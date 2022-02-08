Я никогда не применял термин "финляндизация" в отношении Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о вероятности "финляндизации" Украины.

Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы использовали слово "финляндизация" Украины. Я не знаю о чем вы. Я такого не слышал. Я говорил в другом контексте. Что мы не можем прекратить политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности для Финляндии". Но в отношении Украины я никогда не применял такой термин", - сказал Макрон.

По словам президента Франции, российско-украинская война регулируется рамками Минских соглашений, а также Нормандским форматом.

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Ранее французские СМИ сообщили, якобы Макрон заявил журналистам, что среди идей для обсуждения с Путиным возможность "финляндизации" Украины - согласие на ограничение украинского суверенитета и, в частности, украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах.