С начала суток на Донбассе сохраняется "тишина", - ООС
С начала суток, 4 февраля, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушение режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Отмечается, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Отметим, что за прошедшие сутки, 3 февраля, на Донбассе также сохранялась "тишина".
