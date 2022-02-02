Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА и увольнение Володина

Во время сегодняшнего заседания правительства Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Опубликовав кадровый блок рассматриваемых сегодня вопросов, Мельничук отметил:

"Назначено/согласовано назначение:

- Козырева Павла Генриховича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Кулебы Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации".

Кроме того, отмечается, что Кабмин согласовал увольнение Володина Василия Геннадьевича с должности главы Киевской областной государственной администрации

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Отметим, что в настоящее время главой Киевской областной государственной администрации является Василий Володин. Официально заявление об уходе он пока не писал.





