Я свою роботу зробив, Фонд держмайна працює, - голова ФДМ Сенниченко. ВIДЕО

Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко просить нардепів підтримати його відставку за власним бажанням.

Про це Сенниченко заявив в коментарі журналістам у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Фонд держмайна працює стабільно, прозоро, за новими правилами. Зараз я написав заяву за власним бажанням, прошу Верховну Раду її задовільнити, тому що я свою роботу зробив - інституція працює. Далі треба зробити те, що виходить за межі повноважень Фонду держмайна. Рік у ВР знаходиться закон про прискорення прозорої приватизації та залучення інвестицій, його треба ухвалити", - сказав він.

За словами Сенниченка, уряду потрібно визначитись, які компанії є стратегічними, а які - ні.

"Це моя абсолютно продумана, логічна, виважена відставка, яку я прошу проголосувати нардепів", - підсумував глава Фонду держмайна.

Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.

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