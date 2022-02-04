"Донбасенерго" попередило про загрозу зупинки та банкрутство через аномальний обвал цін
Компанія "Донбасенерго" попередила уряд про загрозу зупинки та банкрутства в березні-квітні через різкий обвал цін на електроенергію нижче за собівартість.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ми вимагаємо вжити довгострокових заходів з метою стабілізації ситуації на ринку електроенергії. В іншому випадку вже в березні-квітні "Донбасенерго" не зможе генерувати е/е і буде змушене оголосити про банкрутство", - зазначив комерційний директор компанії Олег Ларіонов.
Водночас він зазначив, що зі свого боку НЕК "Укренерго" не обмежує імпорт е/е з Білорусі в години профіциту, а дефіцит попиту покривається за рахунок ТЕЦ на газі за ціною 6,5 грн/кВт-год. в той час як price caps в ОЕС України встановлено на рівні 4 грн/кВт-год.
Серед термінових заходів, що пропонуються "Донбасенерго": підвищення максимального цінового обмеження на ринку "на добу вперед" (НДВ) до 6,5 грн/кВт-год, що відповідає собівартості виробництва е/е ТЕЦ на газі, встановлення мінімальних цін продажу е/е на внутрішньодобовому ринку не нижче 105% ціни НДВ, а також встановлення ціни купівлі небалансу на рівні цінових обмежень на НДВ+.
Крім цього, компанія пропонує обмежити продажі на НДВ для електропостачальників та трейдерів в обсягах не більше ніж 10% обсягу купівлі ресурсу у виробників.
"Донбасенерго" також наполягає на необхідності впровадження ринку потужності не пізніше квітня 2022 року.
Ларіонов уточнив, що збитки компанії за 2021 рік склали 450,5 млн грн.
Компания также отмечает, что в структуре потребления электроэнергии за январь-сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года произошло значительное уменьшение доли населения (с 30,9% до 30,5%) и одновременное увеличение группы непромышленных потребителей (с 6,1 % до 6,7%).
Зачем тогда покупать у бульбашей если свою некуда девать?
А то , що час ТЕЦ закінчується - правда !
І чим там не пали - чи газом , чи вугіллям , чи дровами. І це навіть без штрафів за забруднення навколішного середовища
ГЕС - давно працюють (хоч і затоплена частина плодорідних земель).
АЕС - не так давно , але продуктивно (Чорнобиль - просто ставить вищі правила безпеки!)
Новітні сонячні та вітрові електостанції - майбутнє і екологічно чисте !
Десь так .
сейчас впервые одновременно работают все 15 атомных державных блока..
-кто кого убивает=или может быть возрождает?
А для тех, кто реально с Луны сообщу, что если бы изначально в стоимость электроэнергии была заложена нормальная рыночная цена ископаемого топлива, то не возникло бы проблем с его закупкой летом и не пришлось бы АЭС работать в аварийном режиме. Видите, как все просто у нас, у землян? Но для дебилов, которых вы выбрали, это почему-то кажется сложным.
до вас не дойдет - не напрягайтесь.
а то відразу на когось надіються....вони давно уже спг збудували і он недавно навіть на нього танкер для України з газом закупили -в цьому місяці будуть прокачувати ...
-і ще багацько чого дивного натворили поляки поки у нас безграмотний базарнік гросман субсидії власникам маєтків та лєксусів роздавав...
Но до вас не дойдет - не напрягайтесь.
В Туркмении с 1 января отменяются бесплатные электричество, газ, вода и соль
Україна після добудови дністровського каскаду зможе повністю прикрити теплові елекростанції але-до вас не дойдет - не напрягайтесь.
від 11.08.2021, в якій встановлені фіксовані ціни на
електричну енергію для побутових споживачів з
01.10.2021 року по 30.04.2022 (з ПДВ за 1 кВт•год):
- місячний обсяг споживання до 250 кВт•год
(включно, за весь обсяг споживання) - 1,44 грн
- місячний обсяг споживання понад 250 кВт•год
(за весь обсяг споживання) - 1,68 грн
є ще трьохзоний ...вночі ще дешевший...
ПАО "Донбассэнерго" владеет Максим Ефимов. Бывший регионал и депутат от БПП.