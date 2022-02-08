Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон спростував інформацію про ймовірність "фінляндизації" України.

Про це президент Франції заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви використали слово "фінляндизація" України. Я не знаю про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну", - сказав Макрон.

За словами президента Фрації, російсько-українська війна регулюється рамками Мінських угод, а також Нормандським форматом.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що нібито Макрон заявив журналістам, що серед ідей для обговорення з Путіним можливість "фінляндизації" України - згоди на обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

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