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Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА. ФОТО

Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Алексея Кулебы главой Киевской областной государственной администрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил Алексея Кулебу главой Киевской ОГА 01

Сообщается, что до этого Алексей Кулеба занимал должность первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации по осуществлению самоуправляющихся полномочий.

"Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Зеленский поздравил Алексея Кулебу с назначением и выразил надежду, что его знания и опыт будут способствовать динамичному развитию региона и раскрытию его потенциала", - говорится в сообщении.

Справка ОП.

Алексей Кулеба родился в 1983 году в Киеве. В 2005 году окончил Киевский национальный экономический университет (магистр по международной экономике). В 2005-2008 годах являлся аспирантом Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Кандидат наук по государственному управлению. Преподавал правоведение в Национальном педагогическом университете имени М. П. Драгоманова. Являлся советником на общественных началах генерального директора коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда г. Киева "Плесо". Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА. Имеет опыт предпринимательской деятельности.

Автор: 

Зеленский Владимир (21057) Киевская область (4237) ОГА (2394) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+19
С Ослом работать идут только идиоты или законченные ворюги . Бо для любого вменяемого чиновника работа сним черная метка на всю жизнь.
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09.02.2022 00:15 Ответить
+14
На Волині руйнується бруківка «Великого будівництва» (ВІДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=99NZL5dyCQU
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08.02.2022 23:35 Ответить
+10
Новина так собі, повна фігня, про назначення завгоспа. В ОП шукають крису, ворог під воротами, зелю мінськом ломають, а тут завгоспа назначають. Тьфу!!!
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08.02.2022 23:33 Ответить
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Новина так собі, повна фігня, про назначення завгоспа. В ОП шукають крису, ворог під воротами, зелю мінськом ломають, а тут завгоспа назначають. Тьфу!!!
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08.02.2022 23:33 Ответить
Ага, Вас не запитали, що треба робити.
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08.02.2022 23:38 Ответить
та ладно...брата министра МЗС пристроили в теплое кресло...))) никикаго кумавства))
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09.02.2022 08:32 Ответить
На Волині руйнується бруківка «Великого будівництва» (ВІДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=99NZL5dyCQU
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08.02.2022 23:35 Ответить
Шість шкіл у громаді на Волині - на дистанційному через відсутність опалення.
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08.02.2022 23:37 Ответить
Які в тебе пропозиції??
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09.02.2022 00:05 Ответить
Дивитися квартал 95
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09.02.2022 00:39 Ответить
Дивися 95 квартал. Дивися Дизель-шоу.... Звичайно, якщо тобі допоможе.
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09.02.2022 11:14 Ответить
А ти бачиш? Мабуть не всі такі прозорливі. Вибач їм.
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09.02.2022 11:17 Ответить
На ютубі багато чого можна побачити.
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09.02.2022 11:30 Ответить
Идиологический наследник Попова?
И тоже на Рашку будет драпать?
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09.02.2022 00:12 Ответить
С Ослом работать идут только идиоты или законченные ворюги . Бо для любого вменяемого чиновника работа сним черная метка на всю жизнь.
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09.02.2022 00:15 Ответить
Ну в домбабве та криму колись теж оголосили саботаж. Тоді прийшли попрацювати російські 'братушкі'
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09.02.2022 00:33 Ответить
щось ти плутаєш. саме такі тваринкі як ця, єрмак, та зєлєнський нікуди не бігли, саботаж не оголошували, , а почали спокійно працювати на братушек
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09.02.2022 06:30 Ответить
Брат мзс-ника? Доволі схожий
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09.02.2022 00:21 Ответить
Так це брат МЗС - ника Кулєби !
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09.02.2022 00:31 Ответить
Шта? Никакогакумовства? Или это другое??
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09.02.2022 00:35 Ответить
Як прочитав що чєл по землях і благоустрою то все вже прояснилось - ZEgandon хоче перетворити столицю в кварталсіті
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09.02.2022 00:21 Ответить
Всю Україну на квартал. Але ж самі українці йшли на вибори. А агітувпли за нього патріоти, волонтери і лідери думок.
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09.02.2022 00:48 Ответить
Це не в Києві, а в Київській області. У Києві по закону голова міськради він же і голова міськдержадміністрації - це Кличко.
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09.02.2022 01:21 Ответить
пфф. Віталя вже справився. Я як мешканець Київа від народження вже туди ніколи не повернусь. жити там неможливо.
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09.02.2022 03:48 Ответить
Ну колись здавалось що люди поділяють цінності, а виявилось, що люди здебільшого хочуть гарно жити і ніфіга не робити, а ще й не платити ні за що, і бажано відповідальність ні за що не брати. Я не звинувачую. А от що люди ще й досі хочуть, то не жити в лайні з рашою. Але мене напівміри не влаштовують просто.
PS але я вже роки як зрозумів і поїхав, не вчора.
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09.02.2022 15:25 Ответить
Мысленно одел на него очки - ну вылитый глава МИД,
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09.02.2022 02:58 Ответить
Чии викладач правознавства може допомогти розвитку Київської області?
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09.02.2022 07:55 Ответить
"Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА", - даже исходя с этой, пока еще скудной информации, его сажать нужно, или, как это уже вошло в традицию и принято у Зеленского, назначать на вышестоящую должность...
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09.02.2022 07:55 Ответить
зетварь назначиала очередного мародера по разворовыванию земельки в киевской области
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09.02.2022 08:30 Ответить
ще один Уізлі Кулеба скільки їх взагалі? вони з однієї хати чи ні? хтосб знає?
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09.02.2022 10:56 Ответить
надо быть полным кретином, что б работать с этим клоуном....
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10.02.2022 14:34 Ответить
 
 