Росія не має вказувати, кому вступати до НАТО, - Квін

Усі країни-члени НАТО мають консенсус, що Росія не має вказувати, кому вступати до Альянсу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила тимчасовий повірений США в Україні Крістіна Квін.

Вона зазначила, що стати членом НАТО для України є реальною перспективою.

"Коли альянс збирався про це поговорити, ми розглядали пропозиції Росії. І усі 30 членів НАТО сказали, що відкидають пропозицію Росії, що вона повинна вирішувати за Україну, який шлях їй вибирати, і погодилися, що політику відкритих дверей треба зберегти. І зараз Україна робить тверді кроки, щоб стати членом НАТО. Чи вони вже зроблені? Ні. Але вони передбачають, що Україна зробить необхідне, щоб стати членом НАТО. Україні треба набратися трохи терпіння, щоб використовувати інструменти, які вже є", - сказала Квін.

Вона наголосила, що все залежить від членів Альянсу.

"Не їм вказувати, кому приєднуватися до НАТО. Це не вибір Путіна чи іншого президента (Росії - УНІАН) вступати Україні чи іншій країні до НАТО", - додала Квін.