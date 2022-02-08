Мінцифри запускає "шеринг" техпаспорта на автомобіль в "Дії"
Міністерство цифрової трансформації запускає можливість поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Сьогодні ми запускаємо нову послугу "Належний користувач", це коли ми можемо "пошерити" технічний паспорт через QR-код дуже просто, у декілька кліків, іншій людині та передати свій техпаспорт для того, щоб можна було використовувати авто", - сказав він під час "Дія.Саміт" у вівторок.
Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.
Послуга реалізується Мінцифри разом із Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если сбой в системе , или потерян или украден смартфон...
Куда идти , кого просить ?
Бумага - надежнее , т.к. рукописи не горят !
ибо скольким процентам автолюбителей пригодится этот шеринг? ну пусть даже 10%...но вот остальные 90% попадают под риск проснуться мало того что без машины, так еще и без документов на нее...(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)
ЗЫ: нотариусы имеют доступ к базе недвиги. Много было случаев незаконных сделок?
ну нельзя в одном месте хранить все документы...тем более в электронном виде (хакерскую атаку никто не отменял) и потерю "носителя" с Вашими фото и удостоверениями личности...
сейчас даже украденные (после потери телефона) деньги с карты... редко кто возвращает...
То есть не там боитесь. Ваши данные есть на сервере рядом с шаловливыми ручками фёдоровых, а вот это и есть проблема. Вне зависимости от того, поставили вы говнодию или нет.
вроде бы и что-то кому-то упрощает... но в тоже время настораживает...
Уровень этой поделки - вахтёрам ковидсертификаты показывать.
Так ведь у вас на руках бумажный (пластиковый) оригинал техпаспорта!