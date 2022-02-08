УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9250 відвідувачів онлайн
Новини
9 549 23

Мінцифри запускає "шеринг" техпаспорта на автомобіль в "Дії"

Мінцифри запускає

Міністерство цифрової трансформації запускає можливість поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні ми запускаємо нову послугу "Належний користувач", це коли ми можемо "пошерити" технічний паспорт через QR-код дуже просто, у декілька кліків, іншій людині та передати свій техпаспорт для того, щоб можна було використовувати авто", - сказав він під час "Дія.Саміт" у вівторок.

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.

Послуга реалізується Мінцифри разом із Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дія.City" – одна з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча, ніж плата податків за загальною системою, - Федоров

техпаспорт (18) Федоров Михайло (892) Мінцифри (1216) Дія (1149)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Ну уж теперь точно выяснится, что Трухин не то, что за рулём не был, а за машиной бежал аж с самой Полтавы.
показати весь коментар
08.02.2022 13:25 Відповісти
+5
Нова послуга від Дії: авто ваше стало наше. Вони вже реально довбанулись...
показати весь коментар
08.02.2022 13:27 Відповісти
+4
е-буся в дii..
показати весь коментар
08.02.2022 13:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
е-буся в дii..
показати весь коментар
08.02.2022 13:12 Відповісти
Є-буся з авто. На додаток до Є-буся з паспортом, Є-буся з податком...
показати весь коментар
08.02.2022 13:30 Відповісти
Ну уж теперь точно выяснится, что Трухин не то, что за рулём не был, а за машиной бежал аж с самой Полтавы.
показати весь коментар
08.02.2022 13:25 Відповісти
Нова послуга від Дії: авто ваше стало наше. Вони вже реально довбанулись...
показати весь коментар
08.02.2022 13:27 Відповісти
А , Б -
если сбой в системе , или потерян или украден смартфон...
Куда идти , кого просить ?

Бумага - надежнее , т.к. рукописи не горят !
показати весь коментар
08.02.2022 13:27 Відповісти
такое впечатление, что стараются облегчить жизнь мошенникам
ибо скольким процентам автолюбителей пригодится этот шеринг? ну пусть даже 10%...но вот остальные 90% попадают под риск проснуться мало того что без машины, так еще и без документов на нее...(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)
показати весь коментар
08.02.2022 13:31 Відповісти
В техпаспорті записаний власник. І власник може заявити, що машину вкрали. Для автозлодіїв це нічого не змінює. Абсолютно. А от для більшості сімей, де одна машина на двох і записана на когось одного - полегшує життя.
показати весь коментар
08.02.2022 13:42 Відповісти
Воно, якщо вірити фото, в електронному вигляді, тоді висновок, що той хто має доступ до бази, може змінити власника. Вся ця "Дія" з самого початку, задумувалась, як якийсь електронний гоп-стоп.
показати весь коментар
08.02.2022 14:06 Відповісти
Вы господа сильно не нервничайте насчёт менять собственника. Никто ТАК воровать не будет. Другое дело слить инфу у кого какая машина/квартира - вот это запросто и уже было намедни. Только конкретно говнодия тут не при делах.

ЗЫ: нотариусы имеют доступ к базе недвиги. Много было случаев незаконных сделок?
показати весь коментар
08.02.2022 14:19 Відповісти
Був знайомий в Україні, коли ці бази з'явилися, віджав квартиру, але попередньо "попрацював" над власником. А щоб багато не платити цьому нотаріусу, а символічно пішов до іншого з легендою, що втратив паперові документи. В іншому разі заплатив би більше. Але він дуже обережний, вмів то пряник давати пряник, то реально погрожувати, прямо актор, а купу таких, як він раніше строку на той світ пустили. Поруч квартира, через базу та співпрацю з нотаріусом забрав собі начальник "ЖЭКу", теж за копійки. А хто має доступ до бланків, то взагалі краса.
показати весь коментар
08.02.2022 15:08 Відповісти
Случаи были, никто и не спорит. Но машину проще втупую со стоянки угнать и не морочить себе голову.
показати весь коментар
08.02.2022 15:12 Відповісти
Так би і робили, але без документів та машина на запчастини, чи добре проплатити за перебиті номера агрегатів (не автономера), щоб експерт в МРЄО це не побачив і то не факт, що колись десь не зупинять і не перевірять. Вже є методика, яка навіть якісні перебиті номера виявляє. Її досі за кілька років не ввели у практику, хоча вона легка у використані, бо мусора часто самі на крадених авто їздять.
показати весь коментар
08.02.2022 15:38 Відповісти
С тех пор, когда стало достаточно просто передать техпаспорт, не один десяток раз передавал. Прямо сейчас сын гдето катается.
показати весь коментар
08.02.2022 13:55 Відповісти
и сейчас это не проблема - особенно если с сыном одна фамилия или он вписан вторым в тех/паспорт... или даже и без этого ( не надо писать доверенность)... не суть...
ну нельзя в одном месте хранить все документы...тем более в электронном виде (хакерскую атаку никто не отменял) и потерю "носителя" с Вашими фото и удостоверениями личности...
сейчас даже украденные (после потери телефона) деньги с карты... редко кто возвращает...
показати весь коментар
08.02.2022 14:20 Відповісти
Не ставьте себе говнодию - и никаких проблем. Эт раз. Второе там какая никакая авторизация требуется, на телефон опять же пин ставится. Три - не хранит в доступном месте дия ничего.

То есть не там боитесь. Ваши данные есть на сервере рядом с шаловливыми ручками фёдоровых, а вот это и есть проблема. Вне зависимости от того, поставили вы говнодию или нет.
показати весь коментар
08.02.2022 14:26 Відповісти
так надоело во всем видеть подвох... (вот честно!)
вроде бы и что-то кому-то упрощает... но в тоже время настораживает...
показати весь коментар
08.02.2022 14:36 Відповісти
Не нравится мне что есть идеи голосование онлайн протянуть, остальное чепуха. Не знаю, как гаишники вообще принимают техпаспорт с телефона, но вот нотариус на вопрос как насчёт налогового номера оттуда долго ржал

Уровень этой поделки - вахтёрам ковидсертификаты показывать.
показати весь коментар
08.02.2022 14:49 Відповісти
"....(докажи потом что ты никому ничего не передавал...а ее угнали)..."
Так ведь у вас на руках бумажный (пластиковый) оригинал техпаспорта!
показати весь коментар
08.02.2022 17:51 Відповісти
вот это меня и успокаивает ))))
показати весь коментар
08.02.2022 17:57 Відповісти
Авторе статті, а що це за документ такий -"техпаспорт". Поясніть будь-ласка кому його видають і навіщо?
показати весь коментар
08.02.2022 13:34 Відповісти
Ми МОЛОДЦІ 🇺🇦😎👍
показати весь коментар
08.02.2022 14:01 Відповісти
Полезная вешь. техпаспорт можно забыть. а так можно быстро отправить, если полиция в кошелек начинает заглядывать.
показати весь коментар
08.02.2022 14:20 Відповісти
аферисты клоуны у власти..
показати весь коментар
08.02.2022 15:00 Відповісти
 
 