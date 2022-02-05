Порошенко в інтерв'ю CNBC закликав до санкцій проти Північного потоку-2

В інтерв´ю американській телекомпанії CNBC Петро Порошенко закликав союзників до санкцій проти Північного потоку 2.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "ЄС"

"Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для Північного потоку 2. Оскільки Північний потік 2 не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам", – наголосив Порошенко.

"Друга позиція – зробити Україну сильнішою. Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру", – вважає п’ятий Президент.

"І третє – підвищити стійкість України. Ми повинні збільшувати внутрішню єдність, внутрішні реформи. Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки і оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією", – констатує Петро Порошенко.

"Як приклад, Україна більше року не може призначити голову антикорупційної служби. Це ж була одна з обіцянок Зеленського всім, починаючи від президента Байдена і завершуючи президентами Європейської Ради та Європейської Комісії. Це абсолютно неприйнятно", – резюмує лідер партії.