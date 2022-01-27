В ВР повторно зарегистрировали заявление об увольнении Сенниченко, - Мельничук
Рада сегодня не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Голосов могло не хватить из-за того, что у части депутатов не сработали кнопки.
Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.
"В Аппарате ВРУ зарегистрировано заявление об увольнении по собственному желанию Сенниченко Д.В. с должности главы Фонда государственного имущества Украины", - написал он.
Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Впрочем, во время голосования у некоторых избранников не сработали кнопки.
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А тепер, щоб провести таке пустякове кадрове питання - доведеться доплатити замайбаху та зедвірі
"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году
Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.
Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов
"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.
Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.
В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".
Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.
Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.