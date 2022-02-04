Ексміністр фінансів Яресько вивела Пуерто-Рико з банкрутства
Колишній міністр фінансів України, виконавчий директор фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталі Яресько йде у відставку після того, як змогла врятувати країну від банкрутства.
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЗН, про це повідомляє NBC News.
План Яресько щодо виходу острова з кризи дозволив списати більшу частину держборгу країни у 70 мільярдів доларів. Таким чином, щорічні виплати значно зменшилися, а ймовірність дефолту практично зведена до нуля.
"Я залишаю Наглядову раду в період відновлення та стабільності. Я впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання", — сказала Яресько.
Топ коментарі
+80 18c49ed2
показати весь коментар04.02.2022 02:01 Відповісти Посилання
+75 Ла-ла-ла-ла
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+53 Иван Петров #477813
показати весь коментар04.02.2022 02:39 Відповісти Посилання
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Конешно, перед цим потовкши мудрий нарід пикою в їхню кучу, яку наклали разом.
Чорновіл: У Зе все велике і в історію він увійде, як Великий Імітатор.
Несомненно, так же и Зеленский в качестве президента...
Это к тому, что ты сам менально типичный росиийский осел. Скрепно верующий в то, что ты самый умный и твое видение есть истина в последней инстанции. Что есть прямым путем к
олигофренииинтеллектуальной инвалидности. российскогооманського осла
В истории штатов случались "детройты".
Здесь каждая улица и каждый городской квартал зарабатывают и тратят заработанное отдельно от соседних (и уж само-собой, и города, и каждый из штатов).
как гонтарева будут преподавать в лондоне ))
Безмозглым зенбелятам нужно совсем другое:
"
Источник: https://www.ponomaroleg.com/natali-yaresko-preodolela-istoricheskoe-bankrotstvo-v-puerto-riko/