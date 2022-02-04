Экс-министр финансов Яресько вывела Пуэрто-Рико из банкротства

Бывший министр финансов Украины, исполнительный директор финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико Натальи Яресько уходит в отставку после того, как смогла спасти страну от банкротства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЗН, об этом сообщает NBC News.

План Яресько по выходу острова из кризиса позволил списать большую часть госдолга страны в 70 миллиардов долларов. Таким образом ежегодные выплаты значительно уменьшились, а вероятность дефолта практически сведена к нолю.

"Я оставляю Наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этой важной вехе, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию", - сказала Яресько.

