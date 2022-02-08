Я ніколи не застосовував термін "фінляндизація" щодо України, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон спростував інформацію про ймовірність "фінляндизації" України.
Про це президент Франції заявив на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви використали слово "фінляндизація" України. Я не знаю про що ви. Я такого не чув. Я говорив у іншому контексті. Що ми не можемо припинити політику "відкритих дверей" НАТО, бо для багатьох країн це буде проблемою, зокрема для Фінляндії. Але щодо України я ніколи не застосовував такого терміну", - сказав Макрон.
За словами президента Фрації, російсько-українська війна регулюється рамками Мінських угод, а також Нормандським форматом.
Раніше французькі ЗМІ повідомили, що нібито Макрон заявив журналістам, що серед ідей для обговорення з Путіним можливість "фінляндизації" України - згоди на обмеження українського суверенітету і зокрема українського права на участь у певних оборонних чи політичних союзах.
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С чего вы взяли, что должны пересажать тех, кто защищает Украину, где и когда такое было в Финляндии?
Очень надеюсь на то, что все таки выйдет с блоком УПА Украина-Польша-Британия. На НАТО не рассчитываю, так как нас там не ждут.
ні перша ні друга країни не є для орди "ісконнарускімі" територіями (а друга ще й не має спільних з нею кордонів), тому "фінляндизація" у нашому випадку може закінчитись поступовим поглинанням кацапами, а у кращому випадку це перехід у "сіру зону" пограниччя на невизначений термін, з усіма можливими наслідками. це якщо коротенько.
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1491048685479759874 1 ч
Визит Макрона в Киев можно кратко охарактеризовать фразой Зеленского: "Спасибо тебе, что приехал поддержать нашу страну". На этом - всё. Франция в 2014 приостановила с Украиной ВТС, затормозивший модернизацию ряда вооружений и техники. Данное "эмбарго", сохраняется до сих пор.
***** зараз потяги зі Франції,схаменіться хто зупинить скотів кацапських при владі й жидів.
З швабами та жабурятниками годі проводити перемовини щодо нашої Батьківщини це підари повторююсь у найгіршому розумінні цієї лайки