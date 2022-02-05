Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против "Северного потока-2"
В интервью американской телекомпании CNBC Петр Порошенко призвал союзников к санкциям против "Северного потока-2".
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "ЕС".
"Для того чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства, и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам", – подчеркнул Порошенко.
"Вторая позиция – сделать Украину сильнее. Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к совершенно безумных решений для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру", – считает пятый президент.
"И третье - повысить устойчивость Украины. Мы должны увеличивать внутреннее единство, внутренние реформы. Реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для Запада. В том числе вести мощную борьбу с коррупцией", – констатирует Петр Порошенко.
"Как пример, Украина больше года не может назначить главу антикоррупционной службы. Это же было одно из обещаний Зеленского всем, начиная от президента Байдена и заканчивая президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии. Это совершенно неприемлемо", – резюмирует лидер партии.
radiosvoboda 16 грудня 2015р
Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.
«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
Як там у найвеличнішого, - ви нам роялті від сватів а ми "не бачимо" СП 2.
-------------------------
"...Раз один - то, значит, тут же и другой! Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!"
Україна вже не повернеться до кацапів,втямте собі це, ніколи! і навіть не Порох заважає, скільки горя та біди принесла кацапія Україні,президентом України повинен бути патрілот, кацапіі ніколи не було вигідно ,щоб Україна жила краще за них,бо тоді вони втратять над Україною контроль.
І газ ти будешь отримувати,коли будеш думати головою на виборах,тоді і газ в тебе буде- український,а не той що ти вилизав би в кацапів.
Він увійшов в історію, як рятівник від війни, реформатор й європейський сильний лідер, з яким Україна стала не об'єктом, а суб'єктом на світовій арені. При ньому поповнювався госбюджет та росла єкономіка, росло ВВП, були відвайовані більшість терріторій Донбасу,при ньому будувалися лікарні та школи,не зважаючи , що йшла війна. При Пороху була соціальна поміч населеню, були обороні закази, країна рухалася до цівілізаціі.
Так чого ж тобі ще було треба,охальнику?
Встати на коліна перед вбивцею путлером? Про це навіть забудь.
Я кажу це, так як треба бути реалістом
Коротше , кацап, дякую тобі що написав бандерівською мовою,все інше- маєчня .
Я бачу,що Підлоляку вже скоротили бюджет на поЗЕтивів і йому доводиться вже наймати на роботу зовсім тупих..
КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.
Таке бидло.
60 тис. доларів на місяць авантюристу з Литви.
100 тис доларів на місяць авантюристу з Нафтогазу.
Це без його дегенеративних премій.
2.5 млн грн на рік дурням з Наглядової ради Нафтогазу.
40 тисяч доларів на місяць головному «листоноші» з Брукліна.
Величезна зарплата бородатого корумпованого здивування з Укрзалізниці.
250 тис грн на місяць смішним клоунам з наглядової ради Укренерго та інших держкомпаній.
Малолітні розфарбовані дівчата в «офісах реформ» при міністерствах, які отримують по 100 тис. грн.
1 млн грн на рік керівника управління бездарної НКРЕКП.
Яка економіка та який платник податків це витримає?!
Хочу знати прізвища мразей, що втягли нас із вами в цей театр абсурду!
Хочу зрозуміти - чому нова влада не припинила це на корені!
Так. Він вкрав у вас особисто. І у мене намагався, вле я відбився.
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
А щодо Кучеренка - знаю точно. Маю судове рішення.
Ну, так давай порохобот поділись,відкрий очі на злочини О.Кучеренко.Тільки авторитетним посиланням вірю, а не вашим ручним політологам які на зарплаті в ФСБ.
За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm