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Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА. ФОТО

Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олексія Кулеби головою Київської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Олексія Кулебу головою Київської ОДА 01

Повідомляється, що до цього Олексій Кулеба обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень.

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Зеленський привітав Олексія Кулебу з призначенням і висловив сподівання, що його знання та досвід сприятимуть динамічному розвитку регіону та розкриттю його потенціалу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна

Довідка ОП.

Олексій Кулеба народився 1983 року в місті Києві. У 2005-му закінчив Київський національний економічний університет (магістр з міжнародної економіки). У 2005-2008 роках був аспірантом Національної академії державного управління при Президентові України. Кандидат наук з державного управління. Викладав правознавство в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. Був радником на громадських засадах генерального директора комунального підприємства з охорони, утримання та експлуатації земель водного фонду м. Києва "Плесо". Обіймав посаду директора Департаменту міського благоустрою КМДА. Має досвід підприємницької діяльності.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Київська область (4131) ОДА (1631) Кулеба Олексій (188)


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Топ коментарі
+19
С Ослом работать идут только идиоты или законченные ворюги . Бо для любого вменяемого чиновника работа сним черная метка на всю жизнь.
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09.02.2022 00:15 Відповісти
+14
На Волині руйнується бруківка «Великого будівництва» (ВІДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=99NZL5dyCQU
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08.02.2022 23:35 Відповісти
+10
Новина так собі, повна фігня, про назначення завгоспа. В ОП шукають крису, ворог під воротами, зелю мінськом ломають, а тут завгоспа назначають. Тьфу!!!
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08.02.2022 23:33 Відповісти
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Новина так собі, повна фігня, про назначення завгоспа. В ОП шукають крису, ворог під воротами, зелю мінськом ломають, а тут завгоспа назначають. Тьфу!!!
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08.02.2022 23:33 Відповісти
Ага, Вас не запитали, що треба робити.
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08.02.2022 23:38 Відповісти
та ладно...брата министра МЗС пристроили в теплое кресло...))) никикаго кумавства))
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09.02.2022 08:32 Відповісти
На Волині руйнується бруківка «Великого будівництва» (ВІДЕО)
https://www.youtube.com/watch?v=99NZL5dyCQU
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08.02.2022 23:35 Відповісти
Шість шкіл у громаді на Волині - на дистанційному через відсутність опалення.
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08.02.2022 23:37 Відповісти
Які в тебе пропозиції??
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09.02.2022 00:05 Відповісти
Дивитися квартал 95
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09.02.2022 00:39 Відповісти
Дивися 95 квартал. Дивися Дизель-шоу.... Звичайно, якщо тобі допоможе.
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09.02.2022 11:14 Відповісти
А ти бачиш? Мабуть не всі такі прозорливі. Вибач їм.
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09.02.2022 11:17 Відповісти
На ютубі багато чого можна побачити.
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09.02.2022 11:30 Відповісти
Идиологический наследник Попова?
И тоже на Рашку будет драпать?
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09.02.2022 00:12 Відповісти
С Ослом работать идут только идиоты или законченные ворюги . Бо для любого вменяемого чиновника работа сним черная метка на всю жизнь.
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09.02.2022 00:15 Відповісти
Ну в домбабве та криму колись теж оголосили саботаж. Тоді прийшли попрацювати російські 'братушкі'
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09.02.2022 00:33 Відповісти
щось ти плутаєш. саме такі тваринкі як ця, єрмак, та зєлєнський нікуди не бігли, саботаж не оголошували, , а почали спокійно працювати на братушек
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09.02.2022 06:30 Відповісти
Брат мзс-ника? Доволі схожий
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09.02.2022 00:21 Відповісти
Так це брат МЗС - ника Кулєби !
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09.02.2022 00:31 Відповісти
Шта? Никакогакумовства? Или это другое??
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09.02.2022 00:35 Відповісти
Як прочитав що чєл по землях і благоустрою то все вже прояснилось - ZEgandon хоче перетворити столицю в кварталсіті
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09.02.2022 00:21 Відповісти
Всю Україну на квартал. Але ж самі українці йшли на вибори. А агітувпли за нього патріоти, волонтери і лідери думок.
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09.02.2022 00:48 Відповісти
Це не в Києві, а в Київській області. У Києві по закону голова міськради він же і голова міськдержадміністрації - це Кличко.
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09.02.2022 01:21 Відповісти
пфф. Віталя вже справився. Я як мешканець Київа від народження вже туди ніколи не повернусь. жити там неможливо.
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09.02.2022 03:48 Відповісти
Ну колись здавалось що люди поділяють цінності, а виявилось, що люди здебільшого хочуть гарно жити і ніфіга не робити, а ще й не платити ні за що, і бажано відповідальність ні за що не брати. Я не звинувачую. А от що люди ще й досі хочуть, то не жити в лайні з рашою. Але мене напівміри не влаштовують просто.
PS але я вже роки як зрозумів і поїхав, не вчора.
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09.02.2022 15:25 Відповісти
Мысленно одел на него очки - ну вылитый глава МИД,
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09.02.2022 02:58 Відповісти
Чии викладач правознавства може допомогти розвитку Київської області?
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09.02.2022 07:55 Відповісти
"Занимал должность директора Департамента городского благоустройства КГГА", - даже исходя с этой, пока еще скудной информации, его сажать нужно, или, как это уже вошло в традицию и принято у Зеленского, назначать на вышестоящую должность...
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09.02.2022 07:55 Відповісти
зетварь назначиала очередного мародера по разворовыванию земельки в киевской области
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09.02.2022 08:30 Відповісти
ще один Уізлі Кулеба скільки їх взагалі? вони з однієї хати чи ні? хтосб знає?
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09.02.2022 10:56 Відповісти
надо быть полным кретином, что б работать с этим клоуном....
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10.02.2022 14:34 Відповісти
 
 