Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна
Під час сьогоднішнього засідання уряду Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА.
Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Опублікувавши кадровий блок питань, які розглядалися сьогодні, Мельничук зазначив:
"Призначено/погоджено призначення:
- Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації".
Крім того, зазначається, що Кабмін погодив звільнення Володіна Василя Геннадійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації
Зазначимо, що наразі головою Київської обласної державної адміністрації є Василь Володін. Офіційно заяву про звільнення він поки не писав.
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На повышение пошёл.
так что если генетика не врет - то это неплохой выбор.
"нынешний глава МИД Кулеба - один из редких" холуїв зевлади! і саме тому він "на своем месте" серед ціх покидьків