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Я свою роботу зробив, Фонд держмайна працює, - голова ФДМ Сенниченко. ВIДЕО

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко просить нардепів підтримати його відставку за власним бажанням.

Про це Сенниченко заявив в коментарі журналістам у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Фонд держмайна працює стабільно, прозоро, за новими правилами. Зараз я написав заяву за власним бажанням, прошу Верховну Раду її задовільнити, тому що я свою роботу зробив - інституція працює. Далі треба зробити те, що виходить за межі повноважень Фонду держмайна. Рік у ВР знаходиться закон про прискорення прозорої приватизації та залучення інвестицій, його треба ухвалити", - сказав він.

За словами Сенниченка, уряду потрібно визначитись, які компанії є стратегічними, а які - ні.

"Це моя абсолютно продумана, логічна, виважена відставка, яку я прошу проголосувати нардепів", - підсумував глава Фонду держмайна.

Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.

Також читайте: Це його особисте рішення, - Шмигаль про відставку Сенниченка з посади голови Фонду Держмайна

Автор: 

ВР (15025) звільнення (2688) ФДМУ (1610) Сенниченко Дмитро (127)


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Разбегаются как крысы с тонущего корабля !
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27.01.2022 11:26 Відповісти
Ты, главное, обходи все 17-е этажи десятой дорогой. И в ружьишке храни холостые патроны. А то мало ли чего...
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27.01.2022 11:29 Відповісти
Ему и 5 этажа хватит. Просто полет будет на такой красивый, как у нашего Икара, разводившего котят.
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27.01.2022 11:35 Відповісти
Брехло хитрожопое! Все видели как у Шустера не ответил ни на один вопрос, а оппонентов просто перебивал и не давал говорить.
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27.01.2022 11:51 Відповісти
Он свое хапнул и может уходить спокойно.. Удобно линять когда не требуется отчета за проделанную работу и нет последствий за косяки... Вот такие у нас правила для чиновников!!!
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27.01.2022 12:12 Відповісти
Наверно и прибуток ему приносил?

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27.01.2022 12:29 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/sozdanie-bloka-partiy-perezagruzka-kadrov-1643269134.html СОЗДАНИЕ БЛОКА ПАРТИЙ И ПЕРЕЗАГРУЗКА КАДРОВ: КАК СН ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ В РАДУ

"Слуга народа" начинает понемногу готовиться к следующим парламентским выборам, которые пройдут либо в 2023-м, либо даже в 2024 году

Чтобы обеспечить лучшие стартовые позиции, в партии Зеленского хотят провести кардинальную перезагрузку своей команды, с которой пойдут в Раду, и поменять избирательное законодательство.

Сейчас во власти оценивают возможность, чтобы вернуть в законодательство избирательные блоки. Они разрешают нескольким партиям объединяться для совместного похода в парламент. Такой шаг мог бы прибавить 1,5-2% голосов

"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.

Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.

В окружении Зеленского продолжают присматривать претендента на эту роль - условного "русскоязычного патриота".

Для правящей команды технологически более выигрышный вариант, если парламентская кампания пройдет после президентской, а не наоборот.

Чтобы запустить этот сценарий, правящей команде необходимо сперва обеспечить лояльное к себе большинство в Конституционном суде.
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27.01.2022 12:44 Відповісти
 
 