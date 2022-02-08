Минцифры запускает "шеринг" техпаспорта на автомобиль в "Дії"

Министерство цифровой трансформации запускает возможность поделиться техпаспортом на автомобиль в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня мы запускаем новую услугу "Надлежащий пользователь", когда мы можем "расшерить" технический паспорт через QR-код очень просто, в несколько кликов, другому человеку и передать свой техпаспорт для того, чтобы можно было использовать авто", - сказал он во время "Дія. Саммит" во вторник.

Ранее назначить соответвующего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или же в кабинете водителя.

Услуга реализуется Минцифрой вместе с Министерством внутренних дел, Главным сервисным центром и государственным предприятием "Инфотех".

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