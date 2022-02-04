РУС
С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - ООС

С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - ООС

С начала суток, 4 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Отметим, что за прошедшие сутки, 3 февраля, на Донбассе также сохранялась "тишина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трюдо и Макрон обсудили скопления российских войск вблизи Украины

