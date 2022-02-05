Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы "Метинвест". Документы
Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы налоговых нарушений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, оказавшихся в распоряжении УНИАН.
Как сообщало издание, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.
Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.
В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.
Как отмечал в комментарии политолог Николай Давыдюк, подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.
а пьяный трухин увез очередной чемодан с печеньками
Проблема что у Польши что и у нас - антимонопольный комитет не работает от слова совсем !
А вот ситуация с метинвестом как раз обратна. Видать тут комментаторы уж очень по детски идеализируют все или не знают саму суть работы правоохранительных органов.
Что показывают данные письма с налоговой ? Да ровным счётом ничего ) на данный момент налоговая задолженность может и не светиться в системе так как идёт расследование ! При чем тут органы налоговые ? Если была попытка уклонение от налогообложения незаконным путем - ее и не будет отображать в системе )
Карочь, ахметыч, иди в суд и доказывал а не цацки-пецки тут публикуете )
