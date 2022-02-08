Мінцифри запускає "шеринг" техпаспорта на автомобіль в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації запускає можливість поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні ми запускаємо нову послугу "Належний користувач", це коли ми можемо "пошерити" технічний паспорт через QR-код дуже просто, у декілька кліків, іншій людині та передати свій техпаспорт для того, щоб можна було використовувати авто", - сказав він під час "Дія.Саміт" у вівторок.

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.

Послуга реалізується Мінцифри разом із Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".

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