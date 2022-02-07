Умер экс-глава Верховной Рады АРК, бывший нардеп "Партии регионов" Борис Дейч

На 84-м году жизни скончался крымский политик, бывший глава Верховной Рады АРК и экс-депутат Верховной Рады Украины Борис Дейч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке глава общественной организации "Региональная национально-культурная автономия евреев Крыма" Анатолий Гендин. Информацию также подтверждают крымские СМИ.

По информации издания "Аргументы недели – Крым", Дейч скончался утром 7 февраля в одной из московских клиник, куда был доставлен из Крыма после ухудшения состояния в связи с заболеванием COVID-19. Сообщается, что Дейч был привит и сделал ревакцинацию.

Борис Дейч был украинским политиком, народным депутатом Украины V, VI, VII созывов (2006-2014), до этого – главой Верховной Рады АРК (2002-2006, первый заместитель с 1998 года). Дейч являлся членом Партии регионов с 2001 года, членом политсовета партии. Имеет звание Героя Украины (2013).

После аннексии Крыма Борис Дейч, избранный в парламент Украины в 2012 году по одному из мажоритарных округов в Крыму, голосовал на "крымском референдуме" и осенью 2014 года на российских выборах в Крыму.