Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сообщается, что до этого Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала", - говорится в сообщении.

Справка ОП.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.