850 4

Від початку доби на Донбасі зберігається "тиша", - ООС

Від початку доби, 4 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ООС.

Зазначається, що підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, що упродовж минулої доби, 3 лютого, на Донбасі також зберігалася "тиша". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу порушень режиму припинення вогню з боку військ РФ не зафіксовано, - штаб ООС

обстріл (30952) Донбас (22366) найманці рф (2076) операція Об’єднаних сил (6725)
За Северный поток- 2 мне всегда было стыдно | Анка Фельдгузен

Вот как надо работать журналистам ЗА Украину
https://www.youtube.com/watch?v=95h4-5JipxI&t=866s
04.02.2022 17:20 Відповісти
04.02.2022 22:19 Відповісти
Спасибо ВСУ за мирный сон бурятов и якутов. Оккупант любит тишину.
04.02.2022 18:17 Відповісти
Ніякої тиши там нема. Говорять про "тишу" щоб Зелі можна було в "око" заглянути.
04.02.2022 20:40 Відповісти
 
 