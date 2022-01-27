Я свою работу сделал, Фонд госимущества работает, – председатель ФГИ Сенниченко. ВИДЕО

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко просит нардепов поддержать его отставку по собственному желанию.

Об этом Сенниченко заявил в комментарии журналистам в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фонд госимущества работает стабильно, прозрачно, по новым правилам. Я написал заявление по собственному желанию, прошу Верховную Раду его удовлетворить, потому что я свою работу сделал – институт работает. Далее нужно сделать то, что выходит за пределы полномочий Фонда госимущества. Год в ВР находится закон об ускорении прозрачной приватизации и привлечении инвестиций, его нужно принять", - сказал он.

По словам Сенниченко, правительству нужно определиться, какие компании являются стратегическими, а какие нет.

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"Это моя абсолютно продуманная, логичная, взвешенная отставка, которую я прошу проголосовать нардепов", - подытожил глава Фонда госимущества.

Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда госимущества 18 ноября.