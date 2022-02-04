УКР
"Донбасенерго" попередило про загрозу зупинки та банкрутство через аномальний обвал цін

Компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми вимагаємо вжити довгострокових заходів з метою стабілізації ситуації на ринку електроенергії. В іншому випадку вже в березні-квітні "Донбасенерго" не зможе генерувати е/е і буде змушене оголосити про банкрутство", - зазначив комерційний директор компанії Олег Ларіонов.

Водночас він зазначив, що зі свого боку НЕК "Укренерго" не обмежує імпорт е/е з Білорусі в години профіциту, а дефіцит попиту покривається за рахунок ТЕЦ на газі за ціною 6,5 грн/кВт-год. в той час як price caps в ОЕС України встановлено на рівні 4 грн/кВт-год.

Серед термінових заходів, що пропонуються "Донбасенерго": підвищення максимального цінового обмеження на ринку "на добу вперед" (НДВ) до 6,5 грн/кВт-год, що відповідає собівартості виробництва е/е ТЕЦ на газі, встановлення мінімальних цін продажу е/е на внутрішньодобовому ринку не нижче 105% ціни НДВ, а також встановлення ціни купівлі небалансу на рівні цінових обмежень на НДВ+.

Крім цього, компанія пропонує обмежити продажі на НДВ для електропостачальників та трейдерів в обсягах не більше ніж 10% обсягу купівлі ресурсу у виробників.

"Донбасенерго" також наполягає на необхідності впровадження ринку потужності не пізніше квітня 2022 року.

Ларіонов уточнив, що збитки компанії за 2021 рік склали 450,5 млн грн.

+17
Пока я в платежке за электричество этот "обвал" не увижу, ни за что не поверю.
04.02.2022 19:10 Відповісти
+14
При цьому "банкрутстві", статки ахмєтова - подвоїлирся
04.02.2022 19:25 Відповісти
+7
Докерувались зеленые в энергетике до полного треша.
04.02.2022 19:15 Відповісти
Вы занимаете 0,000001% рынка. Плюс-минус. Речь о коммерческих потребителях.
04.02.2022 19:21 Відповісти
Какие 0,00001%? Что ты несешь? Минимум 1/3 это физлица среди потребителей
04.02.2022 19:36 Відповісти
Потребление электроэнергии в Украине (нетто, без учета потерь в сетях) за январь-сентябрь 2021 года составило 92,2 млрд кВт∙ч - это на 6,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года (86,2 млрд кВт∙ч).
Компания также отмечает, что в структуре потребления электроэнергии за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло значительное уменьшение доли населения (с 30,9% до 30,5%) и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей (с 6,1 % до 6,7%).
04.02.2022 20:35 Відповісти
показати весь коментар
опять дааанбассс вссссех кормит!!!
04.02.2022 19:46 Відповісти
Це Зеля готував країну до капітуляції, але Захід зіпсував все, не пішов на поступки Путлеру. А капітуляцію за таких умов важко проводити. Даремно лише енергетичну кризу влаштовал.
04.02.2022 21:07 Відповісти
таки зел чи сліпий траст?

Янукович продав "Донбасенерго" нардепу від БПП

12 лип. 2018 р. - Наразі цей пакет оформлений на ПрАТ "Енергоінвест холдинг".
04.02.2022 21:41 Відповісти
А разве Ахметка имеет отношение к Донбассэнерго? Ахметка из газа электричество добывать не собирается, а вот кому-то это приходится делать.
04.02.2022 20:44 Відповісти
ПрАТ "Енергоінвест холдинг"...яке має пряме відношення до бпп.."купили" у 2018 році у януковича-принца..-і там ще якась доля державного є щоб доїти і далі..
04.02.2022 21:49 Відповісти
И? А каким образом при нынешних закупочных ценах на газ может остаться неизменной цена за электроэнергию, которую эти ТЭС вырабатывают, сжигая тот же газ? Вы из тех овец, которые недоуменно хлопают газами, когда заходят в магазин. А я вам сообщу, что деньги, которые вы "сэкономили" при оплате за коммуналку за вас оплачивают предприятия, которые производят продукцию. А потом вы эту продукцию покупаете. Но расходы ваши при покупке этих товаров окажутся в несколько раз выше, чем деньги сэкономленные на дешевых тарифах. Всегда и за все платит только конечный потребитель! Можете считать это одним из экономических законов... Хотя до вас не дойдет - не напрягайтесь.
05.02.2022 01:12 Відповісти
Ахметов не имеет никакого отношения к Донбасэнерго
05.02.2022 03:09 Відповісти
Це планова диверсія проти енергонезалежності держави.
04.02.2022 19:31 Відповісти
і вдруг усі державні атомні блоки працюють....а дааанбас всеееех кормит...
04.02.2022 19:48 Відповісти
Не, ну тут все понятно, нужно поддержать отечественного производителя и поднять тариф для населения хотя бы до 6,50 грн.😁
04.02.2022 19:33 Відповісти
СОБІ вартість у нього меж не має. Але ж рудий стопроц. не олігарх, і бабуся з бородою теж святість....
04.02.2022 19:50 Відповісти
да, да. совсем обеднели бедняги. потому, наверное, рыжий гудок, хозяин всей этой богодельни, утроил свое состояние.
04.02.2022 19:52 Відповісти
там шиколядний гудок...
04.02.2022 21:55 Відповісти
КВт э/э вырабатываемый атомными блоками раз 5 меньше кВт генерируемого тепловыми станциями и ничего, государственная компания НАЭК Энергоатом работает, а то караул, тонем.
04.02.2022 19:56 Відповісти
Десь в 2008 році очільник енергоатому говорив, що їм вигідно продавати ел. енергію по 5 копійок за квт! А тепер?
04.02.2022 20:00 Відповісти
мав на увазі 5 американських копійок...
04.02.2022 21:54 Відповісти
так тоді ж ТВЕЛи шли з Росії, туди ж і відходи шли.....а нині ми повністю самостійні з Порошенком, потрібно на свої сила надіятись....
05.02.2022 00:09 Відповісти
і шо?...в чому ти з порошенком самостійне?твели виробляєш чи через кіпрський офшор купуєш?
05.02.2022 00:58 Відповісти
о, вельми з Порошенком самостійні, він самостійно на Мальдіви літаком пузо почесати на пісочку, і я самостійно з ним - по телевізору Мальдіви дивлюсь.... головне - це єднання, як заповідає наш невгамовний гетьман сивочолий
05.02.2022 01:08 Відповісти
05.02.2022 01:22 Відповісти
Рыжий ублюдок продолжает шантажировать, тварь
04.02.2022 20:04 Відповісти
А где вы в статье про рыжего нашли? Его ТЭС работают - там уголь есть.
04.02.2022 20:48 Відповісти
погугліть структуру власності...там був..янукович власник і якась частина державного...а потім власником став у 2018 році один з бпп...
04.02.2022 21:59 Відповісти
Блин, точно! Ну, тогда тем более все ясно, почему такой визг
05.02.2022 07:12 Відповісти
Нужно было уголь летом покупать, а не в сезон в 10 раз дороже.
04.02.2022 20:05 Відповісти
Да. Но как его можно было закупить, если в себестоимость электроэнергии заложили стоимость угля на бирже без учета его транспортировки? Где, кроме паРаши, его можно купить по такой цене? Здесь обосрался Кабмин.
04.02.2022 20:57 Відповісти
летом державные атомные блоки готовили к нынешней зимней синхронной работе...-шо не так?или вам копанки уже прибыль не приносят..данбас-паражняк..
04.02.2022 22:03 Відповісти
Данилов уже готовит контр меры угрозам.Вероятно обвалит и зеленую генерацию.
04.02.2022 20:17 Відповісти
Шо, Ахметову снова шота не нравится? Пора возвращать державе облэнерго
04.02.2022 20:20 Відповісти
А Рыжий здесь каким боком?
04.02.2022 20:49 Відповісти
Эта тварь если не виновата, то все равно виновата.
04.02.2022 23:40 Відповісти
Ничего необычного.73% прастова мудрава нариду посадили безграмотных пэтэушников-лисапедистов за руль КАМАЗА.В результате все идет как и должно быть до первой стенки,а потом этот же нарид будет, матерясь и потирая синяки и ушибы,ковылять от места аварии старательно не глядя друг другу в глаза.
04.02.2022 20:28 Відповісти
73% "мудрава народу" появилось внаслідок могутніх реформ порохів....а порох він такий, з хати потрібно вимітати....
05.02.2022 00:11 Відповісти
раз цена упала - значит электричества навалом, его переизбыток и оно никому не нужно.
Зачем тогда покупать у бульбашей если свою некуда девать?
04.02.2022 20:32 Відповісти
Електрики , напевно , ніколи не буде забагато !!!
А то , що час ТЕЦ закінчується - правда !
І чим там не пали - чи газом , чи вугіллям , чи дровами. І це навіть без штрафів за забруднення навколішного середовища
ГЕС - давно працюють (хоч і затоплена частина плодорідних земель).
АЕС - не так давно , але продуктивно (Чорнобиль - просто ставить вищі правила безпеки!)
Новітні сонячні та вітрові електостанції - майбутнє і екологічно чисте !
Десь так .
04.02.2022 20:51 Відповісти
При отсутвии ветра и солнца будущее с СЭС и ВЭС будет темным..
04.02.2022 21:09 Відповісти
не то слово темним.....
05.02.2022 00:12 Відповісти
Просто у бульбашей уголь из параши и газ, а значит и электроэнергия, дешевле. Цену, уплаченную за это, думаю, все уже знают. Но если мерить деньгами, то дешевле. А наши пытаются убить своего производителя, закупая у "братьев". Если продолжать ту же политику, то закончится все той же Бедарусью, точнее БССР.
04.02.2022 20:53 Відповісти
вы с луны или желчью давитесь?

сейчас впервые одновременно работают все 15 атомных державных блока..

-кто кого убивает=или может быть возрождает?
04.02.2022 22:08 Відповісти
Поклонница бабы Юли, а 15 реакторов в работе - это хорошо или плохо? Если что, то это можно назвать аварийным режимом - у вас в резерве нет ни одного энергоблока! Вы выдаете это за достижение? Если не доходит, то сообщу, что должен быть график ремонта энергоблоков, кроме того должны быть энергоблоки в резерве. И нарушать это правило в атомной энергетике не стоит.
А для тех, кто реально с Луны сообщу, что если бы изначально в стоимость электроэнергии была заложена нормальная рыночная цена ископаемого топлива, то не возникло бы проблем с его закупкой летом и не пришлось бы АЭС работать в аварийном режиме. Видите, как все просто у нас, у землян? Но для дебилов, которых вы выбрали, это почему-то кажется сложным.
05.02.2022 00:47 Відповісти
походу тук-тук?полгода лушие украинские специалисты готовили блоки внедряли ноу-хау ,лучшие айтишники разработали уникальную програму...и всё вышло и работают все 15 и не на максимуме которого и не нужно...но вот туповатые боты никак нехотят что бы украинское было лучшим чем мокшанское...

до вас не дойдет - не напрягайтесь.
05.02.2022 01:04 Відповісти
Вам бы школьную программу физики повторить, а вы в IT пытаетесь лезть...
05.02.2022 01:15 Відповісти
а шо то таке -"дія"?..чи ви не в курсі що найкращі вітчизняні айтішніки взяли владу в країні і таки для вас зосталось тільки-школьную программу физики повторить
05.02.2022 01:27 Відповісти
"Найкращі вітчизняні айтішніки" взяли владу в країні?(с) Это анекдот? Или вы реально настолько тупы? Лучшие отечественные айтишники в данный момент у нас работают на американские компании и зарабатывают от 5 тыс. не гривен. А вот отбросы за 1000 у.е. у нас разрабатывали "ДИЮ" и они же организовали слив баз данных.
05.02.2022 01:37 Відповісти
у кого пропонуєте купляти дешевий газ? На Росію надіятись мало, може США нам буде по 300 долларів продавати за 1 тис. кубів, чи з кимось іншим домовитись пропонуєте?
05.02.2022 00:15 Відповісти
А я где-то предлагал покупать дешевый газ? Дешевый газ в нашем случае - это как бесплатный сыр. Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
05.02.2022 00:35 Відповісти
дешевий сир, боюсь, закінчився не тільки для нас, але і для Європи, а з 2025 року - і прокачка через нашу трубу мабуть також....от і потрібно думати де той дешевий сир брати, бо вилетимо в трубу самі.....думав може ви знаєте
05.02.2022 00:41 Відповісти
Конечно знаю! Украина в состоянии полностью сама обеспечить себя энергоресурсами - нужно только от дебилов, ждущих халявы избавится!
05.02.2022 00:49 Відповісти
у поляків мабудь свій газ та нафта що так жируют?
05.02.2022 01:07 Відповісти
на Норвегію надіються щодо газу та дешеву робочу силу з України...а взагалі то там нині вже не так жирують...як і скрізь по Європі.
05.02.2022 01:11 Відповісти
про бальцеровича ви хоть чули?

а то відразу на когось надіються....вони давно уже спг збудували і он недавно навіть на нього танкер для України з газом закупили -в цьому місяці будуть прокачувати ...

-і ще багацько чого дивного натворили поляки поки у нас безграмотний базарнік гросман субсидії власникам маєтків та лєксусів роздавав...
05.02.2022 01:34 Відповісти
Не вам про Бальцеровича вспоминать: Йуля - это 100% антиБальцерович!
05.02.2022 01:40 Відповісти
цена квт для населения в раше дороже чем у нас..в беларусии на 40 коп дешевлее(пока)...

Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
05.02.2022 00:49 Відповісти
А как вас касается цена для населения в отдельных странах? Не пытайтесь строить хорошую мину при плохой игре!
05.02.2022 00:52 Відповісти
может так так дойдет?
В Туркмении с 1 января отменяются бесплатные электричество, газ, вода и соль
05.02.2022 01:18 Відповісти
А каким боком это касается нас? Вы кому пишите? Я считаю, что у нас для населения установлены несправедливо низкие тарифы! Так доходит? Я согласен платить больше, но чтобы меня при этом никто не шантажировал. Так доходит? И не должна цена энергоресурсов для населения отличаться от цены энергоресурсов для промышленности.
05.02.2022 01:22 Відповісти
Нужно не платить меньше, а зарабатывать больше. Иначе будет как в Туркменистане или Беларуси. Доходит?
05.02.2022 01:25 Відповісти
хочеш плотити більше постав правильний лічильник))

Україна після добудови дністровського каскаду зможе повністю прикрити теплові елекростанції але-до вас не дойдет - не напрягайтесь.
05.02.2022 01:38 Відповісти
Ну я с энергетикой был связан гораздо сильнее, чем уборщица в туалетах, вроде вас. Так что про счетчики и каскады можете рассказать. Особенно если учитывать то, что доля тепловой генерации у нас около 40%, а доля всех ГРЭС, ГЭС, ГАЭС и т.п. всего 10%. Расскажите - мне будет очень интересно.
05.02.2022 01:46 Відповісти
Да я не сомневаюсь, что у тебя с книгами не сложилось. - оно ж из первых постов видно. Вопрос только в том, какого ты лезешь в энергетику, если сложнее швабры ничего осилить не можешь?
05.02.2022 02:07 Відповісти
і що, мені від цього покращало?
05.02.2022 01:15 Відповісти
Ох *енеть можно, такие платежи приносят за свет и им мало? Причем с двухфазного счетчика показания не берут, но что-то там насчитывают с потолка, а нам попробуй хоть один раз вовремя не заплати, сразу отключать летят
04.02.2022 21:10 Відповісти
у вас в расеи с этим строго,а у нас дешевлее чем у вас, у нас 1-44 копейки киловат причем ночью в два раза дешевлее...
04.02.2022 22:11 Відповісти
вдень1,44 грн, а вніч вдвічі дешевше за кіловат -це де таке привалило людям?
05.02.2022 00:17 Відповісти
З 01.10.2021 набрала чинності постанова КМУ №859
від 11.08.2021, в якій встановлені фіксовані ціни на
електричну енергію для побутових споживачів з
01.10.2021 року по 30.04.2022 (з ПДВ за 1 кВт•год):
- місячний обсяг споживання до 250 кВт•год
(включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 грн
- місячний обсяг споживання понад 250 кВт•год
(за весь обсяг споживання) - 1,68 грн
05.02.2022 00:34 Відповісти
ну а вніч по 72 копійки в якому регіоні України практикукється?
05.02.2022 00:37 Відповісти
двухзоний личильник рахує з 23.00.

є ще трьохзоний ...вночі ще дешевший...
05.02.2022 00:51 Відповісти
а двохфазний вдень по чому мотає?
05.02.2022 01:02 Відповісти
лічильник електроенергії побутовий однофазний двозонний))))
05.02.2022 01:13 Відповісти
і до чого це? я питав при двохзонному лічильнику скільки в день за кіловат платите?
05.02.2022 01:23 Відповісти
Национализировать. Владельца под суд.

ПАО "Донбассэнерго" владеет Максим Ефимов. Бывший регионал и депутат от БПП.
04.02.2022 22:45 Відповісти
ой...низзя про петрухиных....админ на месяц забанит))
05.02.2022 00:36 Відповісти
Лучше отобрать у олигархов и отдать настоящим англичанам
05.02.2022 01:37 Відповісти
 
 