Я свою роботу зробив, Фонд держмайна працює, - голова ФДМ Сенниченко. ВIДЕО
Глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко просить нардепів підтримати його відставку за власним бажанням.
Про це Сенниченко заявив в коментарі журналістам у ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Фонд держмайна працює стабільно, прозоро, за новими правилами. Зараз я написав заяву за власним бажанням, прошу Верховну Раду її задовільнити, тому що я свою роботу зробив - інституція працює. Далі треба зробити те, що виходить за межі повноважень Фонду держмайна. Рік у ВР знаходиться закон про прискорення прозорої приватизації та залучення інвестицій, його треба ухвалити", - сказав він.
За словами Сенниченка, уряду потрібно визначитись, які компанії є стратегічними, а які - ні.
"Це моя абсолютно продумана, логічна, виважена відставка, яку я прошу проголосувати нардепів", - підсумував глава Фонду держмайна.
Дмитро Сенниченко заявив, що йде з посади голови Фонду держмайна, 18 листопада.
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"Объединение в блок можно сделать с нашими партнерами по коалиции - группами "Довира" и "За майбутнє". Если будут открытые списки, вряд ли они самостоятельно попадут в парламент.
Еще один вариант, который уже не один раз поднимался в правящей команде - это создание партии-сателлита, с которой можно будет скоординировано пойти на выборы.
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