"Донбассэнерго" предупредило об угрозе остановки и банкротства из-за аномального обвала цен

Компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреле из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы требуем предпринять долгосрочные меры с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии. В противном случае уже в марте-апреле "Донбассэнерго" не сможет генерировать э/э и будет вынуждено объявить о банкротстве", - отметил коммерческий директор компании Олег Ларионов.

Вместе с тем он указал, что со своей стороны НЭК "Укрэнерго" не ограничивает импорт э/э из Беларуси в часы профицита, а дефицит спроса покрывается за счет ТЭЦ на газе по цене 6,5 грн/кВт-ч в то время как price caps в ОЭС Украины установлен на уровне 4 грн/кВт-ч.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Появился шанс на работу ТЭС зимой: "Донбассэнерго" вышло из статуса "дефолтный"

Среди срочных мер, предлагаемых "Донбассэнерго": повышение максимального ценового ограничения на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 6,5 грн/кВт-ч, что соответствует себестоимости производства э/э ТЭЦ на газе, установление минимальных цен продажи э/э на внутрисуточном рынке не ниже 105% цены РСВ, а также установление цены покупки небаланса на уровне ценовых ограничений на РСВ+.

Помимо этого, компания предлагает ограничить продажи на РСВ для электропоставщиков и трейдеров в объемах не более 10% объема покупки ресурса у производителей.

"Донбассэнерго" также настаивает на необходимости внедрения рынка мощности не позже апреля 2022 года.

Ларионов уточнил, что убыток компании за 2021 год составил 450,5 млн грн.