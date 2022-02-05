УКР
2 534 64

Порошенко в інтерв'ю CNBC закликав до санкцій проти Північного потоку-2

В інтерв´ю американській телекомпанії CNBC Петро Порошенко закликав союзників до санкцій проти Північного потоку 2.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "ЄС"

"Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для Північного потоку 2. Оскільки Північний потік 2 не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам", – наголосив Порошенко.

"Друга позиція – зробити Україну сильнішою. Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру", – вважає п’ятий Президент.

"І третє – підвищити стійкість України. Ми повинні збільшувати внутрішню єдність, внутрішні реформи. Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки і оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією", – констатує Петро Порошенко.

"Як приклад, Україна більше року не може призначити голову антикорупційної служби. Це ж була одна з обіцянок Зеленського всім, починаючи від президента Байдена і завершуючи президентами Європейської Ради та Європейської Комісії. Це абсолютно неприйнятно", – резюмує лідер партії.

Топ коментарі
+23
Гетьман молодець,все по ділу
05.02.2022 10:49 Відповісти
+19
пан не здатний в гугол, чи ти такий телепень шо вважаєш всих подібних до себе?

radiosvoboda 16 грудня 2015р

Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.

«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
05.02.2022 10:58 Відповісти
+18
Та пиши вже шо Петро сам СП 2 побудував. подоляк дасть канфетку)
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
05.02.2022 10:59 Відповісти
Кто знает,что там с САП?🤣🤣🤣
05.02.2022 10:49 Відповісти
Те що й з "кінцем епохи бідності", для наріду.
05.02.2022 11:21 Відповісти
Гетьман молодець,все по ділу
05.02.2022 10:49 Відповісти
А чому Порошенко навіть не дзявкнув проти Південного Потоку,який Росія розпочала і завершила при ньому і який теж "збагачує Росію і забирає у нас транзит"?Навіть не писнув,бо тоді Турція обіцяла томос цьому лицеміру,який ще донедавна ходив у зеленій рясі дяка російської православної церкви...
05.02.2022 10:53 Відповісти
пан не здатний в гугол, чи ти такий телепень шо вважаєш всих подібних до себе?

radiosvoboda 16 грудня 2015р

Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.

«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
05.02.2022 10:58 Відповісти
Та пиши вже шо Петро сам СП 2 побудував. подоляк дасть канфетку)
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
05.02.2022 10:59 Відповісти
На міні-саміті «Україна-ЄС» говоритимемо про загрозу, яку становить "Південний потік-2" для безпеки в Європі. 6:22 PM · Dec 16, 2015
05.02.2022 11:01 Відповісти
як бачимо говорили про всі потоки
05.02.2022 11:04 Відповісти
а в нього память коротка
05.02.2022 11:50 Відповісти
яка там пам'ять. гівно зелене у голові, мізків нема.
05.02.2022 12:00 Відповісти
а ну ббобіки швидко розкажіть шо Петро неправий і СП-2 це харашо.
Як там у найвеличнішого, - ви нам роялті від сватів а ми "не бачимо" СП 2.
05.02.2022 10:55 Відповісти
Ползай задом наперед - делай все наоборот )) Шоб нихто и не подумал. Щоб нихто и не поверил )) А медведпут подосрал,партнера...
05.02.2022 11:49 Відповісти
А медведпут подосрал,партнера...
-------------------------

"...Раз один - то, значит, тут же и другой! Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!"
05.02.2022 13:13 Відповісти
та Росія взагалі може припинити подавати газ - який буде вихід в цьому випадку, скраплений газ по чому буде особисто для нас українців, хто знає?
05.02.2022 11:49 Відповісти
По чому? Это по каковски?
05.02.2022 11:51 Відповісти
по таковськи....задрали кривлянням,можете по людськи відповісти, якщо відповідь знаєте, якщо ні - мовчали би краще...
05.02.2022 11:55 Відповісти
А жити на що буде "расія!? Що вона ще імпортує?
05.02.2022 12:03 Відповісти
найменше мене хвилює на що Росія буде жити в такому разі, більше - як житиме особисто моя сім'я
05.02.2022 12:05 Відповісти
І даремно.Тоді би ви не писали несенітниці -" та Росія взагалі може припинити подавати газ"
05.02.2022 12:11 Відповісти
нині хто має енергоносії, той і на коні.....бо енергоносії - це мускули для економіки і сировина для хімвиробництва. Енергоносії - сильніше зброї, бо їх відсутність валить економуку, без якої країни розвалюються без всякої війни. От через те потрібно думати про гірший варіант, бо Росія має запаси, щоб встояти, а що робитемемо ми?
05.02.2022 12:16 Відповісти
Надіятися на безмізкового кловуна котрого обрали ,якщо при Пороху було"так погано".
05.02.2022 12:19 Відповісти
о, Порох дав жару з покращання, довго гикатись людям буде....
05.02.2022 12:32 Відповісти
Чим тебе Порох зобидив? Тебе особисто? Тобі не подобався хліб по 8 грн,то купуй тепер по 20,теж саме про тарифи, це покарщання які ви ,мабудь дуже хотіли.Ви не хотіли щоб Порох боронив Україну від путлера, мали надію що Зе стане на коліна перед кацапами , але хто ж йому дасть?
Україна вже не повернеться до кацапів,втямте собі це, ніколи! і навіть не Порох заважає, скільки горя та біди принесла кацапія Україні,президентом України повинен бути патрілот, кацапіі ніколи не було вигідно ,щоб Україна жила краще за них,бо тоді вони втратять над Україною контроль.
І газ ти будешь отримувати,коли будеш думати головою на виборах,тоді і газ в тебе буде- український,а не той що ти вилизав би в кацапів.
05.02.2022 12:56 Відповісти
У ***** 5 років було. І шо воно виконало з обіцяного? Повчальник найшовся!
05.02.2022 14:21 Відповісти
а що він тобі обіцяв? Чи ти знов собі придумав, як ото придумав передвиборчі обіцянки Зе?
05.02.2022 14:38 Відповісти
Він не повчальник, а допомає чим може отому недорозумєнію ,що ти обрав, бо Зе повний нуль і як оборонець України ,і як дипломат, і як єкономіст. Але навіть за Томос, мову українську державну, за відновлену армію, Порох увійде в історію України як самий продуктивний з президентів України.
Він увійшов в історію, як рятівник від війни, реформатор й європейський сильний лідер, з яким Україна стала не об'єктом, а суб'єктом на світовій арені. При ньому поповнювався госбюджет та росла єкономіка, росло ВВП, були відвайовані більшість терріторій Донбасу,при ньому будувалися лікарні та школи,не зважаючи , що йшла війна. При Пороху була соціальна поміч населеню, були обороні закази, країна рухалася до цівілізаціі.
Так чого ж тобі ще було треба,охальнику?
Встати на коліна перед вбивцею путлером? Про це навіть забудь.
05.02.2022 15:09 Відповісти
Не может. Чисто технологически. Или качать или сжигать.
05.02.2022 15:10 Відповісти
Напевно здивую, але вуглеводні це менше 40% імпорту Раші. Чим ще торгують? Зброя (другі після США), цветмет (по багатьох позиціях перші в світі), зерно (більше ніж Україна), ну і так, дрібниці, типу огірки і сало в Україну!!! Щоб коротше, то скажу, що ЗВР Раші майже 640 млрд $ (еквівалент), і за минулий тиждень виросли на 8 млрд$, а якщо скласти ЗВР, фонд нац. стану + фонд Президента, то буде майже трильйон доларів, тобто більше ЄС, разом узятих. Через СП-2, враховуючи обмеження ЄС, качати збираються 25 млрд кубів, що для Раші - мізер. Сам СП2 вже себе окупив, на злетілих цінах, в. т. ч. і за затримки його пуску.
Я кажу це, так як треба бути реалістом
05.02.2022 21:24 Відповісти
Ой... ці мені диферамби від кацапа під проксі .До чого тут взагалі фонд Президента до єкспорту.Ти мене кацап насмішив, навіть якщо б кацапія так купалася у грошах, тоді і населення жило би як в Єміратах.Тоді кацапи не боялися "таких злиденних ЕС і НАТО ",тоді кацапам не була би потрібна Україна.
Коротше , кацап, дякую тобі що написав бандерівською мовою,все інше- маєчня .
06.02.2022 17:11 Відповісти
Лілія, мені декілька пофіг хто хохол, хто кацап, головне, що написано. Я не зовсім кацап, тому що етнічно я кримський... грек. Писав (намагався) я не бандерівською, а українською мовою. Бандера народився в Австрії, бедокурив у Польщі, сів у в'язницю в Німеччині, звідки вийшов, був убитий і похований під прізвищем Попель. Я не впевнений, що Степан Андрійович знав українську мову, в Україні він ніколи не бував.
06.02.2022 21:48 Відповісти
Відколи це Прикарпаття не Україна ? Ти ,говори та не заговорювайся. Це ти не маєш ані національності,ні роду ,ні племені,ні Батьківщини. А мені не все одно, що ти тут намолов, і оця твоя агітація,чергова маєчня. Тільки ось я у роздумах,чи зараз показати твою діяльність на ЦН адміну, чи ти сам щезнеш,добровільно.
06.02.2022 22:14 Відповісти
Доречі ,кацап,ти хоч слідкуй під якими ніками спілкуєшься ,бо геть спалив свою контору.
06.02.2022 22:18 Відповісти
Лілія, я народився, виріс, в армію пішов-прийшов в Україні, працював на заводі. До 7 класу навчався в україномовній школі, велика рідкість для УРСР, 2 з 30 шкіл у місті. У 1971 році, мене відправили до Криму, а я Російською не говорив. Мене дуже погано розуміли.
06.02.2022 22:20 Відповісти
хто в Україні президент. я бачу Порошенко П.О., а де, цей, як його. отож -нема.
05.02.2022 12:04 Відповісти
05.02.2022 14:23 Відповісти
Єдиний, хто бореться за Україну
05.02.2022 13:15 Відповісти
Ха-ха. Воно за себе бореться, і колотить всю країну.
05.02.2022 14:22 Відповісти
А не ***** твоё колотит?
05.02.2022 14:51 Відповісти
Краще б воно мовчки сділо і шось думало. Пора до кума на пасіку!
05.02.2022 14:25 Відповісти
Тобі краще сидіти і не *******..радник хєров. А Петро і без таких як ти "соплєжуєв", вирішить, що йому робити. А качає країну якраз Крихітка Цахес ЗЕлена та його служки та посіпаки.
Я бачу,що Підлоляку вже скоротили бюджет на поЗЕтивів і йому доводиться вже наймати на роботу зовсім тупих..
05.02.2022 14:51 Відповісти

КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.

Таке бидло.
05.02.2022 15:53 Відповісти
Олексій Кучеренко
60 тис. доларів на місяць авантюристу з Литви.
100 тис доларів на місяць авантюристу з Нафтогазу.
Це без його дегенеративних премій.
2.5 млн грн на рік дурням з Наглядової ради Нафтогазу.
40 тисяч доларів на місяць головному «листоноші» з Брукліна.
Величезна зарплата бородатого корумпованого здивування з Укрзалізниці.
250 тис грн на місяць смішним клоунам з наглядової ради Укренерго та інших держкомпаній.
Малолітні розфарбовані дівчата в «офісах реформ» при міністерствах, які отримують по 100 тис. грн.
1 млн грн на рік керівника управління бездарної НКРЕКП.
Яка економіка та який платник податків це витримає?!
Хочу знати прізвища мразей, що втягли нас із вами в цей театр абсурду!
Хочу зрозуміти - чому нова влада не припинила це на корені!
05.02.2022 17:51 Відповісти
Люди роблять помилки. Особливо, коли мають доручати якусь частину завдання іншим. Не помиляються лише такі як Кучеренко - бо нічого не роблять.
06.02.2022 00:13 Відповісти
помилки?Не перекручий рига.Це відверте пограбування України і її народу.
06.02.2022 12:10 Відповісти
Ви Кучеренка маєте на увазі?
Так. Він вкрав у вас особисто. І у мене намагався, вле я відбився.
06.02.2022 17:23 Відповісти
Непересмикуй рига,ти ж чудово знаєш,що всьо "вкрала" Тимошенко,коли Порошенко хвалив харківські угоди.

Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:

в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
11.02.2022 10:37 Відповісти
Що там вкрала Тимошенко, і скільки насрав вам у штани Порошенко, я не знаю.
А щодо Кучеренка - знаю точно. Маю судове рішення.
11.02.2022 20:47 Відповісти


Ну, так давай порохобот поділись,відкрий очі на злочини О.Кучеренко.Тільки авторитетним посиланням вірю, а не вашим ручним політологам які на зарплаті в ФСБ.

За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52

за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1

за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm
12.02.2022 14:02 Відповісти
Невігласи дорогу нах ер не знають. Але йдуть туди щоразу.
12.02.2022 20:02 Відповісти
"Санкции к еще не запущенному потоку хороши..но пока это разговор не о чем. Нужно вводить санкции против Северного потока 1. ( тот что уже в работе)..
05.02.2022 19:48 Відповісти
Не проголосуєш, бо ти не громадянин України
06.02.2022 17:37 Відповісти
І жодного підкреслюю,жодного слова про зашкалюючі тарифи для населення від"лідера опозиціі" П.Порошенко.
12.02.2022 14:06 Відповісти
 
 