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Я свою работу сделал, Фонд госимущества работает, – председатель ФГИ Сенниченко. ВИДЕО

Глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко просит нардепов поддержать его отставку по собственному желанию.

Об этом Сенниченко заявил в комментарии журналистам в ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Фонд госимущества работает стабильно, прозрачно, по новым правилам. Я написал заявление по собственному желанию, прошу Верховную Раду его удовлетворить, потому что я свою работу сделал – институт работает. Далее нужно сделать то, что выходит за пределы полномочий Фонда госимущества. Год в ВР находится закон об ускорении прозрачной приватизации и привлечении инвестиций, его нужно принять", - сказал он.

По словам Сенниченко, правительству нужно определиться, какие компании являются стратегическими, а какие нет.

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"Это моя абсолютно продуманная, логичная, взвешенная отставка, которую я прошу проголосовать нардепов", - подытожил глава Фонда госимущества.

Дмитрий Сенниченко заявил, что уходит с должности главы Фонда госимущества 18 ноября.

Автор: 

ВР (29273) увольнение (2685) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Разбегаются как крысы с тонущего корабля !
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27.01.2022 11:26 Ответить
Ты, главное, обходи все 17-е этажи десятой дорогой. И в ружьишке храни холостые патроны. А то мало ли чего...
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27.01.2022 11:29 Ответить
Ему и 5 этажа хватит. Просто полет будет на такой красивый, как у нашего Икара, разводившего котят.
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27.01.2022 11:35 Ответить
Брехло хитрожопое! Все видели как у Шустера не ответил ни на один вопрос, а оппонентов просто перебивал и не давал говорить.
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27.01.2022 11:51 Ответить
Он свое хапнул и может уходить спокойно.. Удобно линять когда не требуется отчета за проделанную работу и нет последствий за косяки... Вот такие у нас правила для чиновников!!!
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27.01.2022 12:12 Ответить
Наверно и прибуток ему приносил?

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27.01.2022 12:29 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/sozdanie-bloka-partiy-perezagruzka-kadrov-1643269134.html СОЗДАНИЕ БЛОКА ПАРТИЙ И ПЕРЕЗАГРУЗКА КАДРОВ: КАК СН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В РАДУ

"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году

Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.

Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.

Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.

В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".

Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.

Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.
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27.01.2022 12:44 Ответить
 
 