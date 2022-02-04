"Донбассэнерго" предупредило об угрозе остановки и банкротства из-за аномального обвала цен
Компания "Донбассэнерго" предупредила правительство об угрозе остановки и банкротства в марте-апреле из-за резкого обвала цен на электроэнергию ниже себестоимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы требуем предпринять долгосрочные меры с целью стабилизации ситуации на рынке электроэнергии. В противном случае уже в марте-апреле "Донбассэнерго" не сможет генерировать э/э и будет вынуждено объявить о банкротстве", - отметил коммерческий директор компании Олег Ларионов.
Вместе с тем он указал, что со своей стороны НЭК "Укрэнерго" не ограничивает импорт э/э из Беларуси в часы профицита, а дефицит спроса покрывается за счет ТЭЦ на газе по цене 6,5 грн/кВт-ч в то время как price caps в ОЭС Украины установлен на уровне 4 грн/кВт-ч.
Среди срочных мер, предлагаемых "Донбассэнерго": повышение максимального ценового ограничения на рынке "на сутки вперед" (РСВ) до 6,5 грн/кВт-ч, что соответствует себестоимости производства э/э ТЭЦ на газе, установление минимальных цен продажи э/э на внутрисуточном рынке не ниже 105% цены РСВ, а также установление цены покупки небаланса на уровне ценовых ограничений на РСВ+.
Помимо этого, компания предлагает ограничить продажи на РСВ для электропоставщиков и трейдеров в объемах не более 10% объема покупки ресурса у производителей.
"Донбассэнерго" также настаивает на необходимости внедрения рынка мощности не позже апреля 2022 года.
Ларионов уточнил, что убыток компании за 2021 год составил 450,5 млн грн.
Компания также отмечает, что в структуре потребления электроэнергии за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло значительное уменьшение доли населения (с 30,9% до 30,5%) и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей (с 6,1 % до 6,7%).
Зачем тогда покупать у бульбашей если свою некуда девать?
А то , що час ТЕЦ закінчується - правда !
І чим там не пали - чи газом , чи вугіллям , чи дровами. І це навіть без штрафів за забруднення навколішного середовища
ГЕС - давно працюють (хоч і затоплена частина плодорідних земель).
АЕС - не так давно , але продуктивно (Чорнобиль - просто ставить вищі правила безпеки!)
Новітні сонячні та вітрові електостанції - майбутнє і екологічно чисте !
Десь так .
сейчас впервые одновременно работают все 15 атомных державных блока..
-кто кого убивает=или может быть возрождает?
А для тех, кто реально с Луны сообщу, что если бы изначально в стоимость электроэнергии была заложена нормальная рыночная цена ископаемого топлива, то не возникло бы проблем с его закупкой летом и не пришлось бы АЭС работать в аварийном режиме. Видите, как все просто у нас, у землян? Но для дебилов, которых вы выбрали, это почему-то кажется сложным.
до вас не дойдет - не напрягайтесь.
а то відразу на когось надіються....вони давно уже спг збудували і он недавно навіть на нього танкер для України з газом закупили -в цьому місяці будуть прокачувати ...
-і ще багацько чого дивного натворили поляки поки у нас безграмотний базарнік гросман субсидії власникам маєтків та лєксусів роздавав...
Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
Україна після добудови дністровського каскаду зможе повністю прикрити теплові елекростанції але-до вас не дойдет - не напрягайтесь.
від 11.08.2021, в якій встановлені фіксовані ціни на
електричну енергію для побутових споживачів з
01.10.2021 року по 30.04.2022 (з ПДВ за 1 кВт•год):
- місячний обсяг споживання до 250 кВт•год
(включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 грн
- місячний обсяг споживання понад 250 кВт•год
(за весь обсяг споживання) - 1,68 грн
є ще трьохзоний ...вночі ще дешевший...
ПАО "Донбассэнерго" владеет Максим Ефимов. Бывший регионал и депутат от БПП.