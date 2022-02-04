Ексміністр фінансів Яресько вивела Пуерто-Рико з банкрутства

Колишній міністр фінансів України, виконавчий директор фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталі Яресько йде у відставку після того, як змогла врятувати країну від банкрутства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЗН, про це повідомляє NBC News.

План Яресько щодо виходу острова з кризи дозволив списати більшу частину держборгу країни у 70 мільярдів доларів. Таким чином, щорічні виплати значно зменшилися, а ймовірність дефолту практично зведена до нуля.

"Я залишаю Наглядову раду в період відновлення та стабільності. Я впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання", — сказала Яресько.

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