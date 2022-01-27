В ВР повторно зарегистрировали заявление об увольнении Сенниченко, - Мельничук

Рада сегодня не смогла уволить Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Голосов могло не хватить из-за того, что у части депутатов не сработали кнопки.

Об этом сообщил в телеграмм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает Цензор.НЕТ.

"В Аппарате ВРУ зарегистрировано заявление об увольнении по собственному желанию Сенниченко Д.В. с должности главы Фонда государственного имущества Украины", - написал он.

Как сообщалось, 27 января ВР не хватило голосов для увольнения Сенниченко с должности главы Фонда госимущества. Впрочем, во время голосования у некоторых избранников не сработали кнопки.

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