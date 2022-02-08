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Минцифры запускает "шеринг" техпаспорта на автомобиль в "Дії"

Минцифры запускает

Министерство цифровой трансформации запускает возможность поделиться техпаспортом на автомобиль в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь", когда мы можем "расшерить" технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", - сказал он во время "Дія. Саммит" во вторник.

Ранее назначить соответвующего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя.

Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".

Также читайте: "Бабусяфон", "єДідусь і єБабуся", "єСмартфон", - Зеленский запустил дебютный цифровой опрос и предлагает выбрать название для новой услуги "Дії"

Автор: 

техпаспорт (8) Федоров Михаил (510) Минцифры (317) Дія (427)


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Топ комментарии
+5
Ну уж теперь точно выяснится, что Трухин не то, что за рулём не был, а за машиной бежал аж с самой Полтавы.
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08.02.2022 13:25 Ответить
+5
Нова послуга від Дії: авто ваше стало наше. Вони вже реально довбанулись...
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08.02.2022 13:27 Ответить
+4
е-буся в дii..
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08.02.2022 13:12 Ответить
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е-буся в дii..
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08.02.2022 13:12 Ответить
Є-буся з авто. На додаток до Є-буся з паспортом, Є-буся з податком...
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08.02.2022 13:30 Ответить
Ну уж теперь точно выяснится, что Трухин не то, что за рулём не был, а за машиной бежал аж с самой Полтавы.
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08.02.2022 13:25 Ответить
Нова послуга від Дії: авто ваше стало наше. Вони вже реально довбанулись...
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08.02.2022 13:27 Ответить
А , Б -
если сбой в системе , или потерян или украден смартфон...
Куда идти , кого просить ?

Бумага - надежнее , т.к. рукописи не горят !
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08.02.2022 13:27 Ответить
такое впечатление, что стараются облегчить жизнь мошенникам
ибо скольким процентам автолюбителей пригодится этот шеринг? ну пусть даже 10%...но вот остальные 90% попадают под риск проснуться мало того что без машины, так еще и без документов на нее...(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)
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08.02.2022 13:31 Ответить
В техпаспорті записаний власник. І власник може заявити, що машину вкрали. Для автозлодіїв це нічого не змінює. Абсолютно. А от для більшості сімей, де одна машина на двох і записана на когось одного - полегшує життя.
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08.02.2022 13:42 Ответить
Воно, якщо вірити фото, в електронному вигляді, тоді висновок, що той хто має доступ до бази, може змінити власника. Вся ця "Дія" з самого початку, задумувалась, як якийсь електронний гоп-стоп.
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08.02.2022 14:06 Ответить
Вы господа сильно не нервничайте насчёт менять собственника. Никто ТАК воровать не будет. Другое дело слить инфу у кого какая машина/квартира - вот это запросто и уже было намедни. Только конкретно говнодия тут не при делах.

ЗЫ: нотариусы имеют доступ к базе недвиги. Много было случаев незаконных сделок?
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08.02.2022 14:19 Ответить
Був знайомий в Україні, коли ці бази з'явилися, віджав квартиру, але попередньо "попрацював" над власником. А щоб багато не платити цьому нотаріусу, а символічно пішов до іншого з легендою, що втратив паперові документи. В іншому разі заплатив би більше. Але він дуже обережний, вмів то пряник давати пряник, то реально погрожувати, прямо актор, а купу таких, як він раніше строку на той світ пустили. Поруч квартира, через базу та співпрацю з нотаріусом забрав собі начальник "ЖЭКу", теж за копійки. А хто має доступ до бланків, то взагалі краса.
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08.02.2022 15:08 Ответить
Случаи были, никто и не спорит. Но машину проще втупую со стоянки угнать и не морочить себе голову.
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08.02.2022 15:12 Ответить
Так би і робили, але без документів та машина на запчастини, чи добре проплатити за перебиті номера агрегатів (не автономера), щоб експерт в МРЄО це не побачив і то не факт, що колись десь не зупинять і не перевірять. Вже є методика, яка навіть якісні перебиті номера виявляє. Її досі за кілька років не ввели у практику, хоча вона легка у використані, бо мусора часто самі на крадених авто їздять.
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08.02.2022 15:38 Ответить
С тех пор, когда стало достаточно просто передать техпаспорт, не один десяток раз передавал. Прямо сейчас сын гдето катается.
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08.02.2022 13:55 Ответить
и сейчас это не проблема - особенно если с сыном одна фамилия или он вписан вторым в тех/паспорт... или даже и без этого ( не надо писать доверенность)... не суть...
ну нельзя в одном месте хранить все документы...тем более в электронном виде (хакерскую атаку никто не отменял) и потерю "носителя" с Вашими фото и удостоверениями личности...
сейчас даже украденные (после потери телефона) деньги с карты... редко кто возвращает...
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08.02.2022 14:20 Ответить
Не ставьте себе говнодию - и никаких проблем. Эт раз. Второе там какая никакая авторизация требуется, на телефон опять же пин ставится. Три - не хранит в доступном месте дия ничего.

То есть не там боитесь. Ваши данные есть на сервере рядом с шаловливыми ручками фёдоровых, а вот это и есть проблема. Вне зависимости от того, поставили вы говнодию или нет.
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08.02.2022 14:26 Ответить
так надоело во всем видеть подвох... (вот честно!)
вроде бы и что-то кому-то упрощает... но в тоже время настораживает...
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08.02.2022 14:36 Ответить
Не нравится мне что есть идеи голосование онлайн протянуть, остальное чепуха. Не знаю, как гаишники вообще принимают техпаспорт с телефона, но вот нотариус на вопрос как насчёт налогового номера оттуда долго ржал

Уровень этой поделки - вахтёрам ковидсертификаты показывать.
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08.02.2022 14:49 Ответить
"....(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)..."
Так ведь у вас на руках бумажный (пластиковый) оригинал техпаспорта!
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08.02.2022 17:51 Ответить
вот это меня и успокаивает ))))
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08.02.2022 17:57 Ответить
Авторе статті, а що це за документ такий -"техпаспорт". Поясніть будь-ласка кому його видають і навіщо?
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08.02.2022 13:34 Ответить
Ми МОЛОДЦІ 🇺🇦😎👍
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08.02.2022 14:01 Ответить
Полезная вешь. техпаспорт можно забыть. а так можно быстро отправить, если полиция в кошелек начинает заглядывать.
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08.02.2022 14:20 Ответить
аферисты клоуны у власти..
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08.02.2022 15:00 Ответить
 
 