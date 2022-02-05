УКР
Росія не має вказувати, кому вступати до НАТО, - Квін

Усі країни-члени НАТО мають консенсус, що Росія не має вказувати, кому вступати до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін.

Вона зазначила, що стати членом НАТО для України є реальною перспективою.

"Коли альянс збирався про це поговорити, ми розглядали пропозиції Росії. І усі 30 членів НАТО сказали, що відкидають пропозицію Росії, що вона повинна вирішувати за Україну, який шлях їй вибирати, і погодилися, що політику відкритих дверей треба зберегти. І зараз Україна робить тверді кроки, щоб стати членом НАТО. Чи вони вже зроблені? Ні. Але вони передбачають, що Україна зробить необхідне, щоб стати членом НАТО. Україні треба набратися трохи терпіння, щоб використовувати інструменти, які вже є", - сказала Квін.

Вона наголосила, що все залежить від членів Альянсу.

"Не їм вказувати, кому приєднуватися до НАТО. Це не вибір Путіна чи іншого президента (Росії - УНІАН) вступати Україні чи іншій країні до НАТО", - додала Квін.

НАТО (6797) шоу Шустера (309) Квін Крістіна (110)
+10
Чисто технически - такого государства как "Россия", никогда не было...
При Иване грозном это называлось "Московия", после присоединения суздальских и новгородских земель - "Царствие московское". Пётр-1 переименовал это в "Российская империя". В 1917 году это превратилось в "РСФСР". При сталине - "СССР". А потом, когда вся эта гнилая куча говна рухнула, оно переименовалось в "российская федерация"...
Поэтому, когда я слышу, что "россия" что-то там кому-то "запрещает", или "разрешает", это воспринимается как "Нарния против", или "Готэм одобряет"...
Как-то так...
05.02.2022 08:22 Відповісти
+8
Вторая экономика мира НЕ МОЖЕТ "подпевать" одиннадцатой!
Китай преследует исключительно собственные цели.
05.02.2022 01:25 Відповісти
+7
"Базар фильтруй"?
Лови из "отфильтрованного"...
Если твоего скудоумия, одноциферного IQ и убогого подобия "мышления" хватило только на обидеться на "гнилую кучу говна" и "Базар фильтруй", то у меня для тебя плохие новости - ты овощ...
p.s. Желание покинуть ту гнилую куча говна и стать "зефиркой в шоколаде" - это первое прямое проявление социального интеллекта Украины как государства!
А то, что некоторые покинувшие выгребную яму, под названием ссср, до сих пор выглядят и попахивают как "великое социалистическое" прошлое - "заслуга" вот таких как ты, не умеющих думать, понимать и чувствовать себя человеком, гражданином и ЛИЧНОСТЬЮ...
05.02.2022 10:40 Відповісти
а китаёза-мать ?эти тоже уже ***** подпевают
05.02.2022 01:16 Відповісти
Решение о вступлении в НАТо принимается двумя сторонами - тем государством, которое хочет вступить в НАТО и государствами-членами НАТО.

Так что китаеза может решать что-то исключительно по вопросу о вступлении в НАТО только самого Китая и больше - никого.
05.02.2022 01:22 Відповісти
05.02.2022 01:25 Відповісти
Мордор взагалі лишня країна
05.02.2022 06:11 Відповісти
Роісся може вказувати тільки роісянам, ну тепер і Лукерам продажнім.
05.02.2022 08:14 Відповісти
А чому ж тоді всі з нею носяться як із писаною торбою?! Бо бояться! Інакше все давно вирішили би без зайвих слів... Отака х**ня малята
06.02.2022 13:22 Відповісти
Рашка может только пойти строевым шагом на х... й!!!!
05.02.2022 08:22 Відповісти
При сталине - "СССР". А потом, когда вся эта гнилая куча говна рухнула ...

Оооо, да ты поэт просто! Да?
Ты конечно молодец, красиво излагаешь. Вот только прежде чем сыпать такими звучными эпитетами, башку включай, если конечно у тебя есть для этого включатель .

Или ты считаешь, что если от большой гнилой кучи говна отделить 14 кучек поменьше, то они тут же становятся зефиром в шоколаде?

П.С. Это не о том, что РФ якобы имеет право, это о том, что - базар фильтруй
05.02.2022 10:18 Відповісти
05.02.2022 10:40 Відповісти
Такое бы "единодушие" и приему новых стран. А то внутри самого НАТО полно московских консерв - Венгрия, Германия, Франция...
05.02.2022 09:22 Відповісти
Коллективный запад должен и поставит расею в один угол с Ираном...
05.02.2022 09:32 Відповісти
Пора Россию называть всем Миром Московией, потому что колонии Московии тоже хотят быть государствами как Украина.
05.02.2022 09:50 Відповісти
От я думаю, на якого персонажа схожа країна- роіська....
Та ж на путінську бабку - нафталінову склеротичку із загостреним почуттям образи на молодих та красивих..
05.02.2022 16:24 Відповісти
"Пусть смеётся лишь тот
Уходящему вслед -
Кто прожить собирается
Тысячу лет"

Омар Хаям ...

Вам перекласти на українську ?!

Призирливо ставлюсь до ейджизмів різних .

Да коли в Італії й у Франції були вже універи (11 століття) на Московії жаби квакали .
Навпаки -- ********** як й Раша Імпаєр більш була схожа на молодого й тупого бугая, який вважає , що через физичну силу й межгалахтичне нахабство (фірмене - "кацабське", як настрати під двірьма з народної мудрощі) можно прошибти ітеллект й знання накопиченні століттями наукової діяльності й промислового генія ініціативності й креативу .
Навіть у т.з. Новому світі універи й властна наукова школа виникла на років 50 ранійше за Московію . Коли в середині 19-го століття на Московії з"явились перші не німці лікарі й інженери , в той же час в США не місцеві дипломи мали одиниці й вони не були найкращими - а не німці , а ні французи .
Ось й зараз в IT галузі "амєріканци тупийє" , тобто володарі саме американських дипломів десь так на 60-70% стали кріейторами різних мов програмування . 80% піонерських проривних технологій . Майже усієї т.з. "елементної бази" . Усі відомі операційні системи вигадали саме випускники американських універів , або без усякого універу (Біл Гейтс) просто американці в 5 поколіннях . Навіть норвежець Бьорн Страуструпп (С++) усе життя прожив у США . Усі його друзі звіти - тобто наукове середовище .
06.02.2022 12:08 Відповісти
Можете ставитись як завгодно.
Показати вам хутінську бабку ? Ще не бачили цей полк безсмертних склеротичок ?
06.02.2022 12:11 Відповісти
Коментувати забаганки росії все одно що в Bloomberg постити статтю про те чого хочуть психи в якійсь районній психушці
06.02.2022 12:09 Відповісти
Да. Действительно. Когда видишь какие в России созревают нацистские идеи "идея воссоединения наций" то с ужасом хватаешься за голову. Надо спасаться! Ведь в России захваченной фюрером Путиным и его патриотической группой постоянно муссируется идея "все русские объединяйтесь в одну господствующую арию под управлением Путина... Но если б только русским? Но очень опасная для украинцев идея русских нацистов выдвинутая в виде вопля "русские, украинцы и белорусы - это одна нация". И мы видим как белорусы попадают под жернова русского нацизма, и мы видим как Лукашенко (никто не сомневается в его, именно, русском национализме) уничтожает все белорусское в Беларуси. Просто уничтожают белорусов, за их белорусскость. Это трагедия.
Поэтому. Украинцы видя как над народом нависает громадная угроза русского нацизма должны спасаться! Противостоять обозленной милитаризованной деспотичной России не может никто, даже доморощенные либералы раздавлены, опозорены преследуемые нацистскими отрядами. Сказать в таких условиях в России "я за свободу вероисповедания, я за свободу совести, я за свободу выбора, я за равенство перед законом" значит обречь себя на муки так же как и Навальный. И многие другие.... Что бы не повторилась трагедия белорусского народа украинцам надо просить (просто умолять) о союзе с другими странами. Думаю, что самый лучший союзник наш станет Польша, но если нам готовы помочь англичане - это большое везение, большое счастье.
Поэтому. Для Украины вступление в НАТО или союз с Польшей и Англией жизненно необходим!
Иначе погибнем, как гибнет свободная Россия и гибнет Беларусь.
Украинцы спасайтесь!
06.02.2022 12:59 Відповісти
К рашке у мира всего одна просьба : не срать по чужим подъездам...
06.02.2022 13:19 Відповісти
 
 