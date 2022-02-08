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Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон

Я ніколи не застосовував термін

Президент Франції Емманюель Макрон спростував інформацію про ймовірність "фінляндизації" України.

Про це президент Франції заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви використали слово "фінляндизація" України. Я не знаю про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну", - сказав Макрон.

За словами президента Фрації, російсько-українська війна регулюється рамками Мінських угод, а також Нормандським форматом.

Раніше французькі ЗМІ повідомили, що нібито Макрон заявив журналістам, що серед ідей для обговорення з Путіним можливість "фінляндизації" України - згоди на обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.

Також читайте: Найближчим часом у рамках ТКГ внесуть пояснення до заходів щодо виконання Мінських угод, - Макрон

Автор: 

НАТО (6638) путін володимир (24218) Макрон Емманюель (1534)


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Топ коментарі
+14
Вы не ответили на основной вопрос? В чем финляндизация это неплохо? Пересадить тех кто защищает страну последние 8 лет? И с чего вы взяли, что кацапов устроит финляндизация Украины, если они не признают даже право Украины на существование?
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08.02.2022 17:01 Відповісти
+10
К сожалению такие "друзья" как Германия, Италия, Франция, Венгрия могут подложить Украине большую свинью
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08.02.2022 16:57 Відповісти
+10
Типа Рашу устроит "финляндизация" Украины. Не смешите. Да Финляндия в результате "зимней войны" потеряла часть территорий.., но все остальное сохранила.. На ее территории не было областей с "особыми по сути автономными правами" ( на это Финляндия уж точно бы не пошла. Потому что это " гроб с музыкой") Но мир продлился не долго и уже в 1945 г война между Финляндией и СССР разгорелась вновь. Потом опять мир.. опять уступили часть территории ( область Петсамо с выходом к Баренцевому морю) и аренду на базу возле Хельсинки Но остальная территория полностью под контролем финского правительства. Нам же предлагают совершенно другое.Вот поэтому сейчас Финляндия сама решает быть ли им в НАТО или нет, и является членом ЕС. А нам такого " счастья" Раша не подарит. Считаю это не корректным сравнением. Принятие минска ( в любом прочтении) по сути это не финский вариант, это боснийский вариант лоскутного государства. при чем сначала нам ****** ОРДЛО, потом скажут что его нужно увеличить до админ границ двух областей. А потом пойдет парад суверенитетов.. и федерализация. Если другого пути нет,( скажу не популярное) лучше отказаться от Крыма и ОРДЛО, ( до другой исторической возможности) но сохранить все остальное ( и пускай нас в новых границах примут в НАТО и ЕС, ведь территориальных претензий как бы не будет. Но этого конечно не случится.. просто Раша на это не пойдет. Им нужна вся Украина а не коровья лепешка ОРДЛО и даже Крым.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
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Однак Україну в Нато не пущу...
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08.02.2022 16:43 Відповісти
Останнє соц опитування жителів США 1. За членство УКраїни в Нато 58 % 2. Проти 15%. Решті по барабану. Думай дєдушка Джо, думай.
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08.02.2022 16:53 Відповісти
К сожалению такие "друзья" как Германия, Италия, Франция, Венгрия могут подложить Украине большую свинью
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08.02.2022 16:57 Відповісти
...Греція, Болгарія ...більше половини.
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08.02.2022 17:04 Відповісти
Болгари ще ті братушки. Вони нещодавно відмовились від розміщення у себе натівських війскових якраз з приводу що це може погіршити їхні відношення з росією.
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08.02.2022 17:22 Відповісти
Нам нужно союзничество с США. Но против этого Беня со своей шмарклей.
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08.02.2022 18:29 Відповісти
Свиней могут и выгнать. Или создать новый военный союз. Оставив дряхлых немецких пенсионеров, рожденных от бухих иванов в 1945-м один на один с молодыми иванами.
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09.02.2022 11:18 Відповісти
Сама по себе финляндизация неплохо, но под железобетонные гарантии о защите от США и Британии.
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08.02.2022 16:46 Відповісти
В чем неплохо? Как это спасло в 14-м Украину?
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08.02.2022 16:48 Відповісти
Как оказалось, в 14 м году "гарантии" оказались липовыми. С другой стороны гарантии в НАТО, что все за одного, точно так же могут оказаться липой. Предпосылки к этому есть.
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08.02.2022 16:55 Відповісти
Вы не ответили на основной вопрос? В чем финляндизация это неплохо? Пересадить тех кто защищает страну последние 8 лет? И с чего вы взяли, что кацапов устроит финляндизация Украины, если они не признают даже право Украины на существование?
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08.02.2022 17:01 Відповісти
Как бы это дико не звучало, но Украина в этом случае избавится от электорального балласта и получит, хотя бы временную передышку от постоянного давления. Под беспрецедентный шаг отказаться от уже потерянных территорий попытаться договорится с США и Британией о защите, но не бутафорной, как в Будапештском меморандуме, а настоящей.
С чего вы взяли, что должны пересажать тех, кто защищает Украину, где и когда такое было в Финляндии?
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08.02.2022 17:09 Відповісти
Понятно) Вы рассуждаете о том, о чем ничего не знаете))) Погуглите значение термина финляндизация) И что случилось с теми, кто защищал Финляндию в 39-м...
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08.02.2022 17:44 Відповісти
Ну что? Нашли значение термина финляндизация?) Совпадает она с вашим представлением об этом?
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08.02.2022 18:08 Відповісти
Да, сейчас вот читаю. Но там не нашел информацию о том, что защитники Финляндии сидели. Нашел, что во внешней политике ориентировались по указке совка и экономически тоже. Близко ли мне это - нет. Я бы предпочел как с ФРГ. На уже потерянные территории у меня в ближайшем времени иллюзий нет
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08.02.2022 18:13 Відповісти
Да я сразу понял, что вы имели ввиду) И насчет территориальных споров. У Турции с Грецией он есть, но это не мешает им обоим находится в НАТО) Как и не мешало воевать друг с другом, находясь в этом же блоке) И насчет сидели или нет... Я не помню уже фамилий и не везде эта информация есть, но такой факт имел место быть. Естественно, что не все, но руководство армии и правительства того периода, пострадали серьезно. Насчет варианта ФРГ... На него можно согласится, если сразу примут в НАТО... Но это крайний вариант... Сейчас в приоритете восстановление территориальной целостности на наших условиях) Будем посмотреть)
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08.02.2022 18:28 Відповісти
Виконання цих "угод" фактично і є "фінляндизацією".
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08.02.2022 16:46 Відповісти
Не совсем. Никто окупированные Выборг и Карелию не пытался впихнуть назад в Финляндию. Сходство в том, что Финляндия стала вне блоковой страной, как и Австрия.
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08.02.2022 16:49 Відповісти
Є нюанси.
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08.02.2022 17:08 Відповісти
О, начались песни о внеблоковости...
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08.02.2022 17:18 Відповісти
Что значит начались песни о внеблоковости, если Финляндия и Австрия, действительно, внеблоковые страны и это - факт?
Очень надеюсь на то, что все таки выйдет с блоком УПА Украина-Польша-Британия. На НАТО не рассчитываю, так как нас там не ждут.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Украина в 14-м тоже была внеблоковой... И???
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Благодаря кому? Теми, кто в 2014 взялись "посредничать" между Украиной и ******.
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08.02.2022 17:54 Відповісти
Вы что реально не понимаете, что несете?) Причем здесь посредники? Это посредники ЗАСТАВИЛИ ***** напасть на НЕЙТРАЛЬНУЮ страну? Речь о том, что нейтральность не спасла Украину от нападения... И нейтральной Украину сделал янык, в угоду *****.
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08.02.2022 18:05 Відповісти
Эти конкретные посредники зарубили возможность Украине получить в 2008 году ПДЧ в НАТО по просьбе одного *****. В 2015 эти посредники стали склонять Украину к пороженческой формуле *****штайнмайера.
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08.02.2022 18:10 Відповісти
И как бы ПДЧ нас спасло бы от нападения? Оно бы началось еще тогда... Или просто овощь бы отменил заявку, та и все... Это же при нем внесли изменения в Конституцию о нейтральности)
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08.02.2022 18:32 Відповісти
Начнем с того, что если бы Ющенко дали в 2008 году ПДЧ, то это была бы достаточно крупная геополитическая победа, которая могла бы позволить, не думаю, что непосредственно Ющенко, но другому прозападному политику стать президентом в начале 10 го года вместо овоща.
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08.02.2022 18:41 Відповісти
Вы упускаете тот момент, что именно тот политик который имел шансы на победу, именно и создал одну из причин не получения ПДЧ тогда) Она тогда, то ставила подпись, то отзывала ее) Я не раз уже говорил, что она то как раз вполне могла сталь быльбофюрером 2... Это овоща мы относительно легко нагнали... С ней бы такой номер не прошел.
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08.02.2022 18:51 Відповісти
Так я ж и говорю. Начались песни из ОПы о том, что "нас там не ждут".
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08.02.2022 17:58 Відповісти
Вы сами как считаете, нас там ждут или нет?
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08.02.2022 18:00 Відповісти
Это от нас зависит) Это НАША ответственность... Избирать то овоща, то зебобика и удивляться почему нас не берут в НАТО?) В НАТО совсем дураки, чтобы их технологии достались рашикам?)
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08.02.2022 18:34 Відповісти
К сожалению не только от нас. Если, даже, взять к примеру статус основного союзника вне НАТО, так Украину отфутбодили американцы 2 раза в 14 году и 17 м, когда овоща уже не было, зе ещё не было
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08.02.2022 18:43 Відповісти
Ну насчет союзника вне НАТО, то и их можно понять... Они нас напичкивают своим оружием, а мы раз и переобулись, и они уже имеют СССР2) Почитайте сколько у них было уже таких союзников и сколько из них их потом послали) Поэтому в приоритете СТАНДАРТЫ и готовность общества) А какая у нас готовность, если 73% голосуют за идиота и наркомана)
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08.02.2022 18:58 Відповісти
Опять, дали бы Порошенко этот статус и он к своим 25 процентам ещё прибавил бы процентов 20. Нравится это или нет, но, то что Зеленский выиграл в 2019 году в этом есть и большая вина запада. Между прочим, нынешний активный ленд лиз пойдет Зеленскому в рейтинг.
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08.02.2022 19:02 Відповісти
Он бы ему пошел, если бы он на нем пиарился. А он в рот воды набрал, чтобы не дай бог не обидеть путина. И несет дичь, что, мол, наши партнеры перегибают.
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08.02.2022 20:04 Відповісти
"Ждут" нас только в таможенном союзе и одкб. Давайте вступим туда. Ждут ведь.
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08.02.2022 19:05 Відповісти
до речі про нюанси...
ні перша ні друга країни не є для орди "ісконнарускімі" територіями (а друга ще й не має спільних з нею кордонів), тому "фінляндизація" у нашому випадку може закінчитись поступовим поглинанням кацапами, а у кращому випадку це перехід у "сіру зону" пограниччя на невизначений термін, з усіма можливими наслідками. це якщо коротенько.
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08.02.2022 21:40 Відповісти
Те,що Путін намагається зробити з Україною,це не фінляндізація-це намагання ОПІДОРАШУВАННЯ.
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08.02.2022 17:06 Відповісти
Які "мінські угоди" після роздачі на ДАУНбасі сотень тисяч карток підорашенського раба?
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08.02.2022 17:08 Відповісти
Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1491048685479759874 1 ч



Визит Макрона в Киев можно кратко охарактеризовать фразой Зеленского: "Спасибо тебе, что приехал поддержать нашу страну". На этом - всё. Франция в 2014 приостановила с Украиной ВТС, затормозивший модернизацию ряда вооружений и техники. Данное "эмбарго", сохраняется до сих пор.
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08.02.2022 17:09 Відповісти
Типа Рашу устроит "финляндизация" Украины. Не смешите. Да Финляндия в результате "зимней войны" потеряла часть территорий.., но все остальное сохранила.. На ее территории не было областей с "особыми по сути автономными правами" ( на это Финляндия уж точно бы не пошла. Потому что это " гроб с музыкой") Но мир продлился не долго и уже в 1945 г война между Финляндией и СССР разгорелась вновь. Потом опять мир.. опять уступили часть территории ( область Петсамо с выходом к Баренцевому морю) и аренду на базу возле Хельсинки Но остальная территория полностью под контролем финского правительства. Нам же предлагают совершенно другое.Вот поэтому сейчас Финляндия сама решает быть ли им в НАТО или нет, и является членом ЕС. А нам такого " счастья" Раша не подарит. Считаю это не корректным сравнением. Принятие минска ( в любом прочтении) по сути это не финский вариант, это боснийский вариант лоскутного государства. при чем сначала нам ****** ОРДЛО, потом скажут что его нужно увеличить до админ границ двух областей. А потом пойдет парад суверенитетов.. и федерализация. Если другого пути нет,( скажу не популярное) лучше отказаться от Крыма и ОРДЛО, ( до другой исторической возможности) но сохранить все остальное ( и пускай нас в новых границах примут в НАТО и ЕС, ведь территориальных претензий как бы не будет. Но этого конечно не случится.. просто Раша на это не пойдет. Им нужна вся Украина а не коровья лепешка ОРДЛО и даже Крым.
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08.02.2022 17:24 Відповісти
Нам ще до Фінляндії ,як до неба рачки ,у Вііпурі (історична назва Виборга ) ніхто не бігав і не кричав "Сталін прійді ! А в Лугандонії бігали . Так що не рівняйте Лугандонію з Карельським перешийком.
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Кто вам сказал что не бегали?) О ФДР что то слышали?))) Все тоже самое) Просто ***** продолжил опыт сралина)
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08.02.2022 17:52 Відповісти
Макрон=Амикрон
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08.02.2022 17:47 Відповісти
Значит Макрон как и шмаркля хочет засунуть Украину в состав ОРДЛО.
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08.02.2022 18:24 Відповісти
Я уже в 2016 году ожидал что все страны Европы включая Московию будут требовать от Украины включения ДНР и ЛНР в состав Украины на условиях Путлера. Потому что нельзя было подписывать Минские договорняки. Не удивиельно что шмаркля тоже поддерживает это. Потому что формально, это не его косяк.
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08.02.2022 18:36 Відповісти
Це підарасти,Українці той підар хвранцюзький їздив до ***** аби взяти грошей для жидівні й зеленського,йде продаж держави,два сателіти у нас-Англія,США.
***** зараз потяги зі Франції,схаменіться хто зупинить скотів кацапських при владі й жидів.
З швабами та жабурятниками годі проводити перемовини щодо нашої Батьківщини це підари повторююсь у найгіршому розумінні цієї лайки
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08.02.2022 19:26 Відповісти
Нова Батьківщина це Україна без продажних повій-жидів й кацапів та московітів.
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08.02.2022 19:28 Відповісти
Є важелі,брехня,є важелі спроможні зрушити з місця внутрішню націоналізацію до панування Українського загалу,цього сцяли зробити усі від Краучука до Юща,все оглядалися на кацапів от вони й відростили пір'я .
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08.02.2022 19:32 Відповісти
МАКРОН -ЛЯГУШАТНИК ПУСТЬ ДРОЧИТ ХЕР ПУТИНУ)))))))))))))
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08.02.2022 19:42 Відповісти
а это было сказано в ответ на термин лаптизация Франции или как?
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08.02.2022 20:35 Відповісти
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09.02.2022 11:23 Відповісти
 
 