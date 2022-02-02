Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна

Під час сьогоднішнього засідання уряду Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Опублікувавши кадровий блок питань, які розглядалися сьогодні, Мельничук зазначив:

"Призначено/погоджено призначення:



- Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;



- Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації".

Крім того, зазначається, що Кабмін погодив звільнення Володіна Василя Геннадійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації

Зазначимо, що наразі головою Київської обласної державної адміністрації є Василь Володін. Офіційно заяву про звільнення він поки не писав.





