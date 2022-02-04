Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - ООС
Від початку доби, 4 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.
Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Зазначимо, що упродовж минулої доби, 3 лютого, на Донбасі також зберігалася "тиша".
Вот как надо работать журналистам ЗА Украину
https://www.youtube.com/watch?v=95h4-5JipxI&t=866s