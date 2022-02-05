Россия не должна указывать, кому вступать в НАТО, - Квин

Все страны-члены НАТО имеют консенсус, что Россия не должна указывать, кому вступать в Альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявила временный поверенный США в Украине Кристина Квин.

Она отметила, что стать членом НАТО для Украины - реальная перспектива.

"Когда Альянс собирался об этом поговорить, мы рассматривали предложения России. И все 30 членов НАТО сказали, что исключают предложение России, что она должна решать за Украину, какой путь ей выбирать, и согласились, что политику открытых дверей нужно сохранить. И сейчас Украина делает твердые шаги, чтобы стать членом НАТО. Они уже сделаны? Нет. Но они предполагают, что Украина сделает необходимое, чтобы стать членом НАТО. Украине нужно набраться немного терпения, чтобы использовать уже имеющиеся инструменты", - сказала Квин.

Она подчеркнула, что все зависит от членов Альянса.

"Не им указывать, кому присоединяться к НАТО. Это не выбор Путина или другого президента (России. – Ред.), вступать ли Украине или другой стране в НАТО", - добавила Квин.