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Рада рассмотрит увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко, - повестка дня

сенниченко

Сегодня нардепы рассмотрят проект Постановления об уходе Дмитрия Сенниченко с должности Председателя Фонда государственного имущества Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на повестку дня Рады.

Также парламентарии рассмотрят Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Во время заседания Рада также планирует рассмотреть законопроект о развитии отрасли пчеловодства, охране, защите и сохранении пчел, а также проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о приватизации угледобывающих предприятий и продаже арестованного имущества.

Также ожидает рассмотрения внесение изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.

Нардепы рассмотрят президентский законопроект об административных услугах, проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О нефти и газе" по определению критических хранилищ газа и критических магистральных трубопроводов транспортировки газа.

Во втором чтении нардепы рассмотрят Проект Закона об облачных услугах, а также законопроект об усовершенствовании пенсионного законодательства.

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Автор: 

ВР (29273) увольнение (2685) Сенниченко Дмитрий (64)


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Не знаю. який з Діми був керівник. Однак реально знову отримати на декілька років на цій посаді в.о.
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27.01.2022 08:52 Ответить
Всё это, конечно, важно. Особенно пчёлы и их охрана, а так же арестованное майно. Но у нас война как бы. Дополнительное выделение средств на нужды ЗСУ депутаты розглянуть нэ хочуть? Или для них войны нет?
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27.01.2022 08:59 Ответить
Бджоли дуже важливі треба дбати про їх здоров'я, а то не буде куди кинути зеДебіла.

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27.01.2022 10:13 Ответить
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27.01.2022 10:22 Ответить
Така регулярна зміна чиновникив свідчить тільки про те,що вони ховають ,,кінці у воду,, а новий скаже-,,це не я а мій папередник,, і із всіх як із гуся вода.
Чому ніхто не відповідає із тих хто таких бездарів рекомендував на посади та ті хто приймав їх на посади.
Поки із посад не буде летіти весь ланцюг до тих пір небуде в країні порядку.Адже тей хто призначив когось на посаду тей і відповідає за його діяльність та компетенцію у ввірених цому справах.
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27.01.2022 09:22 Ответить
Обычно они "сами" ходят в другой Мир.
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27.01.2022 09:54 Ответить
 
 