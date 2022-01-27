Я свою работу сделал, Фонд госимущества работает, – председатель ФГИ Сенниченко. ВИДЕО
Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко просит нардепов поддержать его отставку по собственному желанию.
Об этом Сенниченко заявил в комментарии журналистам в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Фонд госимущества работает стабильно, прозрачно, по новым правилам. Я написал заявление по собственному желанию, прошу Верховную Раду его удовлетворить, потому что я свою работу сделал – институт работает. Далее нужно сделать то, что выходит за пределы полномочий Фонда госимущества. Год в ВР находится закон об ускорении прозрачной приватизации и привлечении инвестиций, его нужно принять", - сказал он.
По словам Сенниченко, правительству нужно определиться, какие компании являются стратегическими, а какие нет.
"Это моя абсолютно продуманная, логичная, взвешенная отставка, которую я прошу проголосовать нардепов", - подытожил глава Фонда госимущества.
Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда госимущества 18 ноября.
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"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году
Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.
Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов
"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.
Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.
В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".
Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.
Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.