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Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА и увольнение Володина

Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА и увольнение Володина

Во время сегодняшнего заседания правительства Кабмин согласовал назначение нового главы Киевской ОГА.

Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

Опубликовав кадровый блок рассматриваемых сегодня вопросов, Мельничук отметил:

"Назначено/согласовано назначение:

- Козырева Павла Генриховича заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

- Кулебы Алексея Владимировича главой Киевской областной государственной администрации".

Кроме того, отмечается, что Кабмин согласовал увольнение Володина Василия Геннадьевича с должности главы Киевской областной государственной администрации

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВР повторно зарегистрировали заявление об увольнении Сенниченко, - Мельничук

Отметим, что в настоящее время главой Киевской областной государственной администрации является Василий Володин. Официально заявление об уходе он пока не писал.

Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА и увольнение Володина 01

Автор: 

Киевская область (4203) назначение (2182) ОГА (2394) Володин Василий (44) Мельничук Тарас (44)


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У нас Кулеб, как в Бразилии ... нет, не обезьян... Пэдров.
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02.02.2022 14:13 Ответить
ну, ше один...це не той дитячий омбудсмен, який з дітьми в машині виїхав на червоне від світла перехрестя і спричинив дтп??
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02.02.2022 17:12 Ответить
Нет, это другой. Этот заместителем киевскай администрации раньше был.
На повышение пошёл.
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02.02.2022 17:52 Ответить
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02.02.2022 17:54 Ответить
выяснится что родственничек уже пристроенного кулебы
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02.02.2022 14:20 Ответить
нынешний глава МИД Кулеба - один из редких адекватных профи на своем месте в кабмине, премьера которого я и по имени не знаю.
так что если генетика не врет - то это неплохой выбор.
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02.02.2022 14:39 Ответить
Згоден майже з кожним словом (з перших 7)
"нынешний глава МИД Кулеба - один из редких" холуїв зевлади! і саме тому він "на своем месте" серед ціх покидьків
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02.02.2022 15:09 Ответить
Шо там?? Больше заносить будут??
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02.02.2022 14:32 Ответить
 
 