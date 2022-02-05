Порошенко в інтерв'ю CNBC закликав до санкцій проти Північного потоку-2
В інтерв´ю американській телекомпанії CNBC Петро Порошенко закликав союзників до санкцій проти Північного потоку 2.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє пресслужба "ЄС"
"Для того, щоб Росія і далі слабшала, потрібні нові санкції для Північного потоку 2. Оскільки Північний потік 2 не є ані економічним, ані енергетичним, це путінський проект, що спрямований на підрив західної єдності та завдасть великої шкоди Україні, Польщі, багатьом іншим державам", – наголосив Порошенко.
"Друга позиція – зробити Україну сильнішою. Постачати зброю, мотивувати ріст економіки, збільшити ціну, яку Росія заплатить, якщо Путін і далі вдаватиметься до абсолютно божевільних рішень для продовження повномасштабних дій проти України. Більш сильна Україна точно підвищить ціну. І це найкоротший шлях до миру", – вважає п’ятий Президент.
"І третє – підвищити стійкість України. Ми повинні збільшувати внутрішню єдність, внутрішні реформи. Ті реформи, які розпочаті ще нашою командою. Йдеться про реформи сектору безпеки і оборони, економічні реформи, судова реформа, щоб зробити Україну більш зрозумілою та передбачуваною для Західного світу. У тому числі вести потужну боротьбу з корупцією", – констатує Петро Порошенко.
"Як приклад, Україна більше року не може призначити голову антикорупційної служби. Це ж була одна з обіцянок Зеленського всім, починаючи від президента Байдена і завершуючи президентами Європейської Ради та Європейської Комісії. Це абсолютно неприйнятно", – резюмує лідер партії.
radiosvoboda 16 грудня 2015р
Президент України Петро Порошенко заявляє, що проект газопроводу «Північний потік-2» загрожує енергетичній безпеці України та Євросоюзу.
«Щодо проекту «Північний потік-2»,ми чітко заявляємо, що занепокоєні ним», - сказав Порошенко у середу, 16 грудня , на початку міні-саміту Україна-ЄС у Брюсселі.
На 1 квітня 2019 СП 2 був готовий на 32% - будували в нейтральних водах. Всі дозволи і основне будівництво було при зюзі без найменьших заперечень.
Як там у найвеличнішого, - ви нам роялті від сватів а ми "не бачимо" СП 2.
-------------------------
"...Раз один - то, значит, тут же и другой! Помянут меня, - сейчас же помянут и тебя!"
Україна вже не повернеться до кацапів,втямте собі це, ніколи! і навіть не Порох заважає, скільки горя та біди принесла кацапія Україні,президентом України повинен бути патрілот, кацапіі ніколи не було вигідно ,щоб Україна жила краще за них,бо тоді вони втратять над Україною контроль.
І газ ти будешь отримувати,коли будеш думати головою на виборах,тоді і газ в тебе буде- український,а не той що ти вилизав би в кацапів.
Він увійшов в історію, як рятівник від війни, реформатор й європейський сильний лідер, з яким Україна стала не об'єктом, а суб'єктом на світовій арені. При ньому поповнювався госбюджет та росла єкономіка, росло ВВП, були відвайовані більшість терріторій Донбасу,при ньому будувалися лікарні та школи,не зважаючи , що йшла війна. При Пороху була соціальна поміч населеню, були обороні закази, країна рухалася до цівілізаціі.
Так чого ж тобі ще було треба,охальнику?
Встати на коліна перед вбивцею путлером? Про це навіть забудь.
Я кажу це, так як треба бути реалістом
Коротше , кацап, дякую тобі що написав бандерівською мовою,все інше- маєчня .
Я бачу,що Підлоляку вже скоротили бюджет на поЗЕтивів і йому доводиться вже наймати на роботу зовсім тупих..
КиївМіськБудда
@saniolli
·
11 год
Промінявши Яресько, Гонтареву й Супрун на Гетьманцева, Монастирського, Шкарлєта, Шефіра і Єрмака - бидло звинувачує в погіршенні життя Порошенка.
Таке бидло.
60 тис. доларів на місяць авантюристу з Литви.
100 тис доларів на місяць авантюристу з Нафтогазу.
Це без його дегенеративних премій.
2.5 млн грн на рік дурням з Наглядової ради Нафтогазу.
40 тисяч доларів на місяць головному «листоноші» з Брукліна.
Величезна зарплата бородатого корумпованого здивування з Укрзалізниці.
250 тис грн на місяць смішним клоунам з наглядової ради Укренерго та інших держкомпаній.
Малолітні розфарбовані дівчата в «офісах реформ» при міністерствах, які отримують по 100 тис. грн.
1 млн грн на рік керівника управління бездарної НКРЕКП.
Яка економіка та який платник податків це витримає?!
Хочу знати прізвища мразей, що втягли нас із вами в цей театр абсурду!
Хочу зрозуміти - чому нова влада не припинила це на корені!
Так. Він вкрав у вас особисто. І у мене намагався, вле я відбився.
Порошенко: Харківські угоди - мистецтво компромісу
https://24tv.ua/poroshenko_harkivski_ugodi__mistetstvo_kompromisu_n67669
**
После избрания Виктора Януковича президентом Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове президенты Медведев и Янукович подписали новый договор,
который коренным образом изменил положения договора от 19 января 2009 года, а именно:
в новом договоре Украины уже не имела права на разрыв договора без штрафных санкций.
По договору от 21 апреля 2010 года договор мог быть разорван только по согласию сторон;
газовые обязательства сторон были скреплены уже не подписями глав Нафтогаза и Газпрома, а подписями президентом Украины и России;
новый договор предусматривал, что Украина получит скидку на цену российского газа на 100 долларов
в обмен на продление срока базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года.
Таким образом, поставки газа из России на Украину с этого момента регулировались двумя договорами - от 19 января 2009 и от 21 апреля 2010.
Однако в украинской политике партия Януковича и партия Ющенко (а также многие мелкие партии)
продолжали упрекать Тимошенко в невыгодном «газовом контракте января-2009»[46][47][48][49][50],
забывая, что договор от 21 апреля 2010 сделал невозможным разрыв договора от 19 января 2009.
википедия.
А щодо Кучеренка - знаю точно. Маю судове рішення.
Ну, так давай порохобот поділись,відкрий очі на злочини О.Кучеренко.Тільки авторитетним посиланням вірю, а не вашим ручним політологам які на зарплаті в ФСБ.
За оновленими даними Світового банку, за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
за ВВП на душу населення: Україна $3 659,03, Молдова $4 498,52
за ВВП на душу населення із урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1
за ВВП на душу населення з урахуванням ПКС в постійних цінах 2017 року: Україна $12 810, Молдова $13 034
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ukraina-najbidnisha-kraina-evropi.htm