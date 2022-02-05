РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7306 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Санкции против России Война
2 534 64

Порошенко в интервью CNBC призвал к санкциям против "Северного потока-2"

В интервью американской телекомпании CNBC Петр Порошенко призвал союзников к санкциям против "Северного потока-2".

Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщает пресс-служба "ЕС".

"Для того чтобы Россия и дальше ослабевала, нужны новые санкции для "Северного потока-2". Поскольку "Северный поток-2" не является ни экономическим, ни энергетическим, это путинский проект, направленный на подрыв западного единства, и нанесет большой вред Украине, Польше, многим другим государствам", – подчеркнул Порошенко.

"Вторая позиция – сделать Украину сильнее. Поставлять оружие, мотивировать рост экономики, увеличить цену, которую Россия заплатит, если Путин и дальше будет прибегать к совершенно безумных решений для продолжения полномасштабных действий против Украины. Более сильная Украина точно повысит цену. И это кратчайший путь к миру", – считает пятый президент.

"И третье - повысить устойчивость Украины. Мы должны увеличивать внутреннее единство, внутренние реформы. Реформы, которые начаты еще нашей командой. Речь идет о реформах сектора безопасности и обороны, экономических реформах, судебной реформе, чтобы сделать Украину более понятной и предсказуемой для Запада. В том числе вести мощную борьбу с коррупцией", – констатирует Петр Порошенко.

"Как пример, Украина больше года не может назначить главу антикоррупционной службы. Это же было одно из обещаний Зеленского всем, начиная от президента Байдена и заканчивая президентами Европейского Совета и Европейской Комиссии. Это совершенно неприемлемо", – резюмирует лидер партии.

Автор: 

Порошенко Петр (19656) Северный поток (1463)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Гетьман молодець,все по ділу
показать весь комментарий
05.02.2022 10:49 Ответить
+19
пан не здатний в гугол, чи ти такий телепень шо вважаєш всих подібних до себе?

radiosvoboda 16 грудня 2015р

Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.

«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:58 Ответить
+18
Та пиши вже шо Петро сам СП 2 побудував. подоляк дасть канфетку)
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто знает,что там с САП?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
05.02.2022 10:49 Ответить
Те що й з "кінцем епохи бідності", для наріду.
показать весь комментарий
05.02.2022 11:21 Ответить
Гетьман молодець,все по ділу
показать весь комментарий
05.02.2022 10:49 Ответить
А чому Порошенко навіть не дзявкнув проти Південного Потоку,який Росія розпочала і завершила при ньому і який теж "збагачує Росію і забирає у нас транзит"?Навіть не писнув,бо тоді Турція обіцяла томос цьому лицеміру,який ще донедавна ходив у зеленій рясі дяка російської православної церкви...
показать весь комментарий
05.02.2022 10:53 Ответить
пан не здатний в гугол, чи ти такий телепень шо вважаєш всих подібних до себе?

radiosvoboda 16 грудня 2015р

Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.

«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:58 Ответить
Та пиши вже шо Петро сам СП 2 побудував. подоляк дасть канфетку)
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:59 Ответить
На міні-саміті «Україна-ЄС» говоритимемо про загрозу, яку становить "Південний потік-2" для безпеки в Європі. 6:22 PM · Dec 16, 2015
показать весь комментарий
05.02.2022 11:01 Ответить
як бачимо говорили про всі потоки
показать весь комментарий
05.02.2022 11:04 Ответить
а в нього память коротка
показать весь комментарий
05.02.2022 11:50 Ответить
яка там пам'ять. гівно зелене у голові, мізків нема.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:00 Ответить
а ну ббобіки швидко розкажіть шо Петро неправий і СП-2 це харашо.
Як там у найвеличнішого, - ви нам роялті від сватів а ми "не бачимо" СП 2.
показать весь комментарий
05.02.2022 10:55 Ответить
Ползай задом наперед - делай все наоборот )) Шоб нихто и не подумал. Щоб нихто и не поверил )) А медведпут подосрал,партнера...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:49 Ответить
А медведпут подосрал,партнера...
-------------------------

"...Раз один - то, значит, тут же и другой! Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!"
показать весь комментарий
05.02.2022 13:13 Ответить
та Росія взагалі може припинити подавати газ - який буде вихід в цьому випадку, скраплений газ по чому буде особисто для нас українців, хто знає?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:49 Ответить
По чому? Это по каковски?
показать весь комментарий
05.02.2022 11:51 Ответить
по таковськи....задрали кривлянням,можете по людськи відповісти, якщо відповідь знаєте, якщо ні - мовчали би краще...
показать весь комментарий
05.02.2022 11:55 Ответить
А жити на що буде "расія!? Що вона ще імпортує?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:03 Ответить
найменше мене хвилює на що Росія буде жити в такому разі, більше - як житиме особисто моя сім'я
показать весь комментарий
05.02.2022 12:05 Ответить
І даремно.Тоді би ви не писали несенітниці -" та Росія взагалі може припинити подавати газ"
показать весь комментарий
05.02.2022 12:11 Ответить
нині хто має енергоносії, той і на коні.....бо енергоносії - це мускули для економіки і сировина для хімвиробництва. Енергоносії - сильніше зброї, бо їх відсутність валить економуку, без якої країни розвалюються без всякої війни. От через те потрібно думати про гірший варіант, бо Росія має запаси, щоб встояти, а що робитемемо ми?
показать весь комментарий
05.02.2022 12:16 Ответить
Надіятися на безмізкового кловуна котрого обрали ,якщо при Пороху було"так погано".
показать весь комментарий
05.02.2022 12:19 Ответить
о, Порох дав жару з покращання, довго гикатись людям буде....
показать весь комментарий
05.02.2022 12:32 Ответить
Чим тебе Порох зобидив? Тебе особисто? Тобі не подобався хліб по 8 грн,то купуй тепер по 20,теж саме про тарифи, це покарщання які ви ,мабудь дуже хотіли.Ви не хотіли щоб Порох боронив Україну від путлера, мали надію що Зе стане на коліна перед кацапами , але хто ж йому дасть?
Україна вже не повернеться до кацапів,втямте собі це, ніколи! і навіть не Порох заважає, скільки горя та біди принесла кацапія Україні,президентом України повинен бути патрілот, кацапіі ніколи не було вигідно ,щоб Україна жила краще за них,бо тоді вони втратять над Україною контроль.
І газ ти будешь отримувати,коли будеш думати головою на виборах,тоді і газ в тебе буде- український,а не той що ти вилизав би в кацапів.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:56 Ответить
У ***** 5 років було. І шо воно виконало з обіцяного? Повчальник найшовся!
показать весь комментарий
05.02.2022 14:21 Ответить
а що він тобі обіцяв? Чи ти знов собі придумав, як ото придумав передвиборчі обіцянки Зе?
показать весь комментарий
05.02.2022 14:38 Ответить
Він не повчальник, а допомає чим може отому недорозумєнію ,що ти обрав, бо Зе повний нуль і як оборонець України ,і як дипломат, і як єкономіст. Але навіть за Томос, мову українську державну, за відновлену армію, Порох увійде в історію України як самий продуктивний з президентів України.
Він увійшов в історію, як рятівник від війни, реформатор й європейський сильний лідер, з яким Україна стала не об'єктом, а суб'єктом на світовій арені. При ньому поповнювався госбюджет та росла єкономіка, росло ВВП, були відвайовані більшість терріторій Донбасу,при ньому будувалися лікарні та школи,не зважаючи , що йшла війна. При Пороху була соціальна поміч населеню, були обороні закази, країна рухалася до цівілізаціі.
Так чого ж тобі ще було треба,охальнику?
Встати на коліна перед вбивцею путлером? Про це навіть забудь.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:09 Ответить
Не может. Чисто технологически. Или качать или сжигать.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:10 Ответить
Напевно здивую, але вуглеводні це менше 40% імпорту Раші. Чим ще торгують? Зброя (другі після США), цветмет (по багатьох позиціях перші в світі), зерно (більше ніж Україна), ну і так, дрібниці, типу огірки і сало в Україну!!! Щоб коротше, то скажу, що ЗВР Раші майже 640 млрд $ (еквівалент), і за минулий тиждень виросли на 8 млрд$, а якщо скласти ЗВР, фонд нац. стану + фонд Президента, то буде майже трильйон доларів, тобто більше ЄС, разом узятих. Через СП-2, враховуючи обмеження ЄС, качати збираються 25 млрд кубів, що для Раші - мізер. Сам СП2 вже себе окупив, на злетілих цінах, в. т. ч. і за затримки його пуску.
Я кажу це, так як треба бути реалістом
показать весь комментарий
05.02.2022 21:24 Ответить
Ой... ці мені диферамби від кацапа під проксі .До чого тут взагалі фонд Президента до єкспорту.Ти мене кацап насмішив, навіть якщо б кацапія так купалася у грошах, тоді і населення жило би як в Єміратах.Тоді кацапи не боялися "таких злиденних ЕС і НАТО ",тоді кацапам не була би потрібна Україна.
Коротше , кацап, дякую тобі що написав бандерівською мовою,все інше- маєчня .
показать весь комментарий
06.02.2022 17:11 Ответить
Лілія, мені декілька пофіг хто хохол, хто кацап, головне, що написано. Я не зовсім кацап, тому що етнічно я кримський... грек. Писав (намагався) я не бандерівською, а українською мовою. Бандера народився в Австрії, бедокурив у Польщі, сів у в'язницю в Німеччині, звідки вийшов, був убитий і похований під прізвищем Попель. Я не впевнений, що Степан Андрійович знав українську мову, в Україні він ніколи не бував.
показать весь комментарий
06.02.2022 21:48 Ответить
Відколи це Прикарпаття не Україна ? Ти ,говори та не заговорювайся. Це ти не маєш ані національності,ні роду ,ні племені,ні Батьківщини. А мені не все одно, що ти тут намолов, і оця твоя агітація,чергова маєчня. Тільки ось я у роздумах,чи зараз показати твою діяльність на ЦН адміну, чи ти сам щезнеш,добровільно.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:14 Ответить
Доречі ,кацап,ти хоч слідкуй під якими ніками спілкуєшься ,бо геть спалив свою контору.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:18 Ответить
Лілія, я народився, виріс, в армію пішов-прийшов в Україні, працював на заводі. До 7 класу навчався в україномовній школі, велика рідкість для УРСР, 2 з 30 шкіл у місті. У 1971 році, мене відправили до Криму, а я Російською не говорив. Мене дуже погано розуміли.
показать весь комментарий
06.02.2022 22:20 Ответить
хто в Україні президент. я бачу Порошенко П.О., а де, цей, як його. отож -нема.
показать весь комментарий
05.02.2022 12:04 Ответить
показать весь комментарий
05.02.2022 14:23 Ответить
Єдиний, хто бореться за Україну
показать весь комментарий
05.02.2022 13:15 Ответить
Ха-ха. Воно за себе бореться, і колотить всю країну.
показать весь комментарий
05.02.2022 14:22 Ответить
А не ***** твоё колотит?
показать весь комментарий
05.02.2022 14:51 Ответить
Краще б воно мовчки сділо і шось думало. Пора до кума на пасіку!
показать весь комментарий
05.02.2022 14:25 Ответить
Тобі краще сидіти і не *******..радник хєров. А Петро і без таких як ти "соплєжуєв", вирішить, що йому робити. А качає країну якраз Крихітка Цахес ЗЕлена та його служки та посіпаки.
Я бачу,що Підлоляку вже скоротили бюджет на поЗЕтивів і йому доводиться вже наймати на роботу зовсім тупих..
показать весь комментарий
05.02.2022 14:51 Ответить

КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.

Таке бидло.
показать весь комментарий
05.02.2022 15:53 Ответить
Олексій Кучеренко
60 тис. доларів на місяць авантюристу з Литви.
100 тис доларів на місяць авантюристу з Нафтогазу.
Це без його дегенеративних премій.
2.5 млн грн на рік дурням з Наглядової ради Нафтогазу.
40 тисяч доларів на місяць головному «листоноші» з Брукліна.
Величезна зарплата бородатого корумпованого здивування з Укрзалізниці.
250 тис грн на місяць смішним клоунам з наглядової ради Укренерго та інших держкомпаній.
Малолітні розфарбовані дівчата в «офісах реформ» при міністерствах, які отримують по 100 тис. грн.
1 млн грн на рік керівника управління бездарної НКРЕКП.
Яка економіка та який платник податків це витримає?!
Хочу знати прізвища мразей, що втягли нас із вами в цей театр абсурду!
Хочу зрозуміти - чому нова влада не припинила це на корені!
показать весь комментарий
05.02.2022 17:51 Ответить
Люди роблять помилки. Особливо, коли мають доручати якусь частину завдання іншим. Не помиляються лише такі як Кучеренко - бо нічого не роблять.
показать весь комментарий
06.02.2022 00:13 Ответить
помилки?Не перекручий рига.Це відверте пограбування України і її народу.
показать весь комментарий
06.02.2022 12:10 Ответить
Ви Кучеренка маєте на увазі?
Так. Він вкрав у вас особисто. І у мене намагався, вле я відбився.
показать весь комментарий
06.02.2022 17:23 Ответить
Непересмикуй рига,ти ж чудово знаєш,що всьо "вкрала" Тимошенко,коли Порошенко хвалив харківські угоди.

Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:

в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
показать весь комментарий
11.02.2022 10:37 Ответить
Що там вкрала Тимошенко, і скільки насрав вам у штани Порошенко, я не знаю.
А щодо Кучеренка - знаю точно. Маю судове рішення.
показать весь комментарий
11.02.2022 20:47 Ответить


Ну, так давай порохобот поділись,відкрий очі на злочини О.Кучеренко.Тільки авторитетним посиланням вірю, а не вашим ручним політологам які на зарплаті в ФСБ.

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52

за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1

за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
показать весь комментарий
12.02.2022 14:02 Ответить
Невігласи дорогу нах ер не знають. Але йдуть туди щоразу.
показать весь комментарий
12.02.2022 20:02 Ответить
"Санкции к еще не запущенному потоку хороши..но пока это разговор не о чем. Нужно вводить санкции против Северного потока 1. ( тот что уже в работе)..
показать весь комментарий
05.02.2022 19:48 Ответить
Не проголосуєш, бо ти не громадянин України
показать весь комментарий
06.02.2022 17:37 Ответить
І жодного підкреслюю,жодного слова про зашкалюючі тарифи для населення від"лідера опозиціі" П.Порошенко.
показать весь комментарий
12.02.2022 14:06 Ответить
 
 