 ,5 млрд.
показать весь комментарий
04.02.2022 09:44 Ответить
уверен ты легко смог бы договориться с кредиторами о списании 70 млрд долл...куда там той Яресько
показать весь комментарий
04.02.2022 10:22 Ответить
Жаль, у меня нет 70 ярдов баксов... ВНЕЗАПНО))))
показать весь комментарий
04.02.2022 10:28 Ответить
Пуэрто-Рико фактически территория США😁
показать весь комментарий
04.02.2022 09:44 Ответить
И чё?

В истории штатов случались "детройты".

Здесь каждая улица и каждый городской квартал зарабатывают и тратят заработанное отдельно от соседних (и уж само-собой, и города, и каждый из штатов).
показать весь комментарий
04.02.2022 09:59 Ответить
Как такие «спасают» разными способами страны - хорошо известно. В стране, в которой кроме кофе и проституток, ничего не производится, набраться такой величины долг нужно постараться. Берут и разворовывают - за такие деньги можно было второе Пуэрто-Рико построить в океане. А ей, за хороший откат, предложили реструктуризировать долг с частичным списанием - ничего волшебного, пострадали спекулянты - как в свое время в Украине это было с яремьковскими варрантами - туалетная бумага с обещаниями возврата долга когда экономика будет в год более 3% расти. Не дождетесь.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:14 Ответить
И только в нашей стране она так и не стала спасением. А кто тогда руководил страной ?
показать весь комментарий
04.02.2022 10:23 Ответить
В нашій державі забагато кретинів, у яких в голові "атнять і падєліть"... а працювати вони не *******... привели у владу зє'білів, які зараз ну дуже професійно рятують економіку України...
показать весь комментарий
04.02.2022 10:40 Ответить
Почему не стала? Вам Зеля членом память отбил? Вы не помните какая ситуация в финансах сложилась в 2014 году?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:28 Ответить
Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Puerto Rico - «богатый порт»), официально - Свобо́дно ассоции́рованное госуда́рство Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Estado Libre Asociado de Puerto Rico), или Содру́жество Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90) Commonwealth of Puerto Rico) - зависимая от https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США территория со статусом «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 неинкорпорированной организованной территории » (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конституции США на территории ограничено; https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C верховная власть принадлежит https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессу США , но территория имеет систему самоуправления.
показать весь комментарий
04.02.2022 10:24 Ответить
вспомните сколько наше быдло дерьма вылило на ее голову. украине не нужны умные люди
показать весь комментарий
04.02.2022 10:50 Ответить
Называть кого то быдлом , при этом писать Украина с маленькой буквы , делать ошибки в написании самого предложения может только тот , кто стоит на ступеньку ниже людей , которых ≪писун≫ назначил быдлом .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:11 Ответить
ты черт умный уже навыбирало таких же умников как сам))))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:17 Ответить
а ты к кому себя относишь ? к элите Украины ? к быдлу ? к всёпропало ? к всёукрали ? ты кто, нечёрт черниговский ?
показать весь комментарий
04.02.2022 11:23 Ответить
как минимум не к таким балбесам как ты
показать весь комментарий
04.02.2022 11:25 Ответить
ты минимум по жизни , который всю дорогу с кайлом потому что на что то большее мозгов нет .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:30 Ответить
вот я и говорю что бог дал нам все, кроме народа типа тебя))))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:42 Ответить
вот я и говорю , что ≪умная≫ вата которая пишет Украина с маленькой идёт яресько в ≪трещину≫ .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:56 Ответить
будь по твоему зебобик))) все, не мешай мне со своими тупыми высерами
показать весь комментарий
04.02.2022 12:02 Ответить
и не относи себя к людям, будь честным, просто особь ))))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:19 Ответить
почитал твои ≪опусы≫ и сразу полегчало на душе , понял что есть черти хуже меня человека .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:27 Ответить
Любое изменение от начальных в худшую для инвесторов сторону, изначально установленных в проспекте выпуска долга, считается ДЕФОЛТОМ. Так что, Пуэрто-Рико дефолтировало по своему долгу, и затем реструктуризировало этот долг на новых условиях.
показать весь комментарий
04.02.2022 11:05 Ответить
моё мнение что смысл статьи вовсе не в данной стране или её проблеме . Смысл , посмотрите кого мы ≪потеряли≫ , какого ценного менеджера не оценили по достоинству . Такой же фрукт в Лондоне осел , ≪недооценённый≫ .
показать весь комментарий
04.02.2022 11:18 Ответить
И только зебуины продолжают улюлюкать и плеваться говном...
показать весь комментарий
04.02.2022 11:26 Ответить
ниче, вова с юзиком тоже будут нарасхват в любой стране.
как гонтарева будут преподавать в лондоне ))
показать весь комментарий
04.02.2022 11:57 Ответить
ВЫ про что?
Безмозглым зенбелятам нужно совсем другое:
"
показать весь комментарий
04.02.2022 12:18 Ответить
Экс-министр финансов Натали Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико и сообщила, что идет в отставку с поста исполнительного директора финансового наблюдательного совета после того, как помогла стране войти в период стабильности. Яресько - кризис-менеджер мирового уровня. Она в своё время спасла Украину от дефолта (за что Порошенко наградил её орденом Княгини Ольги), но мало кто это понял и оценил. Такие люди, как Яресько, Гонтарева, Супрун тянули страну в условиях жесточайшей критики популистов, жертвовали своей репутацией, но делали то единственное, что не дало Украине скатиться до состояния Венесуэлы. Буду рад, если они вернутся на работу в Киев, но в условиях ментального доминирования 73% считаю это маловероятным.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/natali-yaresko-preodolela-istoricheskoe-bankrotstvo-v-puerto-riko/
показать весь комментарий
04.02.2022 23:22 Ответить
Страница 2 из 2
 
 