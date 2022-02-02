Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА и увольнение Володина
Во время сегодняшнего заседания правительства Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.
Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
Опубликовав кадровый блок рассматриваемых сегодня вопросов, Мельничук отметил:
"Назначено/согласовано назначение:
- Козырева Павла Генриховича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Кулебы Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации".
Кроме того, отмечается, что Кабмин согласовал увольнение Володина Василия Геннадьевича с должности главы Киевской областной государственной администрации
Отметим, что в настоящее время главой Киевской областной государственной администрации является Василий Володин. Официально заявление об уходе он пока не писал.
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На повышение пошёл.
так что если генетика не врет - то это неплохой выбор.
"нынешний глава МИД Кулеба - один из редких" холуїв зевлади! і саме тому він "на своем месте" серед ціх покидьків