Я никогда не применял термин "финляндизация" в отношении Украины, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о вероятности "финляндизации" Украины.
Об этом президент Франции заявил на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы использовали слово "финляндизация" Украины. Я не знаю о чем вы. Я такого не слышал. Я говорил в другом контексте. Что мы не можем прекратить политику "открытых дверей" НАТО, потому что для многих стран это будет проблемой, в частности для Финляндии". Но в отношении Украины я никогда не применял такой термин", - сказал Макрон.
По словам президента Франции, российско-украинская война регулируется рамками Минских соглашений, а также Нормандским форматом.
Ранее французские СМИ сообщили, якобы Макрон заявил журналистам, что среди идей для обсуждения с Путиным возможность "финляндизации" Украины - согласие на ограничение украинского суверенитета и, в частности, украинского права на участие в определенных оборонных или политических союзах.
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С чего вы взяли, что должны пересажать тех, кто защищает Украину, где и когда такое было в Финляндии?
Очень надеюсь на то, что все таки выйдет с блоком УПА Украина-Польша-Британия. На НАТО не рассчитываю, так как нас там не ждут.
ні перша ні друга країни не є для орди "ісконнарускімі" територіями (а друга ще й не має спільних з нею кордонів), тому "фінляндизація" у нашому випадку може закінчитись поступовим поглинанням кацапами, а у кращому випадку це перехід у "сіру зону" пограниччя на невизначений термін, з усіма можливими наслідками. це якщо коротенько.
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1491048685479759874 1 ч
Визит Макрона в Киев можно кратко охарактеризовать фразой Зеленского: "Спасибо тебе, что приехал поддержать нашу страну". На этом - всё. Франция в 2014 приостановила с Украиной ВТС, затормозивший модернизацию ряда вооружений и техники. Данное "эмбарго", сохраняется до сих пор.
***** зараз потяги зі Франції,схаменіться хто зупинить скотів кацапських при владі й жидів.
З швабами та жабурятниками годі проводити перемовини щодо нашої Батьківщини це підари повторююсь у найгіршому розумінні цієї лайки