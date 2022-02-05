РУС
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы "Метинвест". Документы

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы налоговых нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, оказавшихся в распоряжении УНИАН.

Как сообщало издание, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Как отмечал в комментарии политолог Николай Давыдюк, подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.

Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 01
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 02
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 03
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 04
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 05
Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы Метинвест. Документы 06

+7
1 лютого - історичний день для Польщі, оскільки у країні набуло чинності рішення щодо найбільшого в історії зменшення податків.

Уряд вирішив боротись з інфляцією шляхом зниження ПДВ на основні товари. Зокрема зменшив ПДВ на:

- Паливо з 23% до 8%;
- Газ з 23% до 0%;
- Продукти харчування з 5% до 0%;
- Електрику з 23% до 5%;
- Добрива з 8% до 0%.

Саме ця реформа польського уряду простимулює розвиток бізнесу та створить для його роботи сприятливі умови. В той час коли наш західний партнер веде політику, що спрямована на регулювання рівня інфляції, наш уряд запроваджує державне регулювання цін на гречку, борошно, цукор, молоко та інші харчові продукти.
‼️зниження ПДВ - один з найкращих способів підвищити купівельну спроможність людей.

05.02.2022 10:59 Ответить
+4
Надо искать тупую крысу на "Метінвест" , которая невпопад, но наруку настучала зебуинам. Которые пополняют бюджет не производя, а за счет стяжательства. Это мыслимо , "Метінвест" уплатил налогов больше , чем за предыдущие годы, а зебилам этого - мало. А кто заплатит за моральный ущерб и блокирование нормальной работы "Метінвест"?
05.02.2022 10:42 Ответить
+4
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты. -Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка. Мировой еврейский капитал своего смотрящего не сдаст.
05.02.2022 11:27 Ответить
Це зі слайдів яки презентував Монастирський у Трускавці

05.02.2022 10:34 Ответить
Україні добряче повезло, що бодай падатковая в в нас не продажня та некорумпована. Кришталево чесні працівники Податкової -запорука розвитку країни!!!!
05.02.2022 10:53 Ответить
налоговая проверила, и подтвердила, что монополист может покупать за 1 и продавать за 10

а пьяный трухин увез очередной чемодан с печеньками
05.02.2022 10:34 Ответить
Та, дрібниці, тепер ДБР, СБУ та БЕБ у повній бойовій амуніції з обшуками прийдуть до Податковоі, голови Податкової та їхніх родичів
05.02.2022 10:38 Ответить
Так сомнения біли только у Коломойского.
05.02.2022 10:41 Ответить
Надо искать тупую крысу на "Метінвест" , которая невпопад, но наруку настучала зебуинам. Которые пополняют бюджет не производя, а за счет стяжательства. Это мыслимо , "Метінвест" уплатил налогов больше , чем за предыдущие годы, а зебилам этого - мало. А кто заплатит за моральный ущерб и блокирование нормальной работы "Метінвест"?
05.02.2022 10:42 Ответить
Ну, якщо Ахметов впреться, то, звісно, то виграє суди, і розплачуватися буде держава з держбюджету з наших кишень
05.02.2022 10:48 Ответить
Дык, об чем речь... недолугi зебилы правят бал, хотят еще и заработаь не напрягаясь, но в итоге , еще и заплатят из бюджета.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:31 Ответить
05.02.2022 10:45 Ответить
НУ, Зе власть , ЧЕГО МОЛЧИМ ? Где уменьшение налогов по примеру Греции и Польши?
05.02.2022 10:46 Ответить
В Польщі навпаки різко в минулому році підняли податки на великий бізнес. А розмір сплати податків на девіденти не так як у нас 5%, а ціле жахіття для великого бізнесу -24%.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:56 Ответить
Ой, вы только забыли указать что это временная мера ) по сути она несёт тот же смысл что и госрегулирование !
Проблема что у Польши что и у нас - антимонопольный комитет не работает от слова совсем !
А вот ситуация с метинвестом как раз обратна. Видать тут комментаторы уж очень по детски идеализируют все или не знают саму суть работы правоохранительных органов.
Что показывают данные письма с налоговой ? Да ровным счётом ничего ) на данный момент налоговая задолженность может и не светиться в системе так как идёт расследование ! При чем тут органы налоговые ? Если была попытка уклонение от налогообложения незаконным путем - ее и не будет отображать в системе )
Карочь, ахметыч, иди в суд и доказывал а не цацки-пецки тут публикуете )
05.02.2022 11:15 Ответить
Тому що в Україні бюджети на податки пишуть таки євреї, як Гетьманцев та Трухін, а підписують Шмигаль та Зеленський.

Це гірька, але правда, бо вони не наши і їм інтереси України та української нації по цімбалах.
05.02.2022 14:27 Ответить
До чого тут євреї? Ізраїль - суто єврейська держава. а їхній прем'єр перед Нетанйаху був змушений полишити цю найвищу посаду за корупцію та відсидів у в'язниці - реальний, не умовний строк. З попереднім ПМ Нетанйаху, через його корупційний скандал, жодна партія не захотіла йти до коаліції, і він позбувся посади. Ви з вашим печерним антисемітизмом ладні мати у владі найгірших або найнепридатніших, тільки б з красивою анкетою. До Зеленського, всі Президенти і прем'єри були українцями. І що, це призвело до розквіту? До речі, ви молитесь на Польщу. А прем'єр, який підняв польську економіку - єврей, Тадеуш Мазовецький. Тупість та жадібність не мають національності. Час би це й зрозуміти.
05.02.2022 17:13 Ответить
До Зеленського був єврей Порошенко та його найближче оточення - Грановський, Коваленко, Свінарчук, Пашинський, Яценюк, Гройсман...

А що, Зеленський, Єрмак, Шмигаль, Гетьманцев, Трухін, Третьякова, Кіріл Тимошенко, Шурма, Вітренко... не євреї?
05.02.2022 17:18 Ответить
Ви перелічили цілу низку прізвищ. Ви можете підтвердити, що всі згадані Вами люди є реально євреями? Виглядає, Ви називаєте євреями всіх, хто Вам не подобається. До Вашого відома: національність визначається залежно від національності батьків та має підтверджуватися документально. Любов чи нелюбов населення до цього стосунку не має.
05.02.2022 17:39 Ответить
Це я тільки декілька призвіщ назвав. А їх у нашої владі набагато більше. Відсоток серед населення дуже маленький, на фронті майже немає, зате владу в Україні просто окупували, куди не підешь - керівник єврей.

І чім більше їх у українській владі, тім все гірше та гірше наше життя, тім все більше та більше корупція, тім все більш нахабно євреї поводжують себе у нашої країні, а потім нахапавши, нанесши велику шкоду, збігають у Ізраіль, як наприклад Табачник та Ставіцький. І зуперечень цім фактам у вас немає та бути не може.
05.02.2022 20:24 Ответить
І при чому тут антисемітізм? Я добре відношусь до таких семітських народів, як палестинці, мальтійци, ліванці, сірійці. По євреїв я так сказати не можу, тому може я юдофоб та русофоб, тому що я також не люблю кацапів та їх євреїв-керівників Путіна, Медведева, Лаврова, Сечіна, Патрушева, Бортнікова, Суркова, Козака, Ротенберга, Деріпаску, Жиріновського...
05.02.2022 17:22 Ответить
Ви перелічили цілу низку прізвищ. Ви можете підтвердити, що всі згадані Вами люди є реально євреями? Виглядає, Ви називаєте євреями всіх, хто Вам не подобається. До Вашого відома: національність особи визначається залежно від національності батьків та має підтверджуватися документально. Любов чи нелюбов населення до цього стосунку не має.
P.S. В українській мові нема конструкції "Я відношусь...", але є "Я ставлюся..." Віднести можна хіба що на цвинтар.
05.02.2022 17:44 Ответить
Коли збігають у Ізраіль, то все стає зрозумілим, коли у сінагогу їдуть, то все зрозуміло, коли біля Стіни кипу на голову надягають, то все зрозуміло.
05.02.2022 20:26 Ответить
Шановний.Перед цими 5 відсотками у нас сплачують податок на прибуток 18 %, ПДВ,.а лише після цього 5%, та ще й військовий збір
05.02.2022 11:27 Ответить
Україна це особливий "кейс", ну не можна все брати з Європи 1 в 1, ми повинні йти своїм шляхом (Зебіли)
05.02.2022 11:12 Ответить
Чекають , шо их вынесут со всеми их манатками .
05.02.2022 11:26 Ответить
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты.
05.02.2022 11:11 Ответить
Охрана хозяина-главная задача Баканова. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие ("Метинвест"), с которым конкурирует Коломойский.
05.02.2022 11:09 Ответить
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты.
05.02.2022 11:12 Ответить
Ахметов украл у украинцев 18 млрд грн ренты. -Минюст США обвинил Коломойского в краже миллиардов долларов из ПриватБанка /США рассчитывают, что Зеленский отдаст под суд олигарха Коломойского/ Владелец диплома университета Соломона : Украина не выдаст Коломойского, - Рябошапка. Мировой еврейский капитал своего смотрящего не сдаст.
05.02.2022 11:27 Ответить
Да какой конкурент то ? Куда Коломойскому до СКМ ?)) Но и создавать и идеализировать и тем более называть "иностранным" метинвест точно низя ))
То ещё дерьмо
05.02.2022 11:18 Ответить
СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский 21.07.2019, 15:00
05.02.2022 11:31 Ответить
не бреши-это Ахметова заводик.
05.02.2022 11:34 Ответить
См.выше, мигрант.
05.02.2022 11:38 Ответить
Основными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80 акционерами Группы Метинвест являются Группа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC_%D0%9A%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB_%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 СКМ (71,24 %), принадлежащая украинскому бизнесмену https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2 Ринату Ахметову , и Группа «Смарт-холдинг», (23,76 %), основатель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Вадим Новинский , которые принимают участие в управлении Метинвестом на партнерских началах.
05.02.2022 11:42 Ответить
Ахметов верни Украине 18 млрд грн ренты.
05.02.2022 11:24 Ответить
а чЬО тока ахметка. А карабас-барабас шо привилегированный, вместе с зебилом. клован сам же выхвалявся шо ухилявся от налогов, бо так все делали.
05.02.2022 11:29 Ответить
Не пытайся перевести стрелки.Здесь статья про вора Ахметова.
05.02.2022 11:32 Ответить
А я и не перевожу. Просто, в унисон теме статьи, говорю, шо нужен комплексный подход, а не выборочный, как хочется зебилам.
05.02.2022 11:52 Ответить
мародерские кума путина усиляли и ты не жалуешься.
05.02.2022 11:54 Ответить
А шо , кума недоустранили?
05.02.2022 12:20 Ответить
Зеленые его на ноль помножили
05.02.2022 12:21 Ответить
Тогда и его туда же(комплекснео).
05.02.2022 12:21 Ответить
А Ахметов, для тутошних ,писак уже хороший???
05.02.2022 12:22 Ответить
Да, "спортивная рыбалка" как всегда, Пришли,показали корочки,остановили процесс,"забрали налог на ЖИЗНЬ, для себя,чиновника. А государство? Кому оно надо,оно нужно для того что бы обеспечить" крышу" для беспредела. Бандиты В ЗАКОНЕ! Там КЛЕЙМА негде ставить,оптимизируют все( как иначе,сравнить платежи Арселор Митер и этих. Смешно. Но на нет и СУДА нет.
05.02.2022 13:22 Ответить
 
 