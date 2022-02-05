Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против "Северного потока-2"

В интервью американской телекомпании CNBC Петр Порошенко призвал союзников к санкциям против "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Для того чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства, и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам", – подчеркнул Порошенко.

"Вторая позиция – сделать Украину сильнее. Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к совершенно безумных решений для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру", – считает пятый президент.

"И третье - повысить устойчивость Украины. Мы должны увеличивать внутреннее единство, внутренние реформы. Реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для Запада. В том числе вести мощную борьбу с коррупцией", – констатирует Петр Порошенко.

"Как пример, Украина больше года не может назначить главу антикоррупционной службы. Это же было одно из обещаний Зеленского всем, начиная от президента Байдена и заканчивая президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии. Это совершенно неприемлемо", – резюмирует лидер партии.