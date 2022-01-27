Рада рассмотрит увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко, - повестка дня
Сегодня нардепы рассмотрят проект Постановления об уходе Дмитрия Сенниченко с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.
Также парламентарии рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Во время заседания Рада также планирует рассмотреть законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приватизации угледобывающих предприятий и продаже арестованного имущества.
Также ожидает рассмотрения внесение изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.
Нардепы рассмотрят президентский законопроект об административных услугах, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.
Во втором чтении нардепы рассмотрят Проект Закона об облачных услугах, а также законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства.
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Чому ніхто не відповідає із тих хто таких бездарів рекомендував на посади та ті хто приймав їх на посади.
Поки із посад не буде летіти весь ланцюг до тих пір небуде в країні порядку.Адже тей хто призначив когось на посаду тей і відповідає за його діяльність та компетенцію у ввірених цому справах.