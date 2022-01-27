Рада рассмотрит увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко, - повестка дня

Сегодня нардепы рассмотрят проект Постановления об уходе Дмитрия Сенниченко с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Также парламентарии рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Во время заседания Рада также планирует рассмотреть законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приватизации угледобывающих предприятий и продаже арестованного имущества.

Также ожидает рассмотрения внесение изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.

Нардепы рассмотрят президентский законопроект об административных услугах, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.

Во втором чтении нардепы рассмотрят Проект Закона об облачных услугах, а также законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства.

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