Налоговые органы подтвердили отсутствие налоговой задолженности на предприятиях группы "Метинвест". Документы

Налоговые органы подтвердили отсутствие задолженности на Северном, Ингулецком и Центральном горно-обогатительных комбинатах группы компаний "Метинвест", на которых правоохранительные органы проводили обыски 1 февраля из-за якобы налоговых нарушений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в письмах Восточного межрегионального управления, Главного управления Днепропетровской и Главного управления Кировоградской областей Государственной налоговой службы Украины, оказавшихся в распоряжении УНИАН.

Как сообщало издание, группа компаний "Метинвест" с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий в 2021 году перечислила в бюджеты всех уровней в Украине 52,7 млрд грн налогов и сборов, что в 2,4 раза больше, чем в 2020 году.

Прошлый год стал рекордным по сумме выплаченных налогов за всю историю существования "Метинвеста". Этому поспособствовали благоприятная рыночная ситуация и повышение операционной эффективности компании.

В то же время, 1 февраля, правоохранители начали проводить обыски на горно-обогатительных предприятиях группы из-за якобы имеющих место налоговых нарушений.

Как отмечал в комментарии политолог Николай Давыдюк, подобные действия приводят к давлению на украинский бизнес и создают негативный инвестиционный климат в стране.











