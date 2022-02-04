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Ексміністр фінансів Яресько вивела Пуерто-Рико з банкрутства

Ексміністр фінансів Яресько вивела Пуерто-Рико з банкрутства

Колишній міністр фінансів України, виконавчий директор фінансової наглядової ради Пуерто-Рико Наталі Яресько йде у відставку після того, як змогла врятувати країну від банкрутства.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на ЗН, про це повідомляє NBC News.

План Яресько щодо виходу острова з кризи дозволив списати більшу частину держборгу країни у 70 мільярдів доларів. Таким чином, щорічні виплати значно зменшилися, а ймовірність дефолту практично зведена до нуля.

"Я залишаю Наглядову раду в період відновлення та стабільності. Я впевнена, що шлях, який привів нас до цієї важливої віхи, приведе Пуерто-Рико до подальшого зростання та процвітання", — сказала Яресько.

Також читайте: Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Пуерто-Рико (5) Яресько Наталія (83)


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Топ коментарі
+80
Великолепный кризисный менеджер.
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04.02.2022 02:01 Відповісти
+75
Нормальні люди і так про неї високої думки. А до дебілів ніколи не дійде.
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04.02.2022 02:28 Відповісти
+53
У нас негативная селекция. Получается на выходе Коля Митбол и Зеленский.
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04.02.2022 02:39 Відповісти
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Хіба що на органи.
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04.02.2022 08:26 Відповісти
У процесі пані Наталя збила з посади губера Пуерто Ріко та його наступника. Був момент коли крісло губера було вакантним бо ніхто не хотів зв'язуватись.
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04.02.2022 08:22 Відповісти
Треба буде знову запрошувати Яресько щоб допомогла вигрібати гімно після зелених кловунів.
Конешно, перед цим потовкши мудрий нарід пикою в їхню кучу, яку наклали разом.
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04.02.2022 08:31 Відповісти
Вона відмовиться вдруге, вже знає, що це небезпечно для її життя(
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04.02.2022 09:20 Відповісти
После зебелья будет разгребать наши авгиевы конюшни.
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04.02.2022 08:46 Відповісти
Там такое только сниться...Забагато хабарників на м2..........
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04.02.2022 08:47 Відповісти
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04.02.2022 09:00 Відповісти
ця ганньба свого батька, смоктав януковочу а тепер буде поучувати як Україні жити?
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04.02.2022 09:03 Відповісти
Орест Петренко


Чорновіл: У Зе все велике і в історію він увійде, як Великий Імітатор.



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04.02.2022 09:05 Відповісти
как вы умудряетесь всегда оказаться под тем столом,где кому то смокчуть? .а зачем вы туда лезете,под стол?
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04.02.2022 09:54 Відповісти
Любу країну можна вивести із кризи якщо в її банках зберігати накрадене в інших країнах а не виводити із країни.
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04.02.2022 09:11 Відповісти
Якась маячня, найбільше накраденого в Україні Росією зараз у путинських банках "Моськва" и інших під санкціями. Аж ніяк пуйлу це не допомагає. А в США ті російськи бабки у порівнянні із власними - нещасні копійки.
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04.02.2022 09:19 Відповісти
А я напомню! Зато Зеленский в одиночку остановил госпереворот силой мысли!
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04.02.2022 09:17 Відповісти
Зачотненько. Т.е. - поставили Яресько рулить финансами для того, чтобы кредиторы осознали, что с Яресько своих денег им не видать ваще. Вот и эффективно тупо списали 70 ярдов. После чего Яреську благополучно пинком под зад выперли и зажыли новой жизнью.

Несомненно, так же и Зеленский в качестве президента...
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04.02.2022 09:24 Відповісти
Т.е. у тебя понимание происходящего в макроэкономике примерно, как у российского осла)
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04.02.2022 09:40 Відповісти
Кто так обзывается, тот сам так называется(с).

Это к тому, что ты сам менально типичный росиийский осел. Скрепно верующий в то, что ты самый умный и твое видение есть истина в последней инстанции. Что есть прямым путем к олигофрении интеллектуальной инвалидности.
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04.02.2022 10:04 Відповісти
российского оманського осла
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04.02.2022 10:07 Відповісти
тупо списали 70 ярдов-Таки да. Дубилеты-коломойские списали бы по умному 75 ,5 млрд.
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04.02.2022 09:44 Відповісти
уверен ты легко смог бы договориться с кредиторами о списании 70 млрд долл...куда там той Яресько
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04.02.2022 10:22 Відповісти
Жаль, у меня нет 70 ярдов баксов... ВНЕЗАПНО))))
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04.02.2022 10:28 Відповісти
Пуэрто-Рико фактически территория США😁
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04.02.2022 09:44 Відповісти
И чё?

В истории штатов случались "детройты".

Здесь каждая улица и каждый городской квартал зарабатывают и тратят заработанное отдельно от соседних (и уж само-собой, и города, и каждый из штатов).
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04.02.2022 09:59 Відповісти
Как такие «спасают» разными способами страны - хорошо известно. В стране, в которой кроме кофе и проституток, ничего не производится, набраться такой величины долг нужно постараться. Берут и разворовывают - за такие деньги можно было второе Пуэрто-Рико построить в океане. А ей, за хороший откат, предложили реструктуризировать долг с частичным списанием - ничего волшебного, пострадали спекулянты - как в свое время в Украине это было с яремьковскими варрантами - туалетная бумага с обещаниями возврата долга когда экономика будет в год более 3% расти. Не дождетесь.
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04.02.2022 10:14 Відповісти
И только в нашей стране она так и не стала спасением. А кто тогда руководил страной ?
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04.02.2022 10:23 Відповісти
В нашій державі забагато кретинів, у яких в голові "атнять і падєліть"... а працювати вони не *******... привели у владу зє'білів, які зараз ну дуже професійно рятують економіку України...
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04.02.2022 10:40 Відповісти
Почему не стала? Вам Зеля членом память отбил? Вы не помните какая ситуация в финансах сложилась в 2014 году?
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04.02.2022 11:28 Відповісти
Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Puerto Rico - «богатый порт»), официально - Свобо́дно ассоции́рованное госуда́рство Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA исп. Estado Libre Asociado de Puerto Rico), или Содру́жество Пуэ́рто-Ри́ко (https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90) Commonwealth of Puerto Rico) - зависимая от https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США территория со статусом «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90 неинкорпорированной организованной территории » (находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью); действие https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конституции США на территории ограничено; https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C верховная власть принадлежит https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Конгрессу США , но территория имеет систему самоуправления.
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04.02.2022 10:24 Відповісти
вспомните сколько наше быдло дерьма вылило на ее голову. украине не нужны умные люди
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04.02.2022 10:50 Відповісти
Называть кого то быдлом , при этом писать Украина с маленькой буквы , делать ошибки в написании самого предложения может только тот , кто стоит на ступеньку ниже людей , которых ≪писун≫ назначил быдлом .
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04.02.2022 11:11 Відповісти
ты черт умный уже навыбирало таких же умников как сам))))
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04.02.2022 11:17 Відповісти
а ты к кому себя относишь ? к элите Украины ? к быдлу ? к всёпропало ? к всёукрали ? ты кто, нечёрт черниговский ?
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04.02.2022 11:23 Відповісти
как минимум не к таким балбесам как ты
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04.02.2022 11:25 Відповісти
ты минимум по жизни , который всю дорогу с кайлом потому что на что то большее мозгов нет .
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04.02.2022 11:30 Відповісти
вот я и говорю что бог дал нам все, кроме народа типа тебя))))
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04.02.2022 11:42 Відповісти
вот я и говорю , что ≪умная≫ вата которая пишет Украина с маленькой идёт яресько в ≪трещину≫ .
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04.02.2022 11:56 Відповісти
будь по твоему зебобик))) все, не мешай мне со своими тупыми высерами
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04.02.2022 12:02 Відповісти
и не относи себя к людям, будь честным, просто особь ))))
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04.02.2022 11:19 Відповісти
почитал твои ≪опусы≫ и сразу полегчало на душе , понял что есть черти хуже меня человека .
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04.02.2022 11:27 Відповісти
Любое изменение от начальных в худшую для инвесторов сторону, изначально установленных в проспекте выпуска долга, считается ДЕФОЛТОМ. Так что, Пуэрто-Рико дефолтировало по своему долгу, и затем реструктуризировало этот долг на новых условиях.
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04.02.2022 11:05 Відповісти
моё мнение что смысл статьи вовсе не в данной стране или её проблеме . Смысл , посмотрите кого мы ≪потеряли≫ , какого ценного менеджера не оценили по достоинству . Такой же фрукт в Лондоне осел , ≪недооценённый≫ .
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04.02.2022 11:18 Відповісти
И только зебуины продолжают улюлюкать и плеваться говном...
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04.02.2022 11:26 Відповісти
ниче, вова с юзиком тоже будут нарасхват в любой стране.
как гонтарева будут преподавать в лондоне ))
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04.02.2022 11:57 Відповісти
ВЫ про что?
Безмозглым зенбелятам нужно совсем другое:
"
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04.02.2022 12:18 Відповісти
Экс-министр финансов Натали Яресько преодолела историческое банкротство в Пуэрто-Рико и сообщила, что идет в отставку с поста исполнительного директора финансового наблюдательного совета после того, как помогла стране войти в период стабильности. Яресько - кризис-менеджер мирового уровня. Она в своё время спасла Украину от дефолта (за что Порошенко наградил её орденом Княгини Ольги), но мало кто это понял и оценил. Такие люди, как Яресько, Гонтарева, Супрун тянули страну в условиях жесточайшей критики популистов, жертвовали своей репутацией, но делали то единственное, что не дало Украине скатиться до состояния Венесуэлы. Буду рад, если они вернутся на работу в Киев, но в условиях ментального доминирования 73% считаю это маловероятным.

Источник: https://www.ponomaroleg.com/natali-yaresko-preodolela-istoricheskoe-bankrotstvo-v-puerto-riko/
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04.02.2022 23:22 Відповісти
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