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Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна

Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна

Під час сьогоднішнього засідання уряду Кабмін погодив призначення нового голови Київської ОДА.

Про це повідомив у телеграм-каналі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Опублікувавши кадровий блок питань, які розглядалися сьогодні, Мельничук зазначив: 

"Призначено/погоджено призначення:

- Козирєва Павла Генріховича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Кулеби Олексія Володимировича головою Київської обласної державної адміністрації".

Крім того, зазначається, що Кабмін погодив звільнення Володіна Василя Геннадійовича з посади голови Київської обласної державної адміністрації

Зазначимо, що наразі головою Київської обласної державної адміністрації є Василь Володін. Офіційно заяву про звільнення він поки не писав. 

Кабмін погодив призначення Олексія Кулеби головою Київської ОДА та звільнення Володіна 01

Автор: 

Київська область (4103) призначення (2301) ОДА (1631) Володін Василь (44) Мельничук Тарас (56)


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У нас Кулеб, как в Бразилии ... нет, не обезьян... Пэдров.
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02.02.2022 14:13 Відповісти
ну, ше один...це не той дитячий омбудсмен, який з дітьми в машині виїхав на червоне від світла перехрестя і спричинив дтп??
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02.02.2022 17:12 Відповісти
Нет, это другой. Этот заместителем киевскай администрации раньше был.
На повышение пошёл.
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02.02.2022 17:52 Відповісти
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02.02.2022 17:54 Відповісти
выяснится что родственничек уже пристроенного кулебы
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02.02.2022 14:20 Відповісти
нынешний глава МИД Кулеба - один из редких адекватных профи на своем месте в кабмине, премьера которого я и по имени не знаю.
так что если генетика не врет - то это неплохой выбор.
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02.02.2022 14:39 Відповісти
Згоден майже з кожним словом (з перших 7)
"нынешний глава МИД Кулеба - один из редких" холуїв зевлади! і саме тому він "на своем месте" серед ціх покидьків
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02.02.2022 15:09 Відповісти
Шо там?? Больше заносить будут??
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02.02.2022 14:32 Відповісти
 
 