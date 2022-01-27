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В ВР повторно зарегистрировали заявление об увольнении Сенниченко, - Мельничук

сенниченко

Рада сегодня не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Голосов могло не хватить из-за того, что у части депутатов не сработали кнопки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"В Аппарате ВРУ зарегистрировано заявление об увольнении по собственному желанию Сенниченко Д.В. с должности главы Фонда государственного имущества Украины", - написал он.

Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Впрочем, во время голосования у некоторых избранников не сработали кнопки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Я свою работу сделал, Фонд госимущества работает, – председатель ФГИ Сенниченко. ВИДЕО

В ВР повторно зарегистрировали заявление об увольнении Сенниченко, - Мельничук 01

Автор: 

ВР (29273) увольнение (2685) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64) Мельничук Тарас (44)


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там не кнопки заклинило,там заклинило монобільшість. Бо ті, хто вважає себе непричетним до неї - за кадрові питання не голосують.
А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
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27.01.2022 11:58 Ответить
кнопки виноваты! Ржунимагу!!!
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27.01.2022 12:38 Ответить
Крысы бегут с корабля
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27.01.2022 12:40 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/sozdanie-bloka-partiy-perezagruzka-kadrov-1643269134.html СОЗДАНИЕ БЛОКА ПАРТИЙ И ПЕРЕЗАГРУЗКА КАДРОВ: КАК СН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В РАДУ

"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году

Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.

Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.

Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.

В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".

Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.

Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.
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27.01.2022 12:41 Ответить
Наколядовал себе, крысёныш ЗЕлёного окраса и сдрыстнуть собрался.
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27.01.2022 13:37 Ответить
 
 