Минцифры запускает "шеринг" техпаспорта на автомобиль в "Дії"
Министерство цифровой трансформации запускает возможность поделиться техпаспортом на автомобиль в приложении "Дія".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь", когда мы можем "расшерить" технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", - сказал он во время "Дія. Саммит" во вторник.
Ранее назначить соответвующего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя.
Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
если сбой в системе , или потерян или украден смартфон...
Куда идти , кого просить ?
Бумага - надежнее , т.к. рукописи не горят !
ибо скольким процентам автолюбителей пригодится этот шеринг? ну пусть даже 10%...но вот остальные 90% попадают под риск проснуться мало того что без машины, так еще и без документов на нее...(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)
ЗЫ: нотариусы имеют доступ к базе недвиги. Много было случаев незаконных сделок?
ну нельзя в одном месте хранить все документы...тем более в электронном виде (хакерскую атаку никто не отменял) и потерю "носителя" с Вашими фото и удостоверениями личности...
сейчас даже украденные (после потери телефона) деньги с карты... редко кто возвращает...
То есть не там боитесь. Ваши данные есть на сервере рядом с шаловливыми ручками фёдоровых, а вот это и есть проблема. Вне зависимости от того, поставили вы говнодию или нет.
вроде бы и что-то кому-то упрощает... но в тоже время настораживает...
Уровень этой поделки - вахтёрам ковидсертификаты показывать.
Так ведь у вас на руках бумажный (пластиковый) оригинал техпаспорта!